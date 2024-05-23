Historia de la Cultura Empresarial

Antecedentes históricos

La comprensión temprana de la cultura

La cultura existe tanto en los seres humanos como en los animales y ha contribuido significativamente a la supervivencia de la mayoría de las especies a lo largo de la historia. Los científicos que estudian las poblaciones de orangutanes, por ejemplo, han descubierto que tienen culturas, es decir, que los distintos grupos de orangutanes se comportan de forma diferente y transmiten sus respectivos comportamientos a través del aprendizaje social. En Borneo, algunos orangutanes utilizan grandes hojas como paraguas cuando llueve; otros orangutanes utilizan palos como simples herramientas para abrir la fruta. Del mismo modo, los primeros humanos desarrollaron herramientas, así como formas de interpretar el mundo que les rodeaba, que les permitieron establecer organizaciones sociales rudimentarias y adaptarse al reto de la supervivencia.

La idea de cultura, y el reco…