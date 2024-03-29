Historia de la Emancipación

Literatura sobre la Historia de la Emancipación de la Esclavitud

El proceso de emancipación en el mundo atlántico abarcó la mayor parte del siglo XIX y adoptó diversas formas. Algunas, como la declaración de emancipación inmediata de Haití en 1804 y la Proclamación de Emancipación y la Decimotercera Enmienda de Estados Unidos, se produjeron tras largos y violentos conflictos. Otras naciones, como Gran Bretaña, intentaron una transición más gradual hacia la libertad en un esfuerzo por preparar tanto a los antiguos esclavos como a los propietarios de esclavos para los nuevos sistemas sociales y económicos. Posteriormente, Francia y Dinamarca (en 1848), Holanda (1863), Puerto Rico (1873) y Cuba (1886) abolieron la esclavitud mediante combinaciones de presión internacional, peticiones religiosas y morales, acciones legislativas y enfrentamientos violentos, al igual que muchas de las nuevas naciones independientes de América Latina…