Historia de la Elasticidad en Economía

Antecedentes históricos

Precursores de la teoría de la elasticidad de la demanda

En los siglos XVIII y XIX, en Europa y Estados Unidos, la elasticidad de los precios de los bienes se tuvo en cuenta en la formulación de algunas políticas fiscales, aunque el concepto de elasticidad de los precios aún no se hubiera articulado y definido formalmente. Durante esta época, los gobiernos de Estados Unidos y Europa recaudaron una parte importante de los ingresos a través de los impuestos indirectos (impuestos sobre las ventas y otros gravámenes sobre los bienes que recaudan los intermediarios, como los vendedores al por menor) sobre los bienes importados y nacionales. Los impuestos indirectos aumentaban los precios finales de los bienes. Aunque los responsables políticos no disponían de un marco matemático para calcular la elasticidad-precio de la demanda, tenían que considerar el impacto de aumentar, reducir o eliminar los impuestos sobre el consumo de bienes y sobre los ingresos públicos. En "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations" (1776), el economista y filósofo escocés Adam Smith (1723-1790) observó que los impuestos elevados sobre algunos bienes disminuían el consumo. Argumentó que la única manera de estimular la demanda era bajar los impuestos sobre esos bienes.

Como secretario del Tesoro de EE.UU., Alexander Hamilton (1755-1804) abogó por aplicar tasas arancelarias más elevadas a los bienes de lujo, como los carruajes de lujo, con una baja elasticidad del precio de la demanda, a fin de maximizar los ingresos del gobierno. Sin embargo, a principios del siglo XIX, algunos economistas señalaron que gravar los artículos de lujo podía ser contraproducente si disminuía el consumo de estos artículos.

En "Sobre los principios de la economía política y la fiscalidad" (1821), el economista político británico David Ricardo (1772-1823) señaló que los consumidores podrían renunciar al placer del vino si el impuesto de lujo elevaba demasiado el precio final. Sin embargo, los economistas sugirieron que los impuestos sobre los bienes de primera necesidad probablemente no reducirían el consumo de esos bienes. Por ejemplo, en Principios de economía política (1848), el filósofo británico John Stuart Mill (1806-1873) observó que el precio de los alimentos básicos, como el pan, era inelástico y que el consumo de esos alimentos se mantendría constante, independientemente del precio, mientras no hubiera sustitutos no gravados.

Principios de la economía

El economista británico Alfred Marshall (1842-1924) definió por primera vez el concepto de elasticidad del precio de la demanda en Principles of Economics (1890), un texto de economía pionero que introdujo muchos de los conceptos que sentaron las bases para el desarrollo del pensamiento microeconómico en el siglo XX. En la obra, Marshall observa: "La elasticidad (o capacidad de respuesta) de la demanda en un mercado es grande o pequeña según la cantidad demandada aumente mucho o poco para una determinada caída del precio, y disminuya mucho o poco para una determinada subida del precio". En una nota a pie de página de esta observación, Marshall analiza la elasticidad en términos matemáticos más precisos, señalando que la elasticidad de la demanda es igual a 1 cuando una disminución del 1 por ciento en el precio de un bien provoca un aumento del 1 por ciento en la cantidad demandada de ese bien. Explica en la nota a pie de página que la elasticidad precio de la demanda es 2 si una disminución del 1 por ciento en el precio provoca un aumento del 2 por ciento en la cantidad demandada. Del mismo modo, la elasticidad es de 0,5 si una disminución del 1 por ciento en el precio provoca un aumento del 0,5 por ciento en la cantidad demandada.

Las cifras de elasticidad del precio son relaciones de porcentajes y se expresan como números sin unidades. Para calcular la elasticidad precio de la demanda, Marshall estableció la siguiente fórmula: La elasticidad de la demanda es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada dividida por la variación porcentual del precio.

Según esta fórmula, si la cantidad demandada de un bien aumenta un 40 por ciento tras una caída del 20 por ciento del precio del bien, la elasticidad precio de la demanda es igual al 40 por ciento dividido por el 20 por ciento, es decir, 2. El valor de la elasticidad precio de la demanda se trata como positivo aunque su valor matemático suele ser negativo. (Así, en este ejemplo, la elasticidad precio de la demanda sería 2).

Se dice que un producto es elástico si la elasticidad precio de la demanda es 1 o superior. En estos casos, un cambio en el precio produce un cambio proporcionalmente mayor en la cantidad demandada. En cambio, se dice que un producto es inelástico si la elasticidad del precio es inferior a 1. En estos casos, la variación del precio produce un cambio relativamente pequeño en la cantidad demandada del bien. Un producto es elástico por unidad si el porcentaje de disminución del precio es igual al porcentaje de aumento de la cantidad demandada. Si un cambio en el precio no tiene ningún efecto sobre la cantidad demandada, se dice que el bien es perfectamente inelástico. Se dice que un bien es perfectamente elástico si cualquier aumento del precio, por pequeño que sea, reduce la cantidad demandada del bien a cero.

Aplicaciones de la elasticidad de la demanda

En 1892, dos años después de que Marshall introdujera el concepto, el economista irlandés Charles Bastable (1855-1945) aplicó la idea de Marshall sobre la elasticidad de los precios a la fiscalidad. A diferencia de Smith y Ricardo, que consideraron los efectos de los impuestos indirectos sobre los consumidores, Bastable trató de calcular hasta qué punto los productores a los que se les aplican impuestos sobre los bienes que producen pueden trasladar el coste a sus clientes. Comprobó que, si la elasticidad del precio de la demanda es alta, el productor que intenta repercutir el coste de un impuesto al cliente pierde una gran parte de las ventas. Esto significa que los productores de bienes elásticos deben absorber el coste de los impuestos sobre la producción. En cambio, si el bien es inelástico, los productores pueden repercutir el coste de los impuestos sobre la producción a sus clientes.

En "Human Action: A Treatise on Economics" (1949), el economista austriaco Ludwig von Mises (1881-1973) analiza los límites de la aplicación de la elasticidad del precio de la demanda, argumentando que es específica de mercados concretos en momentos determinados. En otras palabras, un aumento de la cantidad demandada de fruta tras una caída del precio en un mercado no es un predictor fiable de la respuesta en otro mercado. Según von Mises, no existe una forma fiable de predecir la elasticidad. En cambio, la elasticidad debe calcularse caso por caso.

Verificador de datos por: Brian

Recursos

Notas y Referencias

Véase También

Teoría de la Demanda Teoría de la Oferta