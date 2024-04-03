Historia de la Asignación de Recursos

Historia de la Asignación de Recursos

Antecedentes históricos

Los antiguos griegos: Hesíodo y la escasez económica Hesíodo fue un poeta griego del siglo VIII a.C. que, según algunos, fue el primer economista. Casi la mitad de su poema épico Los trabajos y los días está dedicada a tratar el tema de la escasez. En el poema, Hesíodo contrasta la vida en una Grecia centenaria con una mítica Edad de Oro en la que todas las necesidades estaban cubiertas y no había escasez. Cuando la Edad de Oro terminó, los recursos se volvieron finitos y la sociedad tuvo que descubrir o desarrollar formas de asignar el trabajo y …