Historia de la Edad de Piedra

La Edad de Piedra es el período más temprano del desarrollo humano y la fase más larga de la historia de la humanidad.

La arqueología se ocupa de los orígenes y el desarrollo de la cultura humana primitiva entre la primera aparición del hombre como mamífero que utiliza herramientas, que se cree que ocurrió hace unos 600.000 o 700.000 años, y el comienzo de la era geológica reciente, alrededor del 8000 a.C.

La Edad de Piedra suele dividirse en tres periodos distintos -Paleolítico, Mesolítico y Neolítico- en función del grado de sofisticación en la fabricación y uso de herramientas.

Paleolítico

