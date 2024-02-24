Historia de la Gripe Española

Brote de gripe española, 1918

Cuando terminó, la gripe española costó la vida de aproximadamente 20.000.000 de personas en todo el mundo.

En septiembre de 1918, los soldados de una base militar cerca de Boston comenzaron a morir repentinamente. La causa de la muerte fue identificada como gripe, pero era diferente a cualquier cepa jamás vista. A medida que el virus asesino se extendía por todo el país, los hospitales se llenaban, los carros de la muerte recorrían las calles y los funcionarios de la ciudad, impotentes, cavaban fosas comunes. Fue la peor epidemia de la historia de Estados Unidos, matando a más de 600.000 personas, hasta que desapareció tan misteriosamente como había empezado.

Fort Riley, en Kansas, era un establecimiento en expansión que albergaba a 26.000 hombres y abarcaba un campamento entero, Camp Funston, dentro de sus 20.000 acres. Los soldados se quejaban a menudo del clima inhóspito que había en el lugar:…