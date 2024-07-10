Historia Aquí

Sigmund Freud dijo: "El primer ser humano que lanzó un insulto en lugar de una piedra fue el verdadero fundador de la civilización". Esto es así porque la civilización es un triunfo de la mente sobre la materia, de la razón sobre el instinto y de lo netamente humano sobre la naturaleza animal de la humanidad. Esto es lo que ha hecho posible la civilización, así como la cultura, su compañera constante y necesaria. La comprensión cabal de lo que son la civilización y la cultura exige un conocimiento de todas las cualidades que conforman la naturaleza humana y una comprensión cabal de la historia mundial y de todos los acontecimientos históricos.

Para ser una verdadera historia mundial, un relato del pasado no debe limitarse a contar lo que sucedió, sino que debe relacionar los acontecimientos y las personas entre sí. Debe indagar en las causas y los efectos. Debe tratar de discernir la falsedad en los registros antiguos, como los intentos de los reyes de p…