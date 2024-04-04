Historia de la Eficiencia del Mercado

Historia de la Eficiencia del Mercado en el Ámbito Económico

Antecedentes históricos

Alfred Marshall y el gráfico de la oferta y la demanda

Se atribuye al economista británico Alfred Marshall (1842-1924) la primera introducción del gráfico básico de la oferta y la demanda a un público amplio en su obra "Principios de economía" (1890). El gráfico incorporaba los conceptos de excedente del consumidor y excedente del productor. El excedente del consumidor es la diferencia entre lo que una persona está dispuesta a pagar por un bien o servicio y lo que realmente paga por él. El excedente del productor es la diferencia entre el precio de un bien o servicio y el precio mínimo que un productor está dispuesto a aceptar por ese bien o servicio.

Los conceptos de excedente del consumidor y excedente del productor pueden ilustrarse en una transacción de mercado entre un comprador y un vendedor de un determinado producto. Si una pers…