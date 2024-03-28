Historia de la Caballería

El origen de la caballería

Los escritores sobre la historia de la caballería son incapaces de referir su origen a cualquier tiempo o lugar definido; e incluso la definición específica de la caballería es raramente intentada por los estudiantes cuidadosos. Más bien nos dan, como hace Gautier en el pintoresco relato que sigue, algún punto de partida reconocido, y para la definición se contentan con la caracterización del espíritu y los objetivos de la caballería, el análisis de sus métodos y la historia de su ascenso y caída.

La caballería no era una institución oficial que surgiera por decreto de un soberano. Aunque religiosa en sus elementos e impulsos originales, no había nada en su origen que recordara la fundación de una orden religiosa. Sería inútil buscar el lugar de su nacimiento o el nombre de su fundador. Nació en todas partes a la vez, y ha sido en todas partes al mismo tiempo el efecto natural d…