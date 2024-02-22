Geografía Histórica Económica

La geografía histórica económica es el estudio de la relación entre los procesos económicos, el espacio y el lugar a lo largo del tiempo. Aunque tiene sus raíces en una larga tradición de economía regional y geografías comerciales, la mayoría de los trabajos de geografía histórica económica datan de la década de 1970 y del ascenso de la economía política a la prominencia dentro de la geografía y las ciencias sociales en general. Sólo hay un puñado de personas que se identificarían ante todo como geógrafos históricos económicos. En consecuencia, la mayor parte del trabajo en este campo lo llevan a cabo estudiosos formados en otros aspectos de la geografía y en campos afines que buscan comprender el impacto de los procesos económicos y el carácter de las relaciones económicas a través del espacio y el tiempo. Por esta razón, la geografía histórica económica es genuinamente interdisciplinaria. Apa…