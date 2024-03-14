Guerra de los Siete Años

En 1756, las principales potencias de Europa se enredaron en un conflicto que ahora se conoce como la Guerra de los Siete Años y que duraría hasta 1763. Involucró a todas las grandes potencias de Europa, con Austria, Francia, Rusia, Sajonia, Suecia y más tarde España poniéndose del lado de Gran Bretaña, Hannover, Prusia y más tarde Portugal.

De hecho, la guerra había comenzado en 1754 en América del Norte y la India, donde Francia y Gran Bretaña luchaban por la supremacía colonial. En Europa, la emperatriz María Teresa de Austria había realizado intensos esfuerzos diplomáticos para forjar una alianza contra Prusia con el objetivo de arrebatarle la provincia perdida de Silesia.

En agosto de 1756, Federico II de Prusia lanzó una invasión preventiva de Sajonia. A finales de octubre, era dueño de este país. En el teatro norteamericano, ese mismo año los franceses destruyeron dos fuertes británicos en los Grandes Lagos. Mientras tant…