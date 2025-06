Historia de la Iglesia

Ortodoxia y Herej铆a en la Historia de la Iglesia

Las palabras "ortodoxia" (v茅ase m谩s detalles) y "herej铆a" (v茅ase m谩s informaci贸n) son ambas de origen griego.

La cuesti贸n de la "ortodoxia" y la "herej铆a", en el sentido de creencia adecuada e inadecuada, fue importante para la iglesia desde el principio. El prop贸sito de esta secci贸n es ofrecer un breve estudio de algunos de los desarrollos m谩s significativos de la teolog铆a cristiana a este respecto, centr谩ndose especialmente en el primer milenio, m谩s o menos, de la historia de la iglesia. La discusi贸n aborda la cuesti贸n de la verdadera forma del cristianismo apost贸lico, los debates trinitarios del siglo IV, la cuesti贸n del uso de im谩genes en el culto y el problema de la Presencia Real del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucarist铆a.

El cristianismo apost贸lico

Entre las cuestiones importantes y muy debatidas de los siglos II y III estaba la de la naturaleza y la forma del cristianismo verdaderamente apost贸lico. Se da por sentado que Jes煤s tuvo una escuela de disc铆pulos a los que ense帽贸 y envi贸 espec铆ficamente al mundo para propagar su ense帽anza. Tambi茅n est谩 el ap贸stol Pablo, que no hab铆a seguido a Jes煤s durante su ministerio terrenal, pero al que Cristo se le hab铆a aparecido despu茅s de su resurrecci贸n y ascensi贸n y al que hab铆a nombrado ap贸stol de las naciones (Hechos 9:15-16; Gal. 2:7-8). Estos ap贸stoles de Jes煤s y sus allegados fueron, pues, las principales fuentes de las ense帽anzas de Jes煤s desde los primeros d铆as. Pero la interpretaci贸n de sus palabras y su mensaje fue objeto de una importante controversia.

Debido al camino concreto que tom贸 la historia, es dif铆cil presentar la predicaci贸n apost贸lica y su contexto hist贸rico desde otra perspectiva que no sea la de la parte vencedora en estas disputas, es decir, lo que m谩s tarde lleg贸 a llamarse la tradici贸n "cat贸lica" u "ortodoxa". Por otra parte, hay estudiosos que sostienen que las tradiciones que m谩s tarde se consideraron her茅ticas pod铆an reclamar de forma plausible una conexi贸n y un fundamento en la predicaci贸n y la ense帽anza apost贸lica. Algunos modos de razonamiento fundamentales de la teolog铆a "ortodoxa" posterior fueron a su vez impugnados en el caso de las teolog铆as "her茅ticas" rechazadas por las primeras generaciones de la iglesia. Aun as铆, dado que la mayor铆a de los lectores y autores cristianos de hoy en d铆a se asocian de una u otra forma a esta tradici贸n "cat贸lica" u "ortodoxa", deber铆a bastar con dar por sentado este punto de vista y, al mismo tiempo, intentar ser justos con sus oponentes. Tambi茅n es imposible resumir brevemente todos los puntos de controversia entre los "cat贸licos" y los llamados gn贸sticos que compet铆an contra ellos.

La definici贸n de gnosticismo puede ser sostener que el demiurgo del cosmos visible es maligno. La presente discusi贸n se centra espec铆ficamente en la relaci贸n entre Dios y el mundo creado.

Uno de los principales enemigos teol贸gicos de la tradici贸n "cat贸lica" en el siglo II fue Marci贸n de Sinope. El obispo-te贸logo cat贸lico aproximadamente contempor谩neo, Ireneo de Lyon, resume su ense帽anza en Contra las herej铆as 1.27. Se afirma que Marci贸n sucedi贸 a Cerdo, que tom贸 de Sim贸n el Mago (cf. Hechos 8:9-25) y sus seguidores la ense帽anza de que el Dios creador del Antiguo Testamento no era el mismo Dios que el Padre de Jesucristo (AH 1.27.1). Marci贸n desarrolla esta teolog铆a a煤n m谩s, modificando y corrigiendo las obras que m谩s tarde constituir铆an el Nuevo Testamento "cat贸lico" al eliminar cualquier conexi贸n propuesta entre Cristo y el Creador (1.27.2). Ense帽贸 que la salvaci贸n s贸lo es alcanzable para aquellos que aprenden de su doctrina y que esta salvaci贸n afecta s贸lo al alma y no al cuerpo terrenal (1.27.3). Al mismo tiempo, Ireneo admite que Marci贸n acepta la autoridad de los ap贸stoles de Jes煤s incluso atrevi茅ndose a corregir su testimonio en ciertos puntos. En este sentido, Marci贸n no se diferencia de otros "herejes", como los valentinianos, que tambi茅n defend铆an su teolog铆a sobre la base de los textos b铆blicos aceptados por los "cat贸licos" (cf. 1.1-9). Por esta raz贸n, Ireneo pone especial empe帽o en refutar no s贸lo la doctrina marcionita, sino tambi茅n las doctrinas de los otros grupos "her茅ticos" a partir de las propias escrituras (1.27.4). Y, como dice en otro lugar, "las pruebas [de las cosas que est谩n] contenidas en las Escrituras no pueden demostrarse sino a partir de las propias Escrituras" (3.12.9). Los argumentos sobre la ense帽anza de las Escrituras deben establecerse mediante la hermen茅utica comparativa.

Contra estas opiniones, Ireneo afirma que la Iglesia de todo el mundo ha recibido una 煤nica fe de los ap贸stoles (1.10.1). Esta fe afirma la existencia de un solo Dios, "el Padre todopoderoso", el Creador del mundo y de todas las cosas. Tambi茅n afirma que hay "un solo Cristo Jes煤s, el Hijo de Dios, que se encarn贸 para nuestra salvaci贸n". Tambi茅n ense帽a sobre el Esp铆ritu Santo, que proclam贸 por medio de los profetas las dispensaciones de Dios, y los advenimientos, y el nacimiento de una virgen, y la pasi贸n, y la resurrecci贸n de entre los muertos, y la ascensi贸n al cielo en la carne del amado Cristo Jes煤s, nuestro Se帽or, y su [futura] manifestaci贸n desde el cielo en la gloria del Padre "para reunir todas las cosas en una sola", y para resucitar toda la carne de toda la raza humana.

Esta es la fe verdaderamente apost贸lica, en contra de las pretensiones de los "herejes". Y destaca por la visi贸n universal (o "cat贸lica") y global que propone. La fe cristiana no rechaza un aspecto de la realidad por preferencia a otro, como hace la teolog铆a de Marci贸n. Por el contrario, re煤ne en la unidad al ser humano en alma y cuerpo, el mundo creado, la historia del pueblo jud铆o, la persona de Jes煤s, Dios su Padre y el futuro de la humanidad.

En el segundo libro de Contra las herej铆as, Ireneo ofrece una serie de argumentos b铆blicos a favor de su propia doctrina frente a la de los "herejes". En efecto, piensa que "todas las Escrituras, los profetas y los Evangelios, pueden ser entendidos clara, inequ铆vocamente y armoniosamente por todos, aunque no todos los crean" (2.27.2). Es evidente que no ense帽an lo que los "herejes" proponen. Pero tambi茅n se帽ala que el enfoque comparativo-hermen茅utico no siempre es convincente y que a veces los "herejes" apelar谩n a tradiciones orales secretas transmitidas por los maestros al margen de todos los textos (3.2.1).

Por esta raz贸n, al principio del tercer libro Ireneo apela a las iglesias de todo el mundo que son famosas por haber sido fundadas por los ap贸stoles, en las que 茅stos designaron a determinadas personas como sucesores de su "lugar de gobierno" y en las que es posible enumerar la sucesi贸n posterior de l铆deres cuyas ense帽anzas son bien conocidas (3.3.1). Estos mismos l铆deres son llamados por Ireneo de diversas maneras "presb铆teros" y "obispos", es decir, "ancianos" y "supervisores" (3.2.2; 3.3.1; 4.26.2-5; 4.32.1). Para 茅l, estos t茅rminos se refieren aparentemente al mismo grupo de personas, a diferencia de lo que ocurre en la historia posterior. M谩s a煤n, los obispos o presb铆teros de las iglesias fundadas por los ap贸stoles que Ireneo tiene en mente "no ense帽aban ni sab铆an nada de lo que estos [herejes] deliran" (3.3.1). De hecho, fueron elegidos especial y cuidadosamente por los ap贸stoles para dirigir las iglesias dejadas por ellos, precisamente porque si se nombrara a la persona equivocada para el cargo de anciano o supervisor, ser铆a "la m谩s grave calamidad" para la iglesia (3.3.1).

Como ser铆a "tedioso" enumerar la sucesi贸n de maestros en todas las iglesias fundadas por los ap贸stoles, Ireneo apela especialmente a "la muy grande, la muy antigua y universalmente conocida iglesia fundada y organizada en Roma por los dos gloriosos ap贸stoles, Pedro y Pablo" (3.3.2). Dice que "es ciertamente una cuesti贸n de necesidad que todas las iglesias est茅n de acuerdo con esta iglesia, a causa de su mayor preeminencia" (ad hanc enim ecclesiam propter potiorem principalitatem necesse est omnem convenire ecclesiam). Pero algunos estudiosos se帽alan que esto no debe entenderse como si el acuerdo con la teolog铆a de la iglesia romana fuera una cuesti贸n de principio teol贸gico v谩lida para todos los tiempos y lugares. M谩s bien, la necesidad que est谩 en juego es de naturaleza condicional. En efecto, est谩 diciendo que, puesto que todas las dem谩s iglesias fundadas por los ap贸stoles tienen en alta estima a la iglesia romana, tambi茅n deben estar de acuerdo con su ense帽anza y considerarla de naturaleza genuinamente apost贸lica, y si la estimada iglesia romana no sabe nada de las ense帽anzas de los herejes, entonces esto bastar铆a para demostrar que estas ense帽anzas no pueden ser genuinamente apost贸licas.

Algunos de los "herejes" no ten铆an problema en argumentar que incluso los ap贸stoles pod铆an estar equivocados o ser ignorantes sobre esto o aquello (AH 3.2.2). En contra de esto, Ireneo sostiene que las escrituras del Antiguo Testamento, si se leen "con atenci贸n", pueden verse cumplidas en lo que ocurri贸 en Cristo tal y como se relata en el Nuevo Testamento (4.26.1). La persona y la historia de Cristo son la clave interpretativa mediante la cual se puede descubrir y apreciar el beneficio salv铆fico de las Escrituras, al igual que un tesoro escondido en un campo (cf. Mt. 13:18). Los ap贸stoles aprendieron esta clave de Cristo mismo y la transmitieron a los presb铆teros de la iglesia (AH 4.26.1). Sobre esta base, Ireneo propone que "corresponde obedecer a los presb铆teros que est谩n en la Iglesia, los que... poseen la sucesi贸n de los ap贸stoles; los que, junto con la sucesi贸n del episcopado, han recibido el don cierto de la verdad [charisma veritatis certum], seg煤n la buena voluntad del Padre" (4.26.2).

Algunos interpretan que este "don cierto de la verdad" se refiere a un carisma de infalibilidad y gu铆a divina providencial perteneciente al oficio del obispo. Pero esta posici贸n supone aparentemente que "obispo" y "presb铆tero" se refieren a oficios distintos en Ireneo, en contra de lo que se ha mencionado anteriormente. Por ejemplo, Ireneo dice que hay presb铆teros "hinchados por el orgullo de ocupar la sede principal" (4.26.3). No podr铆a describir el cargo de presb铆tero como "la sede principal" si, en su mente, el cargo de obispo fuera m谩s elevado. As铆 pues, la "sucesi贸n del episcopado" (episcopatus successione) que se menciona aqu铆 no se refiere a un orden distinto del de los presb铆teros, como si 茅stos tuvieran que estar sometidos a los obispos. Debe entenderse m谩s bien como la "sucesi贸n al episcopado". El episcopado es el cargo que ocupa un presb铆tero. Si el episcopado no fuera ocupado por los presb铆teros, entonces el argumento de Ireneo ser铆a innecesariamente d茅bil. Podr铆a haber presentado un argumento m谩s fuerte insistiendo en la obediencia a los obispos. Esto sugiere que, para 茅l, el episcopado es el cargo ocupado por un presb铆tero.

Ireneo admite que los primeros obispos tuvieron que ser elegidos cuidadosamente por los ap贸stoles para que no cayeran y condujeran a las iglesias al error (AH 3.3.1). Tambi茅n admite que hay presb铆teros en la iglesia a los que no se debe seguir precisamente porque viven en pecado y no guardan la doctrina de los ap贸stoles (4.26.3-4). Por consiguiente, no parece haber nada en la posici贸n de obispo/presb铆tero como tal que implique o conlleve un carisma especial de infalibilidad. Al hablar del "don cierto de la verdad", debe entenderse m谩s bien que se refiere a la hermen茅utica apost贸lica por la que se entienden las Escrituras con referencia al nacimiento, vida, muerte y resurrecci贸n de Cristo.

Como dice Ireneo anteriormente "No es necesario buscar la verdad entre otros que es f谩cil obtener de la Iglesia; ya que los ap贸stoles, como un hombre rico [que deposita su dinero] en un banco, depositaron en sus manos muy copiosamente todas las cosas que pertenecen a la verdad: de modo que todo hombre, quien quiera, puede sacar de ella el agua de la vida" (3.4.1). Y como m谩s tarde: "El verdadero conocimiento es [el que consiste en] la doctrina de los ap贸stoles, y la antigua constituci贸n de la Iglesia en todo el mundo, y la manifestaci贸n distintiva del cuerpo de Cristo seg煤n la sucesi贸n de los obispos" (4.33.8).

Por tanto, Ireneo propone dos argumentos fundamentales contra Marci贸n y los dem谩s "herejes". En primer lugar, argumenta ampliamente que las Escrituras no pueden interpretarse razonablemente como ellos proponen. Se trata de un argumento comparativo-hermen茅utico. La interpretaci贸n "cat贸lica" u "ortodoxa" es claramente m谩s adecuada a los textos que la de los "herejes". Cualquiera que lea las Escrituras a la manera de las iglesias apost贸licas puede experimentar su poder salv铆fico. En segundo lugar, argumenta que la unanimidad de la ense帽anza mantenida por la sucesi贸n de presb铆teros/obispos en las diversas iglesias que los propios ap贸stoles fundaron en todo el mundo atestigua la verdad de su pretensi贸n de ser de origen genuinamente apost贸lico. Se trata m谩s bien de un argumento emp铆rico e hist贸rico, cuya fuerza reside en que puede apelar a personas que conoci贸 personalmente y que estuvieron en contacto con los propios ap贸stoles (cf. 3.3.4). Finalmente, es posible sintetizar estos dos argumentos irenaicos de la siguiente manera. La interpretaci贸n apost贸lica de las Escrituras, tal y como se conserv贸 y transmiti贸 en las propias iglesias apost贸licas, es claramente la interpretaci贸n superior en la medida en que su adecuaci贸n a los textos y su poder salv铆fico pueden ser apreciados por cualquiera.

El Padre y el Hijo

Mientras que el debate entre Ireneo y los gn贸sticos era una cuesti贸n de desacuerdo entre las tradiciones "cat贸lica" y "ortodoxa" y los que no aceptaban la forma esencial de la ense帽anza supuestamente apost贸lica, en las controversias trinitarias del siglo IV, uno se enfrenta a un debate que tiene lugar en el interior de la propia tradici贸n apost贸lica y "cat贸lica". Este debate se refer铆a principalmente a la cuesti贸n ontol贸gica de la relaci贸n entre Cristo el Hijo y Dios el Padre.

Jes煤s dijo: "El Padre y yo somos uno" (Juan 10:30). La cuesti贸n en el presente contexto es si se trata de una unidad de ser o de una unidad de voluntad. 驴Es el Hijo "de la misma naturaleza" (homoousios) que el Padre? 驴Son uno en el ser? Si efectivamente es de la misma naturaleza, esto podr铆a implicar que no fue "creado" sino que es eternamente "engendrado". Este 煤ltimo t茅rmino denotar铆a entonces una relaci贸n asim茅trica 煤nica de dependencia ontol贸gica que no implica situarse al otro lado de la divisi贸n entre el Creador y la criatura. Tal era la opini贸n de Atanasio de Alejandr铆a, entonces di谩cono, que en este asunto segu铆a a su obispo, Alejandro. Escribi贸 su famosa obra Contra los gentiles / Sobre la encarnaci贸n (1971) en la que defiende la opini贸n de que Jes煤s es la encarnaci贸n del Verbo de Dios, de una sola sustancia con el Padre.

Esta propuesta se hizo en oposici贸n consciente a la opini贸n de un presb铆tero llamado Arrio, que aparentemente sosten铆a que el Hijo era s贸lo la primera y m谩s exaltada criatura de Dios, por la que fueron creadas todas las dem谩s cosas. Dado que el Padre es "ontol贸gicamente otro que" (heteroousios) el Hijo, incluso el Hijo no lo conoce ni lo adora perfectamente sino s贸lo en parte, tanto y tan bien como es posible para una criatura (Ayres 2004: 55). El Hijo es, a lo sumo, la criatura m谩s elevada y paradigm谩tica, un "ejemplar" para las dem谩s por su sumisi贸n a Dios y su unidad con 脡l en la voluntad. Pero afirmaciones de este tipo fueron consideradas altamente imp铆as y ofensivas a los o铆dos de Atanasio y otros como 茅l.

Varias figuras importantes se involucraron en este debate. Khaled Anatolios ofrece un 煤til esbozo de los contornos del debate y de las convicciones de los principales dramatis personae. Todos los te贸logos estaban de acuerdo en el contenido b谩sico de la ense帽anza apost贸lica de las Escrituras, en la conexi贸n entre el cargo de obispo y la interpretaci贸n autorizada de esa ense帽anza, y en la primac铆a de la fe sobre la raz贸n, as铆 como en la necesidad de aplicar la raz贸n a la fe. Tambi茅n estaban de acuerdo en que el Padre, el Hijo y el Esp铆ritu Santo eran los objetos de la fe y el culto cristianos, en que Dios cre贸 el mundo de la nada y en que Cristo es el Se帽or de tal manera que se descarta que sea "meramente" hombre (36-37). Entre los que manten铆an una distinci贸n ontol贸gica entre el Padre y el Hijo al tiempo que enfatizaban una unidad de voluntad (symphonia) estaban Arrio, Asterius, Eusebio de Cesarea (al menos al principio de la controversia) y Eunomio de C铆zico. Entre los que manten铆an una unidad de ser entre el Padre y el Hijo estaban Alejandro de Alejandr铆a, Marcelo de Ancyra, Apolinar de Laodicea.

El drama de esta controversia es largo y complicado. Para los fines actuales bastar谩 con se帽alar que en esta 茅poca se celebraron varios concilios, cada uno de los cuales apoyaba la opini贸n de una parte concreta dentro del contexto mayor de la disputa. El m谩s famoso de ellos es el Concilio de Nicea, convocado por el emperador romano Constantino I en el a帽o 325 d.C. Consagr贸 la posici贸n atanasiana de que el Hijo era "consustancial" con el Padre (homoousios Patri) al insertar esta frase en su famoso credo. Vea m谩s informaci贸n en el texto sobre los anatemas en esta plataforma online.

Una confesi贸n de fe tambi茅n fue emitida por una reuni贸n posterior de obispos en Sirmium en el a帽o 357 d.C. que conden贸 por completo el uso del lenguaje ousia para describir la relaci贸n entre el Padre y el Hijo. "La fuerte ambivalencia hacia Nicea, o el deseo de evitar sus t茅rminos, se convirti贸 en una oposici贸n directa" (Ayres 2004: 138). De este texto surgi贸 el partido "homoiano", que pretend铆a "encontrar una soluci贸n a la controversia en curso que descartara cualquier teolog铆a aparentemente manchada con 茅nfasis marcanos" (138). Este partido prefer铆a decir que el Hijo era "semejante" (homoios) al Padre en todos los aspectos, sin llamarlo "consustancial" (homoousios). En respuesta al desarrollo de un ala "heterousiana" dentro del partido "homoiano", otro peque帽o concilio se reuni贸 en 358 ce en Ancyra por invitaci贸n de Basilio, su obispo. Aqu铆 se argument贸 que la semejanza en la actividad entre el Padre y el Hijo implica una semejanza de esencia y que la relaci贸n entre los dos era incognoscible excepto en la medida en que no es como la que existe entre el Creador y la criatura.

Constancio determin贸 en el a帽o 359 ce convocar un concilio general como hizo su padre Constantino a la manera de Nicea. De hecho, se reunieron dos concilios: uno occidental en Arminio y otro oriental en Seleucia. El credo considerado en estos concilios afirmaba que el Padre y el Hijo son iguales en todos los aspectos, como ense帽an las Escrituras, pero condenaba el uso del lenguaje de la ous铆a porque se insert贸 en el credo de Nicea 'aunque no es familiar para las masas', porque caus贸 'perturbaci贸n' y porque no es b铆blico. La mayor铆a de los reunidos en el concilio occidental estaban dispuestos a aceptar el credo con la excepci贸n de la frase "en todas las cosas" utilizada para calificar la semejanza del Hijo con el Padre.

Al menos un factor implicado en este acuerdo fue el enga帽o y la coacci贸n: Constancio hab铆a dejado claro que exiliar铆a a cualquiera que no estuviera de acuerdo con el credo, y minti贸 a los obispos occidentales diciendo que el concilio oriental ya se hab铆a sometido a 茅l (Ayres 2004: 161). Luego, con similar dificultad y cuestionables maniobras, se lleg贸 a un acuerdo sobre el credo en el concilio oriental de Seleucia. En el a帽o 360 d.C. se celebr贸 un concilio en Constantinopla que emiti贸 un credo "homoiano" que rechazaba todo lenguaje de ousia para describir la relaci贸n entre el Padre y el Hijo. Este credo sigui贸 siendo la declaraci贸n imperialmente sancionada de la ortodoxia durante casi dos d茅cadas (sobre todo claramente en el este). Tras la ascensi贸n al trono por parte del emperador Teodosio, la perspectiva nicena se impuso en la ciudad de Constantinopla a partir del a帽o 380 ce. A los "herejes" se les prohibi贸 reunirse para el culto, y los que no confesaban la perspectiva trinitaria de Nicea fueron obligados a abandonar sus iglesias en favor de los obispos que s铆 lo hac铆an.

Im谩genes

Otra controversia de importancia para la teolog铆a cristiana y el problema de la "ortodoxia" tuvo que ver con el uso y la veneraci贸n de im谩genes en el culto cristiano. En 脡xodo 20:4-5 los hebreos recibieron este mandamiento de Dios: "No te har谩s ning煤n 铆dolo, ya sea en forma de algo que est茅 arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinar谩s ante ellos ni los adorar谩s; porque yo, el Se帽or, tu Dios, soy un Dios celoso que castiga a los hijos por la iniquidad de los padres, hasta la tercera y la cuarta generaci贸n de los que me rechazan". La cuesti贸n era si la veneraci贸n de im谩genes constitu铆a una violaci贸n del mandato de adorar s贸lo a Dios.

El emperador Le贸n III interpret贸 las penurias que cayeron sobre el imperio bizantino en el siglo VIII como un castigo divino por romper este mandamiento mediante la presencia y veneraci贸n de iconos. Como respuesta, en el a帽o 730 promulg贸 un decreto "iconoclasta" que exig铆a la prohibici贸n y destrucci贸n de las im谩genes religiosas, invitando y castigando posteriormente la oposici贸n de los papas Gregorio II y III. Su sucesor, Constantino V, desarroll贸 m谩s tarde una teolog铆a dogm谩tica de la iconoclasia y busc贸 su ratificaci贸n por medio de un concilio ecum茅nico que se reuni贸 en Hiereia en el 754 ce, aunque el papa y los patriarcas orientales no estuvieron presentes (8-9). La definici贸n difundida por el concilio de Hiereia "censuraba la veneraci贸n de los iconos como una pr谩ctica que conduc铆a a la idolatr铆a ... sobre la base de que se opon铆a a las Escrituras y a la santa tradici贸n y no estaba autorizada por los primeros concilios ecum茅nicos" (10). Tambi茅n rechaz贸 la idea de que la representaci贸n de Cristo pudiera implicar nestorianismo o monofisitismo: "Puesto que la divinidad y la humanidad se han unido en Cristo en una sola persona sin confusi贸n ni divisi贸n, cualquiera que confiese a Cristo como una persona representada pict贸ricamente o lo toma como un simple hombre o confunde las dos naturalezas y presenta la naturaleza divina y la hip贸stasis divina como circunscritas" (10). S贸lo permit铆a un icono de Cristo, el dejado por Dios: el pan de la Eucarist铆a.

A Constantino V le sucedi贸 su hijo Le贸n IV, que disminuy贸 la persecuci贸n de los icon贸filos sin derogar definitivamente la legislaci贸n iconoclasta. Luego muri贸 repentinamente y le sucedi贸 su hijo, Constantino VI. Pero como s贸lo ten铆a diez a帽os y era demasiado joven para gobernar, la emperatriz Irene asumi贸 la regencia. Ella dispuso la elecci贸n de un nuevo patriarca de Constantinopla por votaci贸n popular en el a帽o 784 ce: un laico Tarasio, que acept贸 la elecci贸n "con la condici贸n... de que se convocara un concilio ecum茅nico que resolviera definitivamente la cuesti贸n de los iconos y estableciera la paz y la unidad en la Iglesia y el imperio" (13). Este concilio se convoc贸 en Constantinopla en el a帽o 786 d.C. despu茅s de haber sido precedido por un importante intercambio de correspondencia entre Tarasio y otros patriarcas, incluido el papa Adriano I, as铆 como entre Adriano I y la pareja imperial (13-15). Este concilio fue interrumpido ca贸ticamente por "un gran cuerpo de guardias imperiales leales a la memoria de Constantino V", de modo que el "primer intento de convocar un concilio ecum茅nico termin贸 as铆 en el desorden, ahogado por la violencia y el choque de pasiones salvajes" (15-16).

Irene sustituy贸 la guardia imperial por tropas icon贸filas de Tracia y convoc贸 el concilio de nuevo en Nicea en el a帽o 787 ce, a partir de septiembre. Reunido en ocho sesiones, este concilio recibi贸 a los obispos que quer铆an convertirse de su error iconoclasta, refutando la argumentaci贸n del concilio iconoclasta de Hiereia (754 ce) y anatematizando a los que participaron en 茅l y a los que aceptaron su teolog铆a, incluidos tres iconoclastas principales y tres patriarcas iconoclastas. Tambi茅n ense帽贸 que la cruz y las representaciones de Cristo y de los santos pueden representarse en las paredes de las iglesias para estimular el recuerdo de los prototipos, y que 茅stos pueden ser venerados con luces, incienso y besos, pero no con el verdadero culto (latreia) que s贸lo pertenece a Dios. El concilio del 787 fue declarado ecum茅nico y fue aceptado como tal a pesar de las reservas de Roma y de los patriarcados de Alejandr铆a, Antioqu铆a y Jerusal茅n por la forma en que estos 煤ltimos estaban representados. Este concilio no fue inicialmente bien recibido en Occidente. El Concilio de Fr谩ncfort (794 ce) mantuvo que las im谩genes eran meramente decorativas y ten铆an una funci贸n did谩ctica, y una posici贸n similar se adopt贸 en 823 ce en el Concilio de Par铆s.

Con respecto a la antig眉edad de su posici贸n, se puede decir que los iconoclastas ten铆an un argumento muy s贸lido. En primer lugar, las citas de Atanasio y Basilio no establecen una pr谩ctica de veneraci贸n de los iconos en su 茅poca, sino s贸lo que estas figuras reconoc铆an la "l贸gica" de la veneraci贸n de las personas a trav茅s de im谩genes de las mismas. Si lo hubieran considerado apropiado para los cristianos es otra cuesti贸n totalmente distinta. Pero sobre este punto, tambi茅n se podr铆a considerar c贸mo Or铆genes presenta la actitud cristiana hacia las im谩genes: "Mostramos claramente el car谩cter sagrado de nuestro origen, y no lo ocultamos... ya que incluso a las personas reci茅n convertidas les inculcamos el desprecio de los 铆dolos y de todas las im谩genes, y adem谩s elevamos sus pensamientos de servir a las cosas creadas en el lugar de Dios y los elevamos al Creador del universo" (Contra Celso 3.15). Un poco m谩s tarde, escribe que "quitamos a la deidad la adoraci贸n por [im谩genes]" (3.34).

Como figura profundamente influyente y representativa de la tradici贸n "cat贸lica" tal y como exist铆a en aquella 茅poca, como alguien que hab铆a viajado por diversas partes del mundo cristiano antes de componer Contra Celsum siendo ya un anciano, Or铆genes habla aparentemente como si la veneraci贸n de las im谩genes no s贸lo fuera infrecuente entre los cristianos, sino tambi茅n inaudita. Pero los iconoclastas no podr铆an haber citado a Or铆genes con autoridad, ya que fue rechazado casi universalmente como hereje despu茅s del quinto concilio ecum茅nico o de Constantinopla II (553 ce). Y, para los icon贸filos, la apelaci贸n a la tradici贸n no serv铆a tanto para demostrar la antig眉edad de la opini贸n como para asociar una opini贸n con la confianza en las personas sagradas que la hab铆an transmitido. Esto puede tomarse como un ejemplo de un caso en el que la preocupaci贸n por la "ortodoxia" o la "herej铆a" obstruye e impone l铆mites indebidos a la b煤squeda teol贸gica de la verdad. La veneraci贸n de las im谩genes es, muy probablemente, una novedad y un desarrollo que no exist铆a en los sectores m谩s notables de la tradici贸n "cat贸lica" desde el principio. La discusi贸n teol贸gica al respecto deber铆a haberla tratado como tal. Pero las pruebas para establecer este punto no habr铆an sido admitidas por una de las partes porque provienen de fuentes "her茅ticas".

Entre los defensores de los iconos y su veneraci贸n al estallar la iconoclasia, el m谩s distinguido fue San Juan Damasceno. Algunos de los argumentos de Juan a favor de la posici贸n icon贸fila pueden resumirse aqu铆. Con respecto al argumento de que Dios hab铆a prohibido la creaci贸n y la adoraci贸n de im谩genes, Juan responde que esto se deb铆a al hecho de que los hebreos no hab铆an visto ninguna forma o semejanza de Dios durante su liberaci贸n de Egipto. El prop贸sito de Dios era evitar que adoraran el orden creado, algo a lo que considera que los jud铆os estaban predispuestos. Pero en la Encarnaci贸n Dios tom贸 una forma visible y representable, por lo que la prohibici贸n ya no se aplica (Tratados 1.4-8). "Antiguamente nunca se representaba a Dios incorp贸reo y sin forma, pero ahora que Dios ha sido visto en la carne y se ha asociado con el g茅nero humano [sic], represento lo que he visto de Dios" (1.16, 2.14). Tambi茅n distingue entre la forma de veneraci贸n propia de Dios y los modos de veneraci贸n m谩s familiares que se ofrecen a las criaturas. No son el mismo acto, por lo que se puede venerar lo creado sin ofrecer la veneraci贸n que s贸lo se debe a Dios (1.14). Adem谩s, la pr谩ctica de crear y venerar im谩genes se defiende como una tradici贸n no escrita de la Iglesia (1.23, 2.16).

Estos argumentos son interesantes y han resultado influyentes en la defensa de la posici贸n icon贸fila a lo largo de los tiempos. Al mismo tiempo, hay que admitir que la pregunta de Le贸n III no tiene una respuesta evidente. Ninguna autoridad clara dentro de la tradici贸n "cat贸lica" dej贸 la instrucci贸n de que se crearan y veneraran im谩genes en la iglesia. El h谩bito surgi贸 en alg煤n momento y se encomend贸 como una pr谩ctica piadosa significativa para muchos. La defensa de esta pr谩ctica por parte de los icon贸filos parece estar m谩s bien fundada en la autoridad de la propia iglesia. Los obispos de Nicea II (787 d.C.) afirmaron en su Definici贸n que Cristo "despos贸 para s铆 a la Santa Iglesia Cat贸lica sin mancha ni defecto" y "prometi贸 que as铆 la conservar铆a". Adem谩s, esta promesa fue hecha no s贸lo a los primeros disc铆pulos "sino tambi茅n a nosotros que debemos creer en su nombre por medio de su palabra".

Y sin embargo, se dice que aquellos obispos y otros que hab铆an adoptado la posici贸n iconoclasta "cayeron de la recta fe". Estas personas son descritas como sacerdotes, pero "s贸lo de nombre, no de hecho". Por lo tanto, no es la iglesia pasada en su conjunto, ni la iglesia actual en su conjunto, ni siquiera la iglesia actual como cuerpo institucional, sino s贸lo este partido particular dentro de la iglesia que (驴simplemente por su palabra?) ha mantenido su continuidad e identidad como la verdadera iglesia "ortodoxa" y se ha preservado del error "her茅tico" del iconoclasmo.

En la controversia sobre las im谩genes, se encuentran dos visiones enfrentadas sobre la autoridad de la ense帽anza y la pr谩ctica de la iglesia contempor谩nea. Los iconoclastas estaban dispuestos a poner en tela de juicio una convenci贸n y una pr谩ctica establecidas de su propia 茅poca en aras de una mayor fidelidad a una fuente originaria. El presupuesto de la posici贸n iconoclasta es que la iglesia y el mundo cristiano pueden dar un giro en la direcci贸n equivocada sin saberlo inmediatamente, por lo que m谩s tarde tiene que corregir el rumbo. En los icon贸filos, en cambio, uno se encuentra con una tradici贸n que en cierto modo se da por sentada a s铆 misma y a su verdad. Aunque no se pueda precisar por qui茅n en concreto o de qu茅 manera, la tradici贸n de hacer y venerar im谩genes ha sido dejada por "los Santos Padres", aparte de los cuales no hay fe "ortodoxa". Los icon贸filos no pueden concebir que sus h茅roes en la fe puedan haberse equivocado al respecto, porque no conciben la fe como algo distinto y separable de estos h茅roes. La cosa en s铆 (la fe) queda inextricablemente unida a quienes dan testimonio de ella (los Santos Padres).

La presencia real

Cristo ense帽贸 que quien no come su carne y bebe su sangre no tiene vida (Juan 6:53-58). En la noche de su traici贸n, tom贸 el pan y el vino, dio gracias por ellos y los distribuy贸 a sus disc铆pulos, diciendo: "Tomad, comed, esto es mi cuerpo; esto es mi sangre; haced esto en memoria m铆a" (Lucas 22:19; 1 Cor. 11:24-25). Y el ap贸stol Pablo ense帽a que la copa y el pan de la Cena del Se帽or son una participaci贸n en la sangre y el cuerpo de Cristo (koin艒nia estin tou haimatos / tou s艒matos tou Christou; 1 Cor. 10:16). Estos son los loci classici b铆blicos centrales para la teolog铆a de la Eucarist铆a. Un 煤ltimo ejemplo del discernimiento de la "ortodoxia" y la "herej铆a" en la historia teol贸gica cristiana se refiere a la forma en que se dice que el cuerpo y la sangre de Cristo est谩n "en" el pan y el vino de este sacramento.

Una animada discusi贸n sobre este tema comenz贸 en el siglo IX en la abad铆a benedictina de Corbie, Francia. Un monje llamado Paschasius Radbertus compuso el primer tratado sistem谩tico conocido sobre la Eucarist铆a en la historia de la teolog铆a. Sostuvo que el pan y el vino eran verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque manten铆an su apariencia de alimento ordinario "como un velo para proteger al comensal del horror de comer carne cruda". Esto result贸 controvertido para otros te贸logos de la 茅poca, pues implica tanto el canibalismo como el enga帽o en el sacramento. Como respuesta a la controversia, el emperador franco Carlos el Calvo plante贸 a otro monje llamado Ratramnus la fat铆dica pregunta: si Cristo est谩 presente en el sacramento "en figura o en verdad" (61). La respuesta de Ratramnus fue que Cristo est谩 presente en figura y no en verdad. Aunque esta respuesta dio lugar a acusaciones de que Ratramnus estaba negando la presencia real de Cristo en la Eucarist铆a, Brett Salkeld se帽ala que los estudiosos modernos rechazan esta interpretaci贸n de lo que dijo (61). Parece haber definido la "verdad" como lo que aparece a los sentidos. Aunque Ratramnus sosten铆a que hay un cambio sacramental de alg煤n tipo durante la celebraci贸n de la Eucarist铆a, no es perceptible. As铆, Ratramnus tuvo que decir que Cristo no estaba presente "en verdad" -es decir, perceptiblemente- sino s贸lo "en figura".

En el cambio de milenio, un monje llamado Berengario de Tours retomar铆a los argumentos de Ratramnus (que Berengario cre铆a err贸neamente que pertenec铆an a Juan Escoto Eri煤gena) contra el exagerado "realismo" sacramental que se hab铆a vuelto predominante en su 茅poca. Argumentaba que Cristo no pod铆a estar realmente presente en el pan y el vino porque no era perceptible all铆. Tambi茅n argument贸 que Cristo no pod铆a decir realmente: "Esto [el pan] es mi cuerpo" a menos que el pan permaneciera en lugar de transformarse en su cuerpo (64). En respuesta a la presi贸n de sus oponentes teol贸gicos, el papa Nicol谩s II convoc贸 a Berengario a Roma en 1059 ce, donde fue obligado a prestar un juramento redactado por el cardenal Humberto de Silva Candida. Este juramento se conoce ahora como Ego Berengarius, o "Yo Berengario", por sus palabras iniciales. En 茅l se hac铆a jurar al monje que "el pan y el vino que se colocan en el altar no son un mero sacramento tras la consagraci贸n, sino que son el verdadero cuerpo y la sangre de nuestro Se帽or Jesucristo, y que 茅stos son verdaderamente, f铆sicamente [sensualiter] y no meramente sacramentales, tocados y rotos por las manos de los sacerdotes y triturados por los dientes de los fieles".

Salkeld se帽ala que hay al menos dos problemas con este juramento. En primer lugar, el adverbio sensualiter convierte err贸neamente la presencia de Cristo en una cuesti贸n emp铆rica o f铆sica, socavando la naturaleza sacramental de la presencia. En segundo lugar, la noci贸n de que el cuerpo de Cristo es "roto por las manos de los sacerdotes y aplastado por los dientes de los fieles" parece problem谩tica desde el punto de vista de la impasibilidad o invulnerabilidad del cuerpo resucitado de Cristo. Berengario repudi贸 entonces el juramento a su regreso a Francia y continu贸 su pol茅mica contra 茅l y la teolog铆a que representa. Sin embargo, el te贸logo Lanfranco de Bec ofreci贸 una respuesta cr铆tica a Berengario apelando a la noci贸n de "sustancia" (66-67). Mientras que Berengario no pod铆a concebir un cambio en el pan y el vino que no fuera perceptible a los sentidos, Lanfranc insisti贸 en que en la Eucarist铆a hay un cambio no manifiesto: la "sustancia" o "realidad m谩s profunda" del pan y el vino se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo mientras que las apariencias del pan y el vino permanecen (67). Lanfranc utiliza as铆 la distinci贸n entre lo que una cosa es y la forma en que se manifiesta para dar sentido a la Presencia Real del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucarist铆a.

Berengario argumentar铆a contra Lanfranc que el cambio de la sustancia del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo socava la naturaleza sacramental de la Eucarist铆a. Ya no hay nada que sea un "sacramento" o un signo. Pero parece que no convenci贸 a sus oponentes. Fue convocado una vez m谩s a Roma en 1079 ce y se le hizo jurar un segundo Ego Berengarius. Esta vez dec铆a: "Yo, Berengario, creo con mi coraz贸n y confieso con mi boca que el pan y el vino que se colocan en el altar son cambiados en su sustancia [substantialiter converti] en la verdadera carne y sangre de Jesucristo, por la Santa Oraci贸n y las palabras de nuestro Redentor ... y son realmente esto, no s贸lo en virtud del signo y el poder de este sacramento, sino en su naturaleza peculiar y su realidad sustancial". El propio Berengario no estaba del todo satisfecho con este juramento. Pero la especificaci贸n del modo de la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo en el pan y el vino como sustancial -es decir, puramente ontol贸gico y no manifiesto- parece haber puesto fin al debate.

Aunque sus or铆genes son inciertos, el t茅rmino "transubstanciaci贸n" aparece en el siglo siguiente. Incluso se encuentra en el pronunciamiento del Cuarto Concilio de Letr谩n (1215 ce) contra los c谩taros y albigenses de que s贸lo los sacerdotes debidamente ordenados pueden consagrar la Eucarist铆a. Este concilio no define el t茅rmino de forma rigurosa o precisa, sino que lo utiliza simplemente para afirmar la Presencia Real. "Transubstanciaci贸n" como t茅rmino permiti贸 hablar del modo claramente sacramental de la Presencia Real de Cristo en el pan y el vino de la comida eucar铆stica. Evitaba "espiritualizar" la Eucarist铆a afirmando un cambio ontol贸gico en los elementos, al tiempo que insist铆a en la naturaleza no f铆sica o no manifiesta del cambio para evitar la implicaci贸n de canibalismo.

La declaraci贸n hist贸ricamente m谩s significativa de la transubstanciaci贸n procede de Tom谩s de Aquino en el siglo XIII. En Summa Theologiae 3.75-77 aborda varias cuestiones relativas a la comprensi贸n adecuada de la transubstanciaci贸n. Tom谩s ense帽a que Cristo est谩 realmente presente en el sacramento y no s贸lo por la significaci贸n, tomando a Berengario como la primera persona que lo neg贸 (3.75.1). Cristo est谩 presente no porque la sustancia del pan y del vino sea aniquilada, sino porque es cambiada o "transubstanciada" en la sustancia de su cuerpo y sangre (3.75.3). Este cambio tiene lugar puramente por el poder de Dios y no puede explicarse de otro modo (3.75.4). Aun as铆, las apariencias del pan y el vino permanecen por la providencia de Dios para que tanto los creyentes como los no creyentes no se horroricen al comer la carne y la sangre, as铆 como para que los que participen sean recompensados por su fe en lo que no se puede ver (3.75.5). Al mismo tiempo, el cuerpo de Cristo est谩 presente en el sacramento "seg煤n el modo de la sustancia" (secundum modum substantiae) y no localmente (3.76.5). El modo de presencia no es local o espacial, lo que lo har铆a emp铆rico. La presencia en el sacramento tampoco es de una naturaleza tal que permita que Cristo se vea afectado o "movido" por lo que ocurre con las especies sacramentales (3.76.6). Y debido a que la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo est谩 presente en el sacramento de una manera totalmente inmanifestada para los sentidos, puede ser "percibida" 煤nicamente por el intelecto (3.76.7). Es una presencia ontol贸gica no manifiesta del tipo propuesto por Lanfranc.

Los elementos esenciales de esta comprensi贸n de las cosas fueron en gran parte refrendados por el Concilio de Trento en su "Decreto sobre el Sant铆simo Sacramento de la Eucarist铆a" (1551 ce). Confirm贸 que en el augusto sacramento de la santa Eucarist铆a, tras la consagraci贸n del pan y el vino, nuestro Se帽or Jesucristo, verdadero Dios y hombre, est谩 contenido verdadera, real y sustancialmente bajo las especies de esas cosas sensibles. Se hace presente porque "por la consagraci贸n del pan y del vino, se realiza una conversi贸n de toda la sustancia del pan en la sustancia de Cristo nuestro Se帽or, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre; conversi贸n que, por la santa Iglesia cat贸lica, se llama adecuada y propiamente Transubstanciaci贸n". Finalmente, se pronuncian varios anatemas contra creencias err贸neas, como la opini贸n de que Cristo est谩 presente en la Eucarist铆a s贸lo "como en un signo, o en figura, o en virtud".

No s贸lo la doctrina de la transubstanciaci贸n, sino la comprensi贸n de la Eucarist铆a en general, se convirti贸 en un importante punto de controversia durante la Reforma. Los cat贸licos romanos y los protestantes se enzarzaron en persistentes debates sobre si se puede decir que Cristo est谩 presente en la celebraci贸n de la Eucarist铆a y c贸mo. Se desarrollaron y propusieron varias teor铆as que siguen siendo tema de discusi贸n para los te贸logos. Aun as铆, algunos te贸logos modernos est谩n convencidos de que puede haber m谩s puntos en com煤n entre las iteraciones protestantes, cat贸licas romanas y ortodoxas orientales de la tradici贸n de la presencia real de lo que las generaciones anteriores pueden haber apreciado.

