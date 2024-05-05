Historia de la Comunicación Electrónica

Historia de la Comunicación Electrónica a Fines del Siglo XIX

En la historia de la comunicación electrónica, el último cuarto del siglo XIX ocupa un lugar especial, ya que fue durante este periodo cuando se inventaron el teléfono, el fonógrafo, la luz eléctrica, la tecnología inalámbrica y el cine. Dos de estos nuevos inventos -el teléfono y la luz eléctrica- fueron concebidos públicamente a finales del siglo XIX, tal y como se ve en las revistas especializadas de ingeniería y en los medios de comunicación populares. La literatura presta especial atención al teléfono, describiendo cómo alteró las relaciones sociales establecidas, desestabilizando las formas habituales de dividir la persona privada y la familia del ámbito más público de la comunidad. En el lado más ligero, describe cómo la gente hablaba más alto cuando llamaba a larga distancia, y cómo se preocupaba de contraer enfermedades contagiosas por teléfono…