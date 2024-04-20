Historia Ambienta Alrededor del Mundo

Desde la década de 1970, la historia medioambiental ha atraído a miles de académicos y estudiantes de todo el mundo. Sin embargo, el grado en que la historia medioambiental ha hecho incursiones en la historia profesional varía enormemente de un lugar a otro y de una época a otra.

Sobre las épocas, sólo diré que, en general, cuanto más lejos del presente, menos interés han mostrado los historiadores medioambientales. Esto se debe, en parte, a la escasez de material fuente disponible. La principal excepción es el Mediterráneo antiguo, donde fuentes comparativamente abundantes y otros atractivos han invitado a historiadores y clasicistas a adoptar enfoques medioambientales. Pero también se trata del dramatismo intrínseco de su tema. Los cambios medioambientales -con muchas excepciones- se produjeron más lentamente y resultaron menos penetrantes en el pasado profundo que en las últim…