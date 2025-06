Fantasía Medieval Musulmana

Fantasía Medieval de la Ciudad de Bronce

Reciclaje del mundo fantástico medievalista: La trilogía de Daevabad

La ciudad de bronce (2017), el primer libro de la Trilog√≠a de Daevabad de Chakraborty, se abre en El Cairo del siglo XVIII, una ciudad atrapada entre el imperio otomano y el naciente imperio franc√©s, pero no permanece all√≠ mucho tiempo. Esta elecci√≥n por parte de la autora, de comenzar su novela fant√°stica en el inicio "del colonialismo occidental de Oriente Medio", posiciona al primero de sus protagonistas como moderno(a) antes de entrar en lo que resulta ser un universo fant√°stico medievalista. La breve referencia a la invasi√≥n francesa de Egipto sit√ļa las novelas dentro de la historia de la humanidad, pero tambi√©n sit√ļa espec√≠ficamente a Europa en la periferia de la narraci√≥n. A diferencia de la Tierra Media de Tolkien, de Poniente y Essos de Martin, y del universo de El Priorato del Naranjo, el de la Trilog√≠a de Daevabad se sit√ļa directamente en el nuestro. El mapa que aparece en la apertura de cada novela se superpone a Asia central, Oriente Medio, India y √Āfrica oriental, y est√° etiquetado con los nombres de los distintos reinos de los djinn; los bordes orientales de Europa est√°n en sus m√°rgenes pero son tan perif√©ricos que nunca se nombran. Esta geograf√≠a refleja las ra√≠ces de la trilog√≠a en las ricas y geogr√°ficamente extendidas tradiciones culturales que rodean a los djinn, as√≠ como la amplia y compleja historia del Islam y del mundo isl√°mico.

"Fanficci√≥n hist√≥rica" es el t√©rmino que la propia Chakraborty utiliza para describir su mundo imaginado, casi inaccesible para los humanos, en el que los djinn coexisten inc√≥modamente con otras poderosas criaturas de la mitolog√≠a de Oriente Medio. Nahri, una joven estafadora de nuestro mundo, convoca accidentalmente a un djinn durante una de sus ceremonias fraudulentas y se ve arrastrada a un conflicto sobrenatural de siglos de antig√ľedad en una versi√≥n alternativa de Asia Central poblada por seis tribus de djinn. Las seis tribus, descubre el lector, fueron dispersadas miles de a√Īos antes por la poderosa magia del profeta Suleiman (tambi√©n conocido como el rey Salom√≥n), que "los despoj√≥ de [sus] habilidades con una sola palabra y orden√≥ que todos los daevas se presentaran ante √©l para ser juzgados". Como explica Chakraborty:

"En el islam, tienes a los humanos, a los √°ngeles y a todas esas otras criaturas, incluidos los djinn, que son creados a partir del humo o del fuego. Viven junto a nosotros, pero no se les puede ver, y viven durante cientos y miles de a√Īos. Como amante de la historia, pens√© que eso era genial... Intent√© imaginar c√≥mo podr√≠a haberse construido su civilizaci√≥n junto a la nuestra".

El uso de la tradici√≥n de los djinn y la evocaci√≥n de elementos espec√≠ficos de la historia de Oriente Medio y de √Āfrica del Norte y del Este permiten a Chakraborty crear un mundo envolvente que no contiene ni un solo europeo blanco, pero que se siente inconfundiblemente medieval a su manera. Aunque hay que reconocer las connotaciones negativas de la palabra en relaci√≥n con el islam y los musulmanes, el sentido en que la utilizamos aqu√≠ apunta a la sociedad y la cultura funcionalmente premodernas del mundo de los djinn y de la ciudad de Daevabad en particular, donde la magia mantiene en gran medida a raya la industrializaci√≥n. El √ļltimo gran conflicto de la historia de Daevabad cuando Nahri llega por primera vez es la conquista de la ciudad por parte de los djinn de Am Gezira (la Pen√≠nsula Ar√°biga), que coincide aproximadamente con las campa√Īas militares del siglo VI del profeta Mahoma y sus sucesores inmediatos en nuestro mundo. Este descentramiento de Europa, sus gentes y culturas, resuena con la orientaci√≥n de la Edad Media global y del medievalismo global (v√©ase m√°s detalles) tal y como lo hemos teorizado en este texto.

Los otros dos protagonistas de la trilogía son ambos, en diferentes sentidos, "de" Daevabad y, por tanto, parte del universo medievalista. Darayavanoush (llamada Dara) es la entidad sobrenatural convocada accidentalmente por Nahri en El Cairo. Dara determina que es en parte djinn (la descendencia de humanos y djinn se conoce como shafit) y que es un miembro largamente perdido de la antigua familia gobernante de Daevabad, los nahids. Dara se enfrenta a su propia y sangrienta historia de esclavitud y opresión, así como a su lealtad a los antepasados de Nahri y a su odio hacia los actuales gobernantes de Daevabad, incluido el tercer protagonista del libro, Alizayd Al Qahtani. Alí es el hijo menor del gobernante de Daevabad y él mismo es de herencia djinn mixta: su padre, Ghassan, es del altamente militarista Am Gezira y su madre es del rico y cosmopolita reino de Ta Ntry (Somalia/costa suahili). A diferencia de Nahri, cuyo escepticismo religioso se ajusta a su papel de lector-avatar, Alí es un musulmán devoto, mientras que Dara sigue la religión mucho más antigua de los daevas, derivada del zoroastrismo.

La ciudad m√°gica de Daevabad, creada en medio de un enorme lago, es el escenario principal de los dos primeros libros de la serie, La ciudad de bronce (2017) y El reino del cobre (2019). El tercero, El imperio del oro (2020), tiende una red mucho m√°s amplia, incorporando elementos de Etiop√≠a, Somalia, Egipto y la costa swahili, as√≠ como redes comerciales en el oc√©ano √ćndico y sus alrededores. En este libro, Al√≠, tras ser exiliado de Daevabad, forja alianzas entre los reinos de djinn, as√≠ como con otros seres m√°gicos de estas regiones, para regresar y derrocar el desp√≥tico gobierno de su padre. Sus viajes tienen mucho m√°s en com√ļn con los del Priorato que con los del medievalismo occidental convencional, como en Vikingos o ASOIAF. Al√≠ aprende verdades sobre el mundo, su familia y √©l mismo que le permiten establecer alianzas mutuamente beneficiosas incluso con antiguos enemigos. Es decir, su movilidad en el mundo no es colonial ni orientalizada y ampl√≠a, en lugar de cerrar, los l√≠mites de la comunidad narrativa en el centro de la epopeya. A trav√©s de este argumento, Chakraborty profundiza en las complejas relaciones y movilidades entre las distintas regiones, aportando a la fantas√≠a medievalista popular una perspectiva que resuena en los enfoques globales de la Edad Media (v√©ase), pero que rara vez se ve fuera de los c√≠rculos acad√©micos especializados.

Adem√°s, al centrar los personajes y las tradiciones musulmanas, la Trilog√≠a de Daevabad se opone a la persistente islamofobia que sustenta gran parte del medievalismo popular occidental y que tiene profundas ra√≠ces en la cultura medieval europea. Los enemigos orientales convencionales de la fantas√≠a √©pica occidental, desde los sudistas y los orcos de los ej√©rcitos de Sauron en El Se√Īor de los Anillos hasta el eunuco esclavizado Unsullied de la franquicia ASOIAF, son estereotipos racializados de los pueblos musulmanes que a menudo reflejan los tropos del romanticismo medieval. En otras obras de fantas√≠a √©pica, como El Priorato del Naranjo, el islam es borrado por completo, al igual que el juda√≠smo. El paralelo m√°s cercano a cualquiera de estas religiones es el Priorato hom√≥nimo, pero incluso eso es un tramo interpretativo significativo, y esta laguna refleja el desaf√≠o m√°s amplio de incorporar una perspectiva verdaderamente global en un texto de fantas√≠a euroc√©ntrica. La recentraci√≥n de la fantas√≠a √©pica de Chakraborty en el Islam y en Asia Central es una contrahistoria del g√©nero occidental que, en palabras de Ebony Thomas, desarrolla una "restauraci√≥n de la imaginaci√≥n".

El islam se convierte en una fuerza de conexi√≥n a trav√©s de enormes distancias, culturalmente significativa incluso para aquellos que no son ellos mismos practicantes. Chakraborty ha hablado con franqueza sobre sus propios antecedentes y su posici√≥n como mujer blanca que se convirti√≥ al islam en su adolescencia, y sobre lo que consideraba que era su papel como autora de fantas√≠a que se basaba en la historia, la mitolog√≠a y la tradici√≥n de Oriente Pr√≥ximo: "Intento rendir cuentas ante mis compa√Īeros musulmanes en primer lugar, y mostrar respeto y justicia hacia una cultura y una historia que nunca olvido que no son m√≠as a pesar de lo mucho que pueda disfrutar de ellas". Explica que escribi√≥ la trilog√≠a principalmente para su comunidad de aficionados musulmanes a la ciencia ficci√≥n y la fantas√≠a, que carecen en gran medida de una representaci√≥n satisfactoria en el g√©nero. Como ayuda para los lectores occidentales menos versados en las normas culturales de Oriente Medio, incluye un glosario de t√©rminos al final de cada libro y tiene un desglose m√°s detallado del universo en su p√°gina web. Tambi√©n mantiene una lista de lectura actualizada con frecuencia, principalmente de libros de no ficci√≥n que utiliza para investigar sus novelas, y destaca la erudici√≥n y los recursos en sus redes sociales. Por ejemplo, el 3 de junio de 2021 tuite√≥ sobre una pr√≥xima edici√≥n de Las mil y una noches traducida por Yasmin Seale a la que hab√≠a podido acceder antes de su publicaci√≥n. El hecho de que la trilog√≠a sea un √©xito de ventas y haya sido nominada al premio Hugo 2021 habla no s√≥lo del talento de Chakraborty como escritora, sino de un deseo evidente por parte de los lectores de contar con voces e ideas m√°s diversas en la ficci√≥n fant√°stica.

La Trilog√≠a de Daevabad rechaza los estereotipos orientalistas occidentales y los medievalismos temporales que construyen las sociedades orientales como atrasadas y est√°ticas. En El Priorato del Naranjo, como se ha comentado en el apartado anterior, la virtud occidental se encamina potencialmente hacia el abandono del feudalismo religioso y hacia la modernidad democr√°tica secular, mientras que Oriente, Seiiki y el Imperio de los Doce Lagos permanecen en sus estructuras pol√≠ticas feudales e imperiales premodernas. Incluso Juego de Tronos apunta hacia la modernidad colonial en el episodio final cuando Arya dice que ir√° "al oeste de Poniente" en una l√≠nea que se refiere claramente a la colonizaci√≥n blanca de las Am√©ricas. La modernidad occidental blanca es el futuro impl√≠cito de los reinos codificados como blancos en estos ejemplos. Los t√≠tulos de las novelas de la Trilog√≠a de Daevabad sugieren un aumento teleol√≥gico de la soberan√≠a -La ciudad de bronce, El reino del cobre y El imperio del oro-, pero la narraci√≥n lo rechaza en √ļltima instancia. Ninguno de los dos protagonistas que tienen una pretensi√≥n hereditaria de gobernar la asumen al final de El Imperio del Oro; de hecho, ambos se oponen a estas pretensiones durante la mayor parte de la trilog√≠a, a pesar de la inmensa presi√≥n de los personajes que les rodean. El estado final de Daevabad, al menos a efectos de la trilog√≠a, es una especie de consejo constitucional formado por m√ļltiples clases, facciones y lealtades. El hecho de que Nahri y Al√≠ sean mestizos -lo que con ambos lidia de manera simult√°neamente empoderadora y traum√°tica- es crucial para su capacidad de salvar divisiones antes infranqueables entre las tribus de djinn.

La ciudad sagrada de Daevabad es el punto de amarre en el coraz√≥n de un imperio, que atrae a comerciantes y peregrinos, as√≠ como a embajadores de otros reinos, a lo largo de la serie, y est√° en el centro de las movilidades de m√ļltiples personajes de la novela. Tambi√©n es simb√≥licamente cerrada, un centro de poder en el que el movimiento hacia dentro y hacia fuera, as√≠ como dentro de sus muros, est√° r√≠gidamente circunscrito. La ciudad y el lago que la rodea est√°n cerrados al resto del mundo -humano y djinn- por una frontera m√°gica. El lago, por lo que se sabe en la ciudad, est√° maldito, aunque las razones de esa maldici√≥n permanecen oscuras hasta que Al√≠ las descubre durante su viaje en El Imperio del Oro. La ciudad, adem√°s, est√° rodeada por enormes muros de bronce y estrictamente dividida en siete barrios, haciendo eco de la divisi√≥n de Suleiman de los djinn en seis tribus, con el a√Īadido de un barrio Daeva. Mantener las tribus separadas es crucial para mantener el poder de la dinast√≠a gobernante, y s√≥lo una alianza entre ellas es lo suficientemente poderosa como para derrocar a Ghassan Al Qahtani. La narraci√≥n no es la del retorno nost√°lgico de un gobernante leg√≠timo o incluso "bueno", que reafirma las estructuras de poder existentes y asegura el bienestar de una tierra "enrarecida", como es convencional en la fantas√≠a √©pica. Se trata m√°s bien de un progreso social y pol√≠tico en el que la eliminaci√≥n de fronteras y l√≠mites es tanto literal como simb√≥lica.

La Trilog√≠a de Daevabad es un ejemplo reciente y muy exitoso de fantas√≠a popular que retoma la cultura y la historia isl√°micas como centro de la narraci√≥n y foco de la √©pica. Los djinn y los ghouls tambi√©n aparecen en El trono de la luna creciente (2012), de Saladin Ahmed, y en Alif the Unseen (2012), de G. Willow Wilson. La ira y el amanecer (2015) y La rosa y la daga (2016) de Ren√©e Andieh se inspiran en el relato marco de Las mil y una noches para la protagonista, Shahrzad, as√≠ como en historias de maldiciones de sangre y hechizos. M√°s basada en un periodo hist√≥rico concreto es Los leones de Al-Rassan (1995), de Guy Gavriel Kay, ambientada en una versi√≥n alternativa de al-Andalus en la c√ļspide de la invasi√≥n desde el norte (pseudocristiano). Todos estos ejemplos, como la Trilog√≠a de Daevabad, sugieren movilidades medievalistas alternativas y centran intencionadamente las perspectivas no cristianas. Aunque en algunas de estas obras se encuentran elementos de orientalismo y estereotipos, el recentrado de la fantas√≠a para hacer de un otro convencional el yo narrativo es una parte crucial del proceso de resemantizaci√≥n que se resiste al medievalismo temporal aplicado al islam y a los pueblos, culturas y sociedades musulmanas por Occidente.

Las contrahistorias y las movilidades alternativas forman parte desde hace tiempo de la ficci√≥n que surge de Asia y de la di√°spora asi√°tica, pero en los √ļltimos a√Īos se ha producido un florecimiento de la fantas√≠a medievalista en particular. Las duolog√≠as Books of Ambha (2018-19), de Tasha Suri, y Star-Touched (2016-17), de Roshani Chokshi, crean mundos fant√°sticos inmersos en la historia y la cultura de diferentes partes de la India. Las dos novelas de Chokshi tambi√©n se basan en elementos de la mitolog√≠a griega, concretamente en el cuento de Hades y Pers√©fone, y ella ha hablado de su origen mestizo y mestizo en entrevistas. Suri, por su parte, pretende deconstruir no s√≥lo las suposiciones sobre la cultura sudasi√°tica, sino tambi√©n sobre las complejidades del g√©nero dentro de esa cultura, y sus libros presentan a menudo personajes y relaciones queer. Avanzando m√°s hacia el este, las novelas de Nghi Vo La emperatriz de la sal y la fortuna (2020) y Cuando el tigre baj√≥ de la monta√Īa (2020), evocan de forma similar una versi√≥n perdida y mitol√≥gica de la China imperial. La producci√≥n surcoreana de Netflix Kingdom (2019-), que cuenta actualmente con dos temporadas y est√° ambientada en la invasi√≥n japonesa de Corea a finales del siglo XVI, es un ejemplo interesante porque pone de manifiesto la capacidad de los servicios internacionales de streaming para llevar las producciones nacionales a un p√ļblico global. Podr√≠a decirse que estas obras forman parte de un proceso emergente de medievalismo global en la cultura popular contempor√°nea que ampl√≠a el √°mbito geogr√°fico de lo "medieval". Si bien desde finales del siglo XX ha habido una tendencia en la fantas√≠a a la "creaci√≥n de escenarios premodernos pero no europeos", en los √ļltimos cinco a√Īos, aproximadamente, ha aumentado la representaci√≥n de autores y creadores cuyos propios or√≠genes y/o creencias conectan con el material en el que se basan.

