A. Si tuvieras la oportunidad de empezar de nuevo, ¿qué harías de manera diferente al crear tu Newsletter?

Nota: Para mucha mayor información y entrevistas de newsletters de éxito, véase aquí.

Contestación en las entrevistas de Ciler (Newsletter Circle):

Veronica Llorca-Smith, autora, The Lemon Tree Mindset (Substack)

He disfrutado mucho de mi trayectoria porque fui aprendiendo sobre la marcha, sin prisa pero sin pausa, y crecí gracias a mis propias experiencias y errores.

No tenía prisa por crecer; pero, en retrospectiva, me gustaría haber sido más estratégica desde el principio en cuanto a mi crecimiento y la monetización.

Por eso creé una sección especifica llamada “Substack Acceleration”: Quiero que mis suscriptores premium tengan un atajo y aprendan lo que descubrí a lo largo del camino sin tener que esperar 12 meses para ver resultados significativos.

Más, aquí.

Diego Cupolo, fundador, Turkey Recap (Substack)

Sinceramente, me pregunto cómo empezar algo relacionado con las noticias o la política sin el tráfico previo de Musk en las redes sociales. Tendríamos que utilizar una estrategia de marketing completamente diferente y, posiblemente, hablar con la gente, a veces en público. El horror.

«Probablemente haría un podcast con un canal de YouTube primero y lo convertiría en un newsletter si gana tracción. Lo contrario de lo que hicimos».

Más, aquí.

Kristina God, autora, Online Writing Club (Substack)

Entre estar embarazada, sentirme enferma todos los días y tener un niño en casa, es un milagro que me las arreglara para publicar varios newsletters al mes y para aparecer en Medium todos los días (¡gracias a la creación por lotes, por supuesto!)

¿Y en cuanto al aspecto de la comunidad? Sin duda, podría haberme inclinado por Notes y Chat mucho antes en lugar de limitarme a escribir sobre ello. Pero bueno, se aprende con la práctica, ¿no? En todo caso, esto demuestra que, incluso en el caos total, el esfuerzo constante da sus frutos.

Empieza antes de estar preparado. ¿Sabes qué? Nunca te sentirás 100 % preparado.

¿El secreto?

«Deja de buscar excusas (Estoy cansado. No tengo tiempo. Tengo un bebé. Estoy embarazada. Tengo un horario de 9 a 5. No lo conseguiré. No sé cómo ni por dónde empezar). Ponte en marcha de todos modos. Muéstrate, sal ahí fuera y sigue avanzando».

Más, aquí.

Lo que me Hubiera Gustado Saber Antes de Lanzar mi Newsletter

🎁 ESTE CONTENIDO FUE EXCLUSIVO PARA QUIENES ESTABAN SUSCRITOS EN EL MOMENTO DE SU ENVÍO. ¿QUERÉS ACCEDER A CONTENIDO EXCLUSIVO COMO ESTE? ¡SUSCRIBETE AHORA Y NO TE PIERDAS LAS PRÓXIMAS PUBLICACIONES!

Aprende de otros operadores de newsletters

🎁 ESTE CONTENIDO FUE EXCLUSIVO PARA QUIENES ESTABAN SUSCRITOS EN EL MOMENTO DE SU ENVÍO. ¿QUERÉS ACCEDER A CONTENIDO EXCLUSIVO COMO ESTE? ¡SUSCRIBETE AHORA Y NO TE PIERDAS LAS PRÓXIMAS PUBLICACIONES!

B. Convertir a los lectores ocasionales en suscriptores de pago (utilizando herramientas que ya tienes)

Si, sobre todo cuando estás empezando, tantas funciones hacen la plataforma (Substack, Ghost, etc,) más confusa.

1. Presentación del artículo

🎁 ESTE CONTENIDO FUE EXCLUSIVO PARA QUIENES ESTABAN SUSCRITOS EN EL MOMENTO DE SU ENVÍO. ¿QUERÉS ACCEDER A CONTENIDO EXCLUSIVO COMO ESTE? ¡SUSCRIBETE AHORA Y NO TE PIERDAS LAS PRÓXIMAS PUBLICACIONES!

Aquí tienes exactamente cómo estructurar tus posts para conseguir la máxima participación, según algunos expertos a los que he leído:

El título

El título de tu artículo, como ocurre también en el caso de los libros, puede ser la parte más importante de tu contenido. No es de extrañar que algunos hagan pruebas A/B sólo del título. Asegúrate de escribir los títulos con cuidado, dedícale tiempo.

Lo mismo cabe decir, aunque en menor medida, de los subtítulos.

🎁 ESTE CONTENIDO FUE EXCLUSIVO PARA QUIENES ESTABAN SUSCRITOS EN EL MOMENTO DE SU ENVÍO. ¿QUERÉS ACCEDER A CONTENIDO EXCLUSIVO COMO ESTE? ¡SUSCRIBETE AHORA Y NO TE PIERDAS LAS PRÓXIMAS PUBLICACIONES!

Uso estratégico del espacio en blanco

Los párrafos cortos y el espacio entre conceptos hacen que tu contenido sea infinitamente más legible. Pero no abuses.

No obstante, algunos de los escritores más populares de Substack no siguen esta regla. Sé flexible.

Secciones que fluyen

Piensa en las secciones (en la pestaña de “Inicio”, los H3, H4, etc) como guías “paso a paso” para tus lectores, si es posible (más difícil en las reflexiones personales, por ejemplo). Cada sección debe conducir naturalmente a la siguiente, creando un camino claro a través de tus ideas. Usa un solo H1, si es necesario. Es normal usar de 3-5 H2,H3 y H4. No uses H5, se ve muy pequeño.

Elementos visuales

🎁 ESTE CONTENIDO FUE EXCLUSIVO PARA QUIENES ESTABAN SUSCRITOS EN EL MOMENTO DE SU ENVÍO. ¿QUERÉS ACCEDER A CONTENIDO EXCLUSIVO COMO ESTE? ¡SUSCRIBETE AHORA Y NO TE PIERDAS LAS PRÓXIMAS PUBLICACIONES!

Nota: No soy partidario de utilizar la IA para generar cualquier gráfico que desees; en el buscador de Google o Bing puedes encontrar modelos reales, sólo acuérdate de citarlas con link al documento original.

2. Botones estratégicos

También puedes hacer esto:

Truco: Usa el botón “compartir post con descripción” y cambia el texto que aparece al principio.

Truco: Usa el botón “suscríbete con subtítulo” y cambia el texto que aparece al principio.

3. Notas de Substack

Junto con las recomendaciones (que es más pasivo), esta función de red social puede ser tu motor de crecimiento diario.

¿El secreto? La constancia y la estrategia.

Algunos sostienen que lo ideal es publicar 2-5 Notes al día, otros prefieren dos a la semana. Landon Poburan fue experimentando durante 2025, y estos son sus resultados:

Publicación diaria: ~150-400 nuevos suscriptores al mes.

Publicación 3-5 veces al día: ~400-600 nuevos suscriptores al mes.

Publicación 10 veces al día: Luchando por llegar a 600-630.

Es decir, parece que más de 5 veces al día no mejoraba el ratio. Y el riesgo de “quemarse” y quedarse sin ideas es alto.

(…)

Hay otras estrategias, por supuesto. Para Landon este tipo de Notas tienen un alto rendimiento:

Las notas cortas (menos de 7 líneas) tuvieron mejor rendimiento: no era necesario hacer clic en «ver más», lo que facilitaba la participación y el consumo.

Los números, las estadísticas y las opiniones contrarias fueron los más compartidos : a la gente le encantan los datos y las opiniones cuantificables.

Las historias personales fueron las que más conectaron: cuando comparte sus propias experiencias, la participación fue más allá de los «me gusta», la gente comentó y volvió a publicar.

En lugar de esperar que una publicación despegara, Landon fue perfeccionando su fórmula.

La magia está en ir probando y adaptarte

No tengas miedo de probar cosas nuevas. Si publicas una nota y nadie interactúa, no has perdido nada. Si publicas una nota y tiene éxito, consigues nuevos suscriptores.

Nota: El algoritmo de Notas cambia, a veces favorece un determinado contenido, y al cabo de un tiempo no. Adáptate.

(…)

Otros muy exitosos publican notas muy populares, virales, pero no interactúan con los comentarios. Supongo que están muy ocupados escribiendo grandes artículos y notas, pero me parece una falta de respeto si no lo indican (“No contestaré comentarios”, por ejemplo).

La clave es recordar que Notes no es solo una red social (todavía), es una comunidad de escritores que apoyan a otros escritores. Céntrate en añadir valor, en crear conexiones reales y el crecimiento vendrá de forma natural, con el tiempo.

Extraer Notas de artículos de formato largo

Esta es una estrategia que utilizan varios autores, como Simon Owens.

El contenido de formato largo puede ser la primera inspiración para las ideas de Notas, incluso a medida que se va redactando. A veces, se puede extraer secciones, citas o declaraciones impactantes.

Este método garantiza que cada post se convierta en un activo de contenido polivalente, ampliando su valor más allá de un solo formato. (He publicado en otro lado sobre el “reciclado” de contenido).

4. La nota de bienvenida y su importancia

🎁 ESTE CONTENIDO FUE EXCLUSIVO PARA QUIENES ESTABAN SUSCRITOS EN EL MOMENTO DE SU ENVÍO. ¿QUERÉS ACCEDER A CONTENIDO EXCLUSIVO COMO ESTE? ¡SUSCRIBETE AHORA Y NO TE PIERDAS LAS PRÓXIMAS PUBLICACIONES!

5. La función de chat

Mientras que la mayoría de los escritores se centran únicamente en publicar, otros creadores (muchos de ellos “bestsellers”) utilizan el chat para construir comunidades prósperas que fomenten la participación entre las publicaciones. Su chat se ha convertido en una comunidad de apoyo en la que los suscriptores hacen preguntas, comparten publicaciones recientes y se han suscrito a los boletines de noticias de los demás.

El chat de Substack no es tan poderoso como servicios específicos como Discord, pero los usuarios están ahí, les aparece en su dashboard, en sus Notas. Ayuda a construir tu centro comunitario, si le dedicas tiempo.

Cómo utilizar el chat de forma eficaz:

🎁 ESTE CONTENIDO FUE EXCLUSIVO PARA QUIENES ESTABAN SUSCRITOS EN EL MOMENTO DE SU ENVÍO. ¿QUERÉS ACCEDER A CONTENIDO EXCLUSIVO COMO ESTE? ¡SUSCRIBETE AHORA Y NO TE PIERDAS LAS PRÓXIMAS PUBLICACIONES!

6. Promoción cruzada

(…)

Nota: Pide permiso antes de hacerlo, y ten en cuenta que algunos autores han deshabilitado esta función. Tampoco podrás usarla si el post es de pago.

Son contenidos cuidadosamente seleccionados (“recomendados”) que llegan a una audiencia de newsletter ya comprometida.

7. La función de recomendaciones

La función de recomendaciones es una forma directa de construir relaciones con otros escritores y ayudar a tus lectores a descubrir contenido valioso.

Algunos autores han recibido cientos o miles de nuevos suscriptores de otros que recomiendan su boletín, que en Substack es gratis (en alguna otra plataforma no).

C. Pasos para lanzar tu Newsletter

Nota: Si lo que quieres es “relanzar” tu newsletter, se trata de adaptar estos pasos, como se explica más arriba.

Si todavía estás en la fase de lanzar tu newsletter (por ejemplo, muchos abren una cuenta, interactúan en Notas y testean la plataforma antes de empezar; o tienes un segundo newsletter), estos pasos te podrán servir como guía: