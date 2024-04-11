Fantasía Medieval por el Poder

Fantasía Medieval de Juego de Tronos

El mundo de hielo y fuego

Independientemente de lo que uno piense de ASOIAF o de Juego de Tronos, no se puede negar su influencia, y en el centro de esa influencia se encuentra la adopción del mismo medievalismo "descarnado" del que se ha hablado en la sección anterior. Tanto los críticos como los aficionados han alabado la profundidad y la complejidad de la construcción del mundo de George R. R. Martin, que ha sido comparada frecuentemente con la de Tolkien. Martin ha hecho comentarios autodespectivos en entrevistas sobre su interés por aspectos de la narrativa (por ejemplo, la política fiscal de Aragorn) que a Tolkien simplemente no le importaban. Pero su serie sigue siendo, en el fondo, una fantasía épica y, por tanto, la construcción del mundo se articula en torno a esa estructura.

Poniente es el centro narrativo; la violenta lucha por su Trono de Hierro impulsa la trama y las motiva…