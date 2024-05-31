Glosario de Historia Americana

Frente Oriental El Frente Oriental se refería a la zona de operaciones militares de la Segunda Guerra Mundial situada al este de Alemania, en Europa oriental y la Unión Soviética.

Eastman, George B. Eastman desarrolló un rollo de película fotográfica de producción masiva que podía utilizarse fácilmente en su sencilla pero eficiente cámara Kodak.

zar económico En 1943, el juez James F. Byrnes dejó el Tribunal Supremo para convertirse en jefe de la Oficina de Movilización de Guerra. Esa agencia tenía un control total sobre las prioridades económicas y los precios durante la Segunda Guerra Mundial, de ahí que Byrnes fuera llamado "zar económico".

Ley de Recuperación Económica e Impuestos de 1981 (ERTA) La RTA representó una importante revisión del sistema federal de impuestos sobre la renta.

realistas económicos Durante la campaña presidencial de 1936, el presidente Roosevelt aba…