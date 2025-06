La Gobernanza Colonial

La Gobernanza Colonial en el Mundo Atl√°ntico

Nota: Hay un libro interesante relacionado con este tema, titulado "La gobernanza de los puertos atl√°nticos, siglos xiv-xx".

Desde el inicio de la expansi√≥n ultramarina europea en el Atl√°ntico, en el siglo XV, los europeos tuvieron que ingeni√°rselas para gobernar las tierras y pueblos reci√©n conquistados en √Āfrica y Am√©rica. Las pol√≠ticas de Europa Occidental trasplantaron a sus territorios atl√°nticos formas de gobierno ya probadas en el contexto europeo, pero las instituciones de gobierno colonial se construyeron a trompicones y se adaptaron constantemente a las demandas y caracter√≠sticas locales. Las √©lites americanas buscaron y a veces lograron una relaci√≥n con el centro imperial que pudiera ser similar a la experimentada por las √©lites locales europeas. Sin embargo, los modelos de gobierno del Viejo Mundo se vieron profundamente transformados por la distancia, por las condiciones ambientales y, sobre todo, por la variedad de pueblos que estaban bajo el dominio europeo. El gobierno atl√°ntico supuso la toma (a menudo violenta) de importantes porciones de las tierras americanas y (en mucha menor escala) africanas y asi√°ticas, junto con el traslado de personas de ascendencia europea para asentar las tierras conquistadas. Las poblaciones locales fueron a menudo obligadas a trabajar para sus nuevos se√Īores y fueron despojadas gradualmente de sus tierras e instituciones, mientras que los africanos subsaharianos fueron transportados obligatoriamente a trav√©s del Atl√°ntico para trabajar como esclavos. Como resultado de los prejuicios raciales y las relaciones de poder, se les asign√≥ un estatus subalterno que les priv√≥ de muchos derechos c√≠vicos y pol√≠ticos, convirti√©ndose en una mayor√≠a subalterna. Esto plante√≥ nuevos problemas que transformaron las plantillas aportadas por los colonizadores europeos, como los modelos de gobierno desarrollados en la Reconquista ib√©rica y en la dominaci√≥n inglesa de Irlanda. Todos los imperios se enfrentaron a problemas similares en el Atl√°ntico: la necesidad de establecer su propia autoridad, de defender los asentamientos y de producir suficientes ingresos para pagarlo todo. Al principio fue necesario un alto nivel de flexibilidad porque las autoridades europeas ten√≠an poco conocimiento de las realidades atl√°nticas. Despu√©s, la lentitud de las comunicaciones y la necesidad de obtener la cooperaci√≥n local para alcanzar cualquier objetivo, desde la propia conquista hasta la defensa y la imposici√≥n de impuestos a la producci√≥n local, exig√≠an la colaboraci√≥n, no s√≥lo de los colonos de ascendencia europea, sino tambi√©n de los nativos americanos, los africanos subsaharianos y las poblaciones multi√©tnicas que fueron creciendo a lo largo de la Edad Moderna. La gobernanza colonial no debe entenderse, por tanto, como una imposici√≥n de arriba abajo desde Europa a √Āfrica y Am√©rica, sino como una lucha disputada entre muchos grupos y facciones opuestas. La historiograf√≠a reciente ha sido cada vez m√°s consciente de las diferencias temporales y espaciales, pero todav√≠a es necesario un compromiso m√°s profundo entre las diferentes tradiciones ling√ľ√≠sticas. La expansi√≥n atl√°ntica fue una empresa multinacional, y as√≠ deber√≠a ser su estudio.

Los imperios mar√≠timos europeos: Desde la Guerra de los Treinta A√Īos hasta la Era de la Revoluci√≥n

Es una síntesis es una historia conectada y comparativa que narra la expansión imperial europea en el mundo moderno temprano y analiza temas principales como la gobernanza colonial, la economía política y los regímenes laborales. Aquí se trata de entrelazar la historia global de los imperios ibérico, inglés, francés y holandés.

Estudiar la historia de los imperios europeos de ultramar supone entrar en numerosos y antiguos debates acad√©micos. Una de las principales fuentes de estos debates es un conjunto de supuestos que a√ļn prevalecen sobre Europa y el mundo no europeo. Aunque su influencia ha disminuido, los historiadores han descrito a Europa como algo especial o √ļnico. Bendecida con una serie de dotes -culturales, intelectuales, raciales, materiales- de las que supuestamente carec√≠a el mundo no europeo, Europa se presentaba como superior a las dem√°s regiones del mundo. La conclusi√≥n a la que se suele llegar es que Europa y los europeos ("Occidente") eran privilegiados o excepcionales, mientras que el mundo no europeo se hab√≠a quedado atr√°s.

La fuerza galvanizadora que puso y mantuvo en marcha estos procesos de colonización fue la competencia entre los estados europeos, la lucha por la primacía en el interior y en el exterior generó nuevos repertorios de gobierno y técnicas de gobernanza. La rivalidad entre los Estados garantizó la convergencia institucional e ideológica; los aparatos estatales llegaron a parecerse más entre sí a medida que se intensificaba la competencia.

Aquí no se ofrece una respuesta directa a la cuestión de cómo los imperios europeos llegaron a dominar no sólo la geopolítica mundial, sino también una economía mundial emergente que desplazó el poder de Asia, aunque los lectores astutos podrán elaborar sus propias respuestas a esta importante cuestión. Aquellos cuya experiencia histórica es mayor fuera de los imperios ibéricos que dentro de ellos seguramente estarán familiarizados con artículos y monografías que, si se consideran en este texto, podrían haber cambiado la presentación y la trayectoria narrativa del autor.

Esta parte comienza con una definición de imperio antes de pasar a considerar a Europa Occidental en el contexto global. A continuación, considera la creación de los imperios ibéricos, los desafíos que les planteó el noroeste de Europa y las formas en que estos imperios desarrollaron una especie de relación madura con sus colonias que se encontraban en gran parte, aunque no totalmente, en América. A continuación, se adentra en un examen desigual del derecho y la economía política en cada imperio y, después, en diversas cuestiones sociales, como el trabajo, la raza y la migración, y en una discusión sin aliento sobre la Era de las Revoluciones. La discusión sobre John Locke y Hugo Grotius y las ideas de propiedad que generaron, por ejemplo, se centra en la diferencia entre ambos, pero no tiene nada que decir sobre la presencia de Locke en la Junta de Comercio inglesa. En otro lugar de esta plataforma digital se amplía la información acerca de por qué el imperio británico desarrolló sus ideas sobre la propiedad y el derecho, y cómo estas ideas se diferenciaban de las de otros imperios.

También es más meritorio el tema del contrabando y el comercio de contrabando, cuya presencia debilitó a estos imperios europeos, pero que, debido a la distancia, también permitió que estas colonias y territorios funcionaran e incluso prosperaran. El debate sobre la migración se concentra tanto en la esclavitud y otras migraciones forzadas que nunca se aborda a las personas que emigraron temporalmente para dirigir estos imperios, desde funcionarios coloniales hasta administradores de fincas, abogados, comerciantes y médicos.

Definiciones de "Imperio" y enfoques para el estudio de su historia

¬ŅHasta qu√© punto es exacto denominar "imperios" a los Estados europeos occidentales y al territorio de ultramar sobre el que reivindicaban su soberan√≠a? ¬ŅEs el "imperio" una categor√≠a de an√°lisis √ļtil? Sostengo que imperio sigue siendo el t√©rmino adecuado y el marco apropiado, aunque implique que los Estados europeos ejerc√≠an un grado de autoridad incuestionable que los estudiosos actuales han desacreditado. No faltan definiciones de imperio. El historiador imperial est√° muy a merced de su propio concepto particular de imperio.

Se ofrece una definición de imperio, que se basa en la de Howe: "una unidad política grande, compuesta, multiétnica o multinacional, generalmente creada por la conquista, y dividida entre un centro dominante y periferias subordinadas, a veces muy distantes", pero destaca 1) la centralidad de la violencia y la coerción; 2) las asimetrías de poder dentro de los territorios; y 3) el deseo de "controlar la soberanía política efectiva.

Europa occidental en un mundo de imperios

En los siglos XVII y XVIII, los imperios mar√≠timos europeos eran actores comparativamente menores en un mundo dominado por los enormes estados terrestres de Eurasia. Salvo en Am√©rica, los europeos estaban relegados a la periferia de los imperios saf√°vida, mogol, otomano, romanov y manch√ļ (y m√°s tarde Qing), as√≠ como a los estados del √Āfrica subsahariana. El sistema econ√≥mico mundial que se estaba gestando se centr√≥ en Asia hasta al menos 1750. China y el sur de Asia produc√≠an textiles de algod√≥n y seda baratos y de alta calidad, que los europeos y otros (incluidos los africanos) deseaban fervientemente, por no hablar de su voraz demanda de especias y t√©. El inter√©s no fue correspondido.

Aquí se pone de relieve el carácter enclenque de los Estados europeos occidentales al comienzo de la Edad Moderna, comparándolos con los grandes imperios africanos y asiáticos con los que interactuaban regularmente. Al menos antes de 1700, los europeos colonizadores seguían estando a merced de los estados no europeos, excepto en los casos en que las enfermedades epidémicas traídas, involuntariamente, del Viejo Mundo habían diezmado la población y dejado un territorio susceptible a los designios europeos, es decir, las Américas.

Los primeros imperios mar√≠timos: Portugal, Espa√Īa y el resto del mundo antes de 1600

Esta parte y la siguiente ofrece una visi√≥n general del desarrollo de los cinco imperios mar√≠timos europeos tratados en este libro hasta 1650. Los contornos b√°sicos de esta narraci√≥n son el surgimiento de los imperios ib√©ricos en las Am√©ricas y, en menor medida, en los oc√©anos √ćndico y Pac√≠fico, seguidos por la aparici√≥n de estados rivales con ambiciones de ultramar -Inglaterra, la Rep√ļblica Holandesa y Francia- en las primeras d√©cadas del siglo XVII. Estos reci√©n llegados se enfrentaron a los Estados ib√©ricos y lograron forjar sus propios imperios, principalmente en las zonas que quedaron desocupadas o mal defendidas por Espa√Īa y Portugal.

Esta parte y la siguiente ofrecen una visi√≥n cronol√≥gica del desarrollo de los imperios mar√≠timos de Europa occidental, en particular Espa√Īa, Portugal, Francia, Inglaterra y la Rep√ļblica Holandesa. Para los primeros imperios de la pen√≠nsula ib√©rica, el principal motivador fue el conflicto espiritual en el Mediterr√°neo con las potencias musulmanas: "os recursos del primordial imperio atl√°ntico que iba tomando forma lentamente fueron acogidos como un complemento de esta misi√≥n espiritual m√°s amplia. Sin embargo, la creaci√≥n del imperio territorial espa√Īol en el Nuevo Mundo, extenso y rico en recursos, alter√≥ el fr√°gil equilibrio de poder en Europa lo que, a su vez, dio lugar a una rivalidad, que] fue alimentada por, y ayud√≥ a generar, cambios masivos en cada uno de los estados de Europa, espec√≠ficamente la ampliaci√≥n del alcance de sus actividades.

El prop√≥sito de estos aparatos estatales ampliados era simple: exist√≠an para librar guerras. La experiencia compartida de la rivalidad interimperial, y la emulaci√≥n competitiva que caracterizaba las relaciones de los imperios, hab√≠a producido una convergencia de la infraestructura b√©lica en toda Europa. Esto supuso la creaci√≥n del estado fiscal-militar, un nuevo tipo de estado dise√Īado para hacer la guerra". As√≠, si los objetivos de cada estado son id√©nticos, se puede ver el surgimiento de un "isomorfismo institucional" que progres√≥ a medida que los modelos extranjeros de estado e imperio fueron encontrados, modificados e incorporados, y los objetivos, el contenido y los instrumentos pol√≠ticos de cada imperio mar√≠timo llegaron a parecerse cada vez m√°s a los de sus rivales.

Pero esto es posible que no hubiera sido as√≠. No hay unanimidad acerca de que los objetivos pol√≠ticos eran los mismos como de que el isomorfismo institucional era generalizado. Pincus y Robinson, en "Rise of the Developmental State", mostraron c√≥mo Gran Breta√Īa, en particular, estaba interesada en invertir en sus econom√≠as coloniales, destinando importantes fondos a la infraestructura dom√©stica y de plantaci√≥n (los franceses y holandeses hicieron inversiones similares, pero mucho menores; los espa√Īoles y portugueses gastaron dinero principalmente en la guerra). El crecimiento econ√≥mico, aunque ciertamente instrumental para la competencia militar, era un bien normativo. El planteamiento belicista de algunos autores, basado en el famoso axioma de Tilly de que "la guerra hizo el Estado, y el Estado hizo la guerra", podr√≠a no ser del todo cierto: la ideolog√≠a, los objetivos sociales, etc. desempe√Īaron un papel distinto en el desarrollo y la pol√≠tica del Estado, y estos objetivos e ideolog√≠as no eran id√©nticos en toda Europa occidental. Brewer est√° de acuerdo en que Gran Breta√Īa era un "estado fiscal-militar", pero sostiene que se hizo mediante una guerra dise√Īada para asegurar el objetivo social de la sucesi√≥n protestante ("Sinews of Power", 161).

Asimismo, las instituciones de los estados no parecen haber convergido tanto como sugiere parte de la literatura. La deuda p√ļblica, clave para el funcionamiento de la Rep√ļblica Holandesa y el Imperio Brit√°nico (despu√©s de la d√©cada de 1690) no exist√≠a en los estados imperiales que compet√≠an en este periodo. Los modos de administraci√≥n colonial variaban mucho entre las colonias y a√ļn m√°s entre los imperios, predominando los virreinatos en la Am√©rica espa√Īola y los gobiernos privados "mixtos" en la mayor√≠a de las colonias americanas de Inglaterra. La presencia de instituciones eclesi√°sticas en Brasil y en las Am√©ricas espa√Īolas constitu√≠a igualmente una diferencia significativa con respecto a las colonias anglo-holandesas, m√°s tolerantes. Adem√°s, los reg√≠menes raciales (como se√Īala Paquette) eran muy diferentes en los distintos imperios, ya que algunos (Gran Breta√Īa, Francia) adoptaban un sistema de "una sola gota", mientras que en Am√©rica Latina se codificaban legalmente complejas jerarqu√≠as de raza.

El desaf√≠o al dominio ib√©rico: El ascenso de Gran Breta√Īa, Francia y la Rep√ļblica Holandesa como Estados imperiales competidores despu√©s de 1600

Los descubrimientos mar√≠timos, los primeros asentamientos y la riqueza material que aportaron a Espa√Īa y Portugal despertaron la envidia y la fascinaci√≥n de otros estados europeos. Parte de este inter√©s era intelectual, provocado por el encuentro con pueblos, sociedades y tierras hasta entonces desconocidas. Pero lo m√°s importante fueron las implicaciones geopol√≠ticas de esta atracci√≥n y el fuego competitivo que encendi√≥. El extenso imperio territorial de Espa√Īa en el Nuevo Mundo, rico en recursos, alteraba el fr√°gil equilibrio de poder en Europa. Muchos observadores tem√≠an que la dinast√≠a de los Habsburgo se hubiera posicionado para convertirse en un imperio universal. Gran Breta√Īa, los Pa√≠ses Bajos y Francia se vieron fuertemente influenciados por ello.

Consolidación, conflicto y reforma en el largo siglo XVIII

En la segunda mitad del siglo XVII, Inglaterra, la Rep√ļblica Holandesa y Francia pose√≠an sus propios imperios de ultramar, en constante expansi√≥n y cada vez m√°s lucrativos, a menudo esculpidos en los m√°rgenes de los imperios ib√©ricos. Este cap√≠tulo examina la posici√≥n de los cinco imperios mar√≠timos en relaci√≥n con los dem√°s desde el final de la Guerra de los Treinta A√Īos hasta las √ļltimas d√©cadas del siglo XVIII. Se analizan los esfuerzos por consolidar el control y reformar el gobierno y la econom√≠a de sus imperios de ultramar, que se produjeron en un contexto de incesante competencia y conflicto interestatal. Los recursos de los territorios de ultramar fueron un...

Derecho, gobernanza y marcos institucionales

¬ŅQui√©n elaboraba las leyes y dictaba la pol√≠tica de los imperios mar√≠timos europeos? ¬ŅCu√°les eran las principales instituciones a trav√©s de las cuales se gobernaban estos imperios? ¬ŅY en qu√© se diferenciaban las leyes, instituciones y pol√≠ticas de los imperios de ultramar de las de Europa? Para responder a estas preguntas, es necesario examinar las principales formas de gobierno en los imperios mar√≠timos: el gobierno real; las cartas otorgadas a los propietarios individuales y a las entidades corporativas, espec√≠ficamente las compa√Ī√≠as comerciales privilegiadas; y la jurisdicci√≥n secular de la iglesia. Tambi√©n es crucial analizar los l√≠mites impuestos al poder imperial, tanto jur√≠dicos como en la pr√°ctica. El pluralismo jur√≠dico y la soberan√≠a h√≠brida caracterizaron estos r√©gimenes.

La economía política del imperio y sus consecuencias

Adam Smith y Karl Marx encarnaron, a su manera, la aguda conciencia de los observadores de los siglos XVIII y XIX sobre el impacto de la exploraci√≥n mar√≠tima, el comercio intercontinental y, en √ļltima instancia, el imperio de ultramar en la econom√≠a europea (y, por extensi√≥n, en la estructura social y el orden pol√≠tico europeos). A mediados del siglo XV, la proliferaci√≥n de rutas comerciales hab√≠a tejido una densa red que facilitaba el comercio y la migraci√≥n a trav√©s de la tierra. El an√°lisis de Smith se centraba en el comercio y la creaci√≥n de nuevos mercados, mientras que Marx destacaba el saqueo imperial, la esclavitud y la extracci√≥n de recursos como elementos constitutivos de la "llamada acumulaci√≥n primitiva" que sustentaba el capitalismo.

Migraciones imperiales: Coaccionadas, forzadas y "libres"

La trata transatl√°ntica de esclavos fue el modo en que los europeos adquirieron africanos cautivos y los vendieron como esclavos en Am√©rica. "Comercio" puede ser un t√©rmino err√≥neo. Como observ√≥ el historiador Walter Rodney, la "guerra, el enga√Īo, el bandidaje y el secuestro" que produc√≠an "violencia social" eran parte integrante del execrable tr√°fico de seres humanos. La esclavitud no era la √ļnica forma de migraci√≥n que implicaba coacci√≥n en los imperios europeos de ultramar, ya que la servidumbre y el transporte de convictos eran tambi√©n omnipresentes. Estas formas de migraci√≥n forzada y casi forzada aportaron mano de obra cuya presencia configur√≥ las estructuras econ√≥micas y sociales de los imperios mar√≠timos.

Regímenes laborales

En los imperios mar√≠timos europeos existieron simult√°neamente y se superpusieron varios reg√≠menes laborales. Mientras que la mano de obra libre -ya sea un artesano urbano autosuficiente, el propietario de una plantaci√≥n o un campesino- era la forma m√°s com√ļn en algunas sociedades, la mano de obra coaccionada predominaba en otras. Los imperios mar√≠timos tambi√©n depend√≠an de la mano de obra libre no europea. En el sur de Asia, controlado por el EIC, los lascars, bandas de trabajadores mar√≠timos bajo el mando de los serangs (jefes), eran los marineros de los barcos que surcaban el oc√©ano √ćndico, mientras que miles de estibadores, porteadores y vendedores suministraban y cargaban la mercanc√≠a en sus bodegas.

Sociedades criollas, mestizaje y regulación de la hibridez

Ya sea mediante la violencia, la adaptación o la coexistencia incómoda, los imperios marítimos europeos se convirtieron rápidamente en sociedades mestizas. Dieron lugar a una variedad de nuevas formas culturales, a menudo fusiones de culturas que nunca antes habían entrado en contacto. La heterogeneidad surgió de la mezcla y fusión de diversos pueblos de variada procedencia geográfica y cultural. De este entorno caótico surgieron nuevos fenotipos e identidades, que se asemejaban y se inspiraban en los modelos originales anteriores al contacto, al tiempo que se metamorfoseaban de forma inédita. La forja de las sociedades coloniales no consistió en la mera réplica e imposición de los modelos europeos en ultramar.

Colaboración, resistencia y las fortunas del imperio

La historia de los imperios mar√≠timos no debe enmarcarse √ļnicamente como la imposici√≥n unilateral del poder√≠o humano, intelectual, econ√≥mico y pol√≠tico europeo sobre poblaciones pasivas no europeas. Los imperios no pod√≠an establecerse ni mantenerse sin niveles significativos de colaboraci√≥n. Aunque a menudo de forma asim√©trica, los europeos entablaron relaciones de intercambio, asociaci√≥n y, a veces, dependencia para asegurarse los recursos que codiciaban. Como se ha visto en los cap√≠tulos 1 y 2, el alcance y la autoridad de los agentes europeos rara vez se extend√≠an tanto como su afirmaci√≥n de su extensi√≥n. Incluso en los territorios que reclamaban, los europeos se ve√≠an a menudo confinados en los m√°rgenes, supeditados a ellos.

La era de las revoluciones

El siglo 1660-1760 destac√≥ por la relativa estabilidad de los reg√≠menes pol√≠ticos en Eurasia, Europa y los imperios europeos de ultramar. Hubo excepciones a esta generalizaci√≥n, como revelaron crudamente los cambios din√°sticos y los intercambios territoriales que resolvieron la Guerra de Sucesi√≥n espa√Īola. Pero fue a partir de 1760 cuando las circunstancias cambiaron de forma decisiva y pusieron en peligro la estabilidad del Antiguo R√©gimen global. Este cap√≠tulo narra y analiza el per√≠odo decisivo de finales del siglo XVIII y principios del XIX durante el cual las colonias del Nuevo Mundo se separaron de las metr√≥polis del Viejo Mundo a las que hab√≠an estado vinculadas durante siglos.

Esta parte y la siguiente ofrecen una visi√≥n general de la Era de las Revoluciones y del crecimiento imperial del siglo XIX en Asia y √Āfrica. Esta secci√≥n de la Era de las Revoluciones destaca cuatro factores que dieron forma a los movimientos independentistas americanos: 1) las invasiones metropolitanas de la autonom√≠a relativa de los estados coloniales; 2) las nuevas ideas republicanas de soberan√≠a; 3) la conciencia criolla; y 4) el protagonismo relativo de la esclavitud en una sociedad.

En el caso brit√°nico en particular (aunque hasta cierto punto se argumenta que √©ste fue el caso de todos los imperios) el siglo XIX supuso el desarrollo de un imperio formal e informal con el objetivo com√ļn de expandir el comercio. El Imperio Brit√°nico sigui√≥ recurriendo a la coerci√≥n para asegurar sus objetivos comerciales, pero en este periodo, seg√ļn Paquette, evit√≥ cada vez m√°s el control territorial formal, excepto para permitir la expansi√≥n del comercio en los mercados en los que Gran Breta√Īa ya hab√≠a penetrado. Esta secci√≥n sugiere esencialmente un pivote hacia un imperio m√°s capitalista y comercial, en contraste con los imperios mercantilistas del per√≠odo moderno temprano. No creo que todos los imperios de ese periodo fueran mercantilistas, o se basaran PURAMENTE en la extracci√≥n y explotaci√≥n de las econom√≠as coloniales. La "especializaci√≥n" del siglo XIX me parece algo evidente en el imperio brit√°nico del siglo XVIII, por ejemplo. Como no estoy de acuerdo con su tesis central, tambi√©n acabo discrepando de la novedad de este sistema en el siglo XIX.

Continuidades y disyuntivas

La Era de las Revoluciones puso fin a una fase decisiva en la historia de los imperios mar√≠timos. Sin embargo, en √ļltima instancia result√≥ ser el preludio de la extensi√≥n masiva de la autoridad de Europa a zonas del globo que antes estaban fuera de su alcance. Si en 1800 los Estados europeos ocupaban, controlaban o reclamaban el 35% de la superficie terrestre del mundo, esa cifra se elev√≥ al 67% en 1878 y al 84% en 1914. La dimensi√≥n mar√≠tima del imperio no desapareci√≥ despu√©s de 1800, sino que se potenci√≥ con la llegada de la energ√≠a del vapor, que aniquil√≥ la distancia.

