Historia de Federico Barbarroja

Vida y Hechos de Federico Barbarroja

Federico Barbarroja, nacido de dos de las familias más poderosas de Alemania, ascendió al trono imperial en un golpe de Estado en 1152. Destacado monarca de la Edad Media, legalizó el dualismo entre la corona y los príncipes que perduró hasta el final del Sacro Imperio Romano. Esta nueva biografía, la primera en inglés en cuatro décadas, traza un rico retrato de un diplomático consumado y un guerrero eficaz. El texto extrae las cartas de Barbarroja publicadas y otras fuentes para iluminar la notable capacidad del monarca para gobernar un imperio que se extendía desde el Báltico hasta Roma, y desde Francia hasta Polonia.

En 1154, Federico Barbarroja lanzó la primera de seis campañas militares contra el norte de Italia y reprimió una revuelta en Roma que restauró al papa que coronó a Federico como emperador en 1155. Su apoyo a una serie de antipapas contra Alejandro III le llevó a la excom…