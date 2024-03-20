La Historia de la Antigua Sumeria (Sumer)

Mesopotamia: la primera civilización

No todas las autoridades están de acuerdo con la definición de civilización. La mayoría acepta la opinión de que "una civilización es una cultura que ha alcanzado un grado de complejidad normalmente caracterizado por la vida urbana". En otras palabras, una civilización es una cultura capaz de mantener un número considerable de especialistas para hacer frente a las necesidades económicas, sociales, políticas y religiosas de una sociedad populosa. Otras características que suelen estar presentes en una civilización son un sistema de escritura para llevar registros, una arquitectura monumental en lugar de edificios sencillos y un arte que ya no es meramente decorativo, como el de la cerámica neolítica, sino representativo de las personas y sus actividades. Todas estas características de la civilización aparecieron por primera vez en Mes…