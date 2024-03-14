Historia de la Deuda Exterior

Nota: Véase también la información acerca de la Deuda Externa.

Visualización Jerárquica de Deuda exterior

Asuntos Financieros > Relaciones monetarias > Finanzas internacionales Asuntos Financieros > Hacienda pública y política presupuestaria > Deuda pública Derecho > Derecho civil > Derecho civil > Contrato > Garantía > Solvencia Derecho > Derecho civil > Derecho civil > Balanza de pagos Derecho > Derecho civil > Derecho civil > Derecho de las obligaciones > Deuda

Historia de la Deuda exterior

El surgimiento de la deuda externa

En cierto sentido, la deuda externa es tan antigua como la propia civilización humana. A través del comercio, los comerciantes de las primeras civilizaciones llegaron a poseer activos extranjeros y a deber recursos a los extranjeros. Sin embargo, la deuda externa, tal y como la entienden ahora los economistas, surgió durante los siglos XV y XVI. Durante este periodo, las potencias europeas estaban ansios…