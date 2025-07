Hay que Dejar de Avergonzar sutilmente a los Artistas por su Deseo de ser Vistos

Por qué «no crees para conseguir “me gusta”, crea solo para ti» a menudo no tiene ningún sentido...

Por: Petra Borzynski

Los artistas (en particular los escritores) se ven atrapados en una paradoja peculiar: cuando expresan el deseo natural (¡!) de ser vistos y escuchados, a menudo se encuentran con una frase hecha despectiva: «Debes crear arte para ti mismo, no para conseguir «me gusta» o reconocimiento». En mi opinión, este consejo aparentemente bienintencionado se ha convertido en una forma sutil de hacer sentir culpables a los artistas, invalidando sus sentimientos y contribuyendo a una devaluación generalizada del trabajo creativo.

El arte, en su esencia, es un acto de comunicación. Desde las primeras pinturas rupestres, la expresión creativa siempre ha servido de puente entre el mundo interior del artista y la comunidad que lo rodea. Y eso hace que el mantra de «crea solo para ti mismo» no solo sea simplista, sino también perjudicial.

Cuando les decimos a los artistas (especialmente a los emergentes) que deben contentarse con crear en aislamiento, estamos descartando la naturaleza intrínsecamente social de la expresión artística. Una historia que no se lee, un cuadro que no se ve, una canción que no se escucha, existen en un vacío que niega al artista lo que da sentido al arte: la conexión humana.

Audre Lorde no hablaba solo en sentido figurado cuando dijo: «La poesía no es un lujo. Es una necesidad vital para nuestra existencia». La necesidad a la que se refería no es solo la creación, sino el compartir, el momento en que la experiencia de un ser humano resuena en otro.

Falsas dicotomías por todas partes......

y una de ellas es: o creas únicamente para tu satisfacción personal, o eres superficial y buscas la validación externa. Ese es un pensamiento binario que ignora la complejidad de la motivación artística.

La mayoría de los artistas crean por múltiples razones que están en constante cambio:

para procesar experiencias personales

para conectar con otras personas que comparten sentimientos similares

para suscitar el diálogo sobre cuestiones importantes

para dejar algo significativo

para ganarse la vida con su arte

y sí: para ser reconocidos por su voz y su perspectiva únicas

Ninguna de estas motivaciones invalida a las demás, y el deseo de reconocimiento, incluso económico, no resta autenticidad a la obra.

¿Deberíamos revisar nuestros privilegios?

Porque sí, yo sí creo que hay un cierto privilegio implícito en el consejo de «crear solo para ti mismo»: da por sentado que el artista no tiene necesidades materiales, ni deseo de que su trabajo cambie el mundo, ni esperanza de que su perspectiva pueda cambiar la forma de entender las cosas de otra persona.

Este consejo es especialmente perjudicial para las voces marginadas.

Cuando los artistas de grupos infrarrepresentados expresan su deseo de ser escuchados, no solo buscan la validación personal, sino que a menudo luchan por la visibilidad de experiencias y perspectivas que han sido silenciadas a lo largo de la historia.

Decirles a estos artistas que se conformen con crear en el anonimato equivale a decirles que sus historias no tienen que formar parte de nuestra narrativa colectiva. Esto refuerza el statu quo y perpetúa el dominio de las voces ya privilegiadas en el panorama artístico.

El mantra de «crea solo para ti mismo» también ignora convenientemente las realidades económicas de la producción artística: los escritores, ilustradores, músicos y otros creativos se enfrentan cada vez más a la expectativa de que deben crear de forma gratuita o para darse a conocer, mientras se mantienen de alguna manera mágica en una sociedad capitalista. Escribí esto como respuesta a una nota de Maryan Pelland hace unos días (también he respondido directamente en su nota, pero he decidido ampliarla un poco más tarde).

Maryan escribió:

Desahogo: No paro de ver NOTAS de usuarios de Substack que se enfadan porque algunas personas promocionan su trabajo y su negocio, y tratan sus escritos como un negocio. Respeto totalmente a quienes escriben por amor, por pasión o por obsesión. Bien por vosotros. ¿Puedo pedirte que seáis tolerantes con las personas que tienen que ganarse la vida, tienen la habilidad y la motivación para hacerlo escribiendo y disfrutan de las herramientas de monetización que ofrece Substack? No tenéis que comprar los escritos o productos de nadie, pero si no sabéis que existen, ¿cómo sabréis si os pueden servir? Gracias.

Petra contestó:

Leí algo así como: «No escribes por los comentarios y los «me gusta», escribes para los cientos de personas que leen tus cosas pero no tienen la confianza para decirlo», otra vez. Y cada vez que me encuentro con una publicación o nota como esa (y hay muchas), no puedo evitar preguntarme: ¿Es realmente tan difícil apoyar a un artista con un «me gusta» o un comentario? ¿Tan difícil que ahora tenemos que recurrir al «tumblrismo» de «dar un me gusta o comentar provoca ansiedad»? Si te gusta lo que hace alguien, DÍSELO. No se trata de repartir me gusta al azar a cosas que no te importan solo para que la gente se sienta bien (esa es la otra cara de la moneda que tampoco ayuda a nadie. Está 100 % bien decir «esto no es para mí», y tampoco debería haber vergüenza por ello). Pero el discurso de «solo escribes para ti mismo» está, en mi opinión, fuera de lugar. Los escritores lo hacen de todos modos, y recordarles eso cuando desean sentirse escuchados o vistos siempre suena a una ligera condescendencia. Fingir que esos sentimientos no importan contribuye a la antigua subvaloración del arte.

Sigue Petra en su Nota:

A la mentalidad de que el arte no importa, o al menos no lo suficiente como para dedicarle el segundo de tu día que se tarda en hacer clic en «me gusta» (por no hablar de un poco más para dejar un comentario). Que no se nos permite hablar de nuestros sentimientos si nadie responde, que es desagradecido siquiera pensar en querer ser visto. Hay que dejar de hacer sentir culpables a los artistas cuando expresan su tristeza porque nadie interactúa con sus publicaciones. Puede que la gente no lo diga con mala intención, pero les instaría a dar un paso atrás y pensar antes de dar consejos como este. Porque, para decirlo muy claramente: El arte no es un monólogo. Es comunicación, es humanidad compartida. Desear la interacción no es solo una cuestión de «validación», como se sugiere a menudo de forma despectiva. Se trata de crear conexiones humanas significativas a través del arte. Si no lo entendemos, ¿qué estamos haciendo?

Cuando separamos el deseo de reconocimiento (en cualquiera de sus formas) de la práctica artística, apoyamos implícitamente un sistema que explota el trabajo creativo. Les decimos a los artistas que su trabajo no debe ser valorado, especialmente en términos económicos, que es solo un hobby, una pasión, algo que deben hacer en su tiempo libre, después de terminar su «trabajo real».

Esta actitud contribuye directamente a la infravaloración de las artes en nuestra sociedad. Hay un paso muy corto entre «deberías crear solo para ti mismo» y «¿por qué deberíamos financiar la educación artística?» o «¿por qué deberíamos pagar a los artistas de forma justa por su trabajo?». Y esos pequeños pasos ya se dan cada día...

Los seres humanos prosperan en comunidad y en las relaciones

Quizás lo más paradójico es que el consejo de «crea solo para ti mismo» suele venir de personas que consumen activamente (sí, utilizo esa palabra) y disfrutan del arte: leen libros, escuchan música, ven películas y siguen a artistas en las redes sociales (a menudo incluso con un ligero sesgo parasocial), mientras les dicen a los creadores que no deben preocuparse por encontrar un público o monetizar su arte.

Eso es disonancia cognitiva en acción, y revela un malentendido fundamental de la relación entre el artista y el público.

El arte no es una calle de sentido único, sino una conversación, una expresión y una recepción. Si ignoramos esa simple verdad, pierde todo su sentido.

Cuando les decimos a los artistas que no deben preocuparse por ser escuchados (a menudo en forma de un «No te lo tomes a pecho si nadie interactúa.

Hay mucha gente a la que le encanta tu arte, pero nunca te lo dice, y tú solo deberías hacerlo por ti mismo»), estamos diciendo esencialmente que su mitad de la conversación no importa. Reivindicamos el derecho a emocionarnos con el arte, mientras negamos a los artistas la satisfacción de saber que han sido ellos quienes han creado ese sentimiento en nosotros.

Y en ese sentido: la idea de que hay «tantos que aman tu arte pero nunca te lo dicen» es un poco errónea, porque, sinceramente, estas métricas son muy fáciles de comprobar, al menos en Substack. Y probablemente sea justo decir que la idea de «tantos lectores, simplemente no les gusta o no comentan» no es cierta en la mayoría de los casos. Algunas personas simplemente no superan el algoritmo en absoluto. Entonces, ¿estamos tratando de hacer sentir mejor a la gente vendiéndoles la ilusión de «mucha gente lee tus cosas, pero no encuentran el tiempo o son demasiado tímidos para expresarlo, ¡ánimo!»? ¿Realmente le sirve a alguien? Por supuesto, Substack está dirigido a personas que ya tienen una plataforma...

Otra pequeña anécdota: mi número de suscriptores y seguidores en Substack se mantuvo muy por debajo de los cien durante mucho tiempo. Soy una escritora inconsistente que se niega a seguir el libro mágico «consigue más seguidores en Substack», así que era de esperar. Aquí tienes un gráfico muy útil:

Lo que ves ahí es la diferencia entre algo así como 65 y más de 1000 (de los cuales poco menos de 800 son suscriptores). El fuerte repunte se produjo después de una (¡1!) nota que de alguna manera logró activar el algoritmo (me asustó un poco 🤣).

Desde entonces he vuelto a perder algunos; la tendencia es claramente más a la baja que al alza, lo que da la primera pista de que mucha gente solo busca reciprocidad para mejorar sus propias estadísticas («Te sigo si tú me sigues», sí, incluso hubo gente que me criticó por DM porque no les seguía, o aquellos que se dieron de baja inmediatamente después de que yo me suscribiera; el viejo discurso de las redes sociales no ha cambiado mucho para algunas personas). También hubo un tipo de interacción con mis publicaciones que me hizo sentir incómodo, porque olía a agenda personal o política. No digo que la gente no deba tenerla, pero no me gusta que mis publicaciones y mi bandeja de entrada se utilicen para promoverla de forma tan obvia sin siquiera intentar establecer una conexión primero. Pero ese es un tema diferente que quizá trate en otra ocasión... O, por último, pero no menos importante, y probablemente lo más probable: mis escritos simplemente no cumplen tus expectativas, lo cual es totalmente lógico.

En fin, lo que es mucho más interesante es esto antes del aumento:

Y aquí está después:

Ambos muestran bastante bien los promedios: mi tasa de apertura siempre rondaba el 70 % antes del aumento de suscriptores. Se trataba de personas que realmente interactuaban, sobre todo por correo electrónico. Respondían a mis últimas publicaciones, me enviaban mensajes directos y hablaban conmigo. ¡Viva la conexión humana!

Sigo teniendo a estas personas, y algunos de mis nuevos suscriptores también entran en esa categoría (ya sabéis quiénes sois 💚). Pero esto solo demuestra que tener más suscriptores no significa realmente tener más conexión...

Nadie dijo que los artistas debían crear SOLO para interactuar

En realidad, nada de esto quiere decir que crear únicamente para obtener validación externa sea lo ideal. Los artistas que miden su valor únicamente con métricas como los «me gusta», las ventas o los seguidores acabarán en una montaña rusa emocional. El verdadero reto (y el consejo más matizado, supongo) es cómo equilibrar la motivación intrínseca y extrínseca:

¿Cómo pueden los artistas honrar su visión y, al mismo tiempo, interactuar de forma significativa con el público? ¿Cómo pueden mantenerse fieles a su voz y, al mismo tiempo, dejar espacio para el crecimiento a través de los comentarios y el reconocimiento?

Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, pero reconocen la complejidad de la motivación artística de una manera que «crea solo para ti» no consigue.

Cuando culpamos a los artistas por querer ser vistos y escuchados, no solo perjudicamos a los creadores individuales, sino que disminuimos nuestro panorama cultural colectivo. Quizás deberíamos revisar nuestro deseo de hacer que la gente sienta que su deseo de tener público es de alguna manera impuro o superficial, y por qué pensamos que buscar cualquier tipo de reconocimiento es de alguna manera «autoindulgente». ¿Qué dice eso de nosotros, más que del artista?

Si me lo piden (que probablemente no lo harán 🤣): Ya es hora de rechazar la vergüenza (aunque no sea esa la intención, pero llega un momento en que el impacto es simplemente más importante que la intención) y reclamar el valor inherente de la visibilidad artística:

Ser visto y escuchado no es un proyecto vanidoso, es una necesidad humana fundamental y una parte crucial de lo que da sentido al arte.

Los artistas, especialmente los escritores, deberían sentirse empoderados para decir: «Creo porque tengo algo que decir y quiero que se escuche. Mi deseo de tener público no hace que mi arte sea menos auténtico, lo hace completo».

Y para aquellos que consumen arte, quizás una postura más solidaria sería: «Valoro tu voz y tu deseo de ser escuchado. Entiendo que tu arte no existe solo para ti, sino como una invitación a conectar. Ese deseo de conexión no disminuye tu trabajo, sino que honra el propósito mismo del arte».

Voy a ser brutalmente sincera: si leo el tumblrismo de «Pero, pero, pero, soy demasiado tímido para comentar o incluso para hacer clic en el botón de me gusta», por dentro (no, por fuera) pongo los ojos en blanco con bastante fuerza. ¿De verdad hemos llegado a un punto en el que básicamente estamos diciendo en voz alta que sí tenemos tiempo para leer las publicaciones de alguien, pero que no tenemos ni un segundo (¡!) para darle al botón de «Me gusta»? Sí, yo lo llamo tonterías. El verdadero problema es que la gente simplemente se siente con derecho a consumir y no le importa mucho el creador...

Todo el mundo habla de «apoyar las artes»

Pero apoyar a los artistas significa más que consumir su trabajo: significa valorarlo activamente, tanto emocional como económicamente. Significa comprender que el arte no es solo un capricho personal, sino una parte vital de la humanidad compartida.

Así que la próxima vez que oigas a un artista expresar su deseo de ser escuchado, quizá deberías resistirte a responder con tópicos sobre crear solo para uno mismo. En su lugar, plantéate pedirle qué espera comunicar con su trabajo, a quién espera que lo escuche y cómo podrías ayudarle a amplificar su voz.

Al hacerlo, no solo apoyarás a ese artista en particular, sino que contribuirás a una cultura que realmente valora la expresión creativa, no solo como un pasatiempo, sino como una forma esencial de conexión humana y enriquecimiento cultural que merece tanto reconocimiento como, sí, recompensa.

El arte puede comenzar en soledad, pero su viaje no está completo hasta que encuentra su camino hacia los demás. Por favor, dejemos de fingir lo contrario...

