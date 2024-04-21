Historia de la Escritura

La invención de la escritura fue uno de los grandes avances de la civilización. La escritura, de hecho, ayuda a asegurar la continuidad de la civilización, porque lleva un registro tangible de la raza humana de generación en generación.

La escritura más antigua se remonta a Sumeria, en Mesopotamia. Este sistema no utilizaba un alfabeto, sino pictogramas, que son símbolos que representan objetos familiares. Este tipo de escritura se llamaba cuneiforme, o escritura en forma de cuña. Los egipcios utilizaban los jeroglíficos, también un sistema de pictogramas.

El uso de un alfabeto se originó probablemente entre los fenicios en algún momento entre el 1700 y el 1500 a.C. Esta escritura semítica sólo tenía consonantes; los antiguos griegos idearon más tarde las vocales. El sistema de escritura chino, también muy antiguo, mantuvo su carácter pictográfico en lugar de desarrollar un alfabeto.

