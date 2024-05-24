Guía Esencial de las Mujeres del Imperio Bizantino (Parte 3)

Mujeres del Imperio Bizantino

Rol y Tareas de las Mujeres del Imperio Bizantino (3a Parte)

Las mujeres desempeñaron papeles clave en la sociedad bizantina: algunas gobernaron o cogobernaron el imperio, y otras encargaron obras de arte y edificios, peregrinaron y escribieron. En esta apasionante historia sobre el rol y las historias de mujeres, se examina las vidas, ocupaciones, creencias y funciones sociales de las mujeres bizantinas.

Al parecer, las emperatrices ostentaban algún tipo de poder político. Parece claro que "emperatriz" era un cargo oficial en la estructura organizativa del imperio. Al igual que el emperador, la emperatriz no tenía un lugar en la ley, con todo lo que ello conllevaba. Si un emperador moría dejando un joven heredero, se esperaba que la madre del niño actuara…