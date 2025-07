Historia de la Industrializaci贸n de Rusia

A partir de una base agraria de bajos ingresos, Rusia y la Uni贸n Sovi茅tica experimentaron un proceso de crecimiento industrial, a menudo dram谩tico, desde finales del siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX.1 Aunque el crecimiento surgi贸 a partir de la d茅cada de 1880, la econom铆a sigui贸 siendo principalmente agr铆cola hasta 1913, y la industria pesada y ligera aportaba el 20% de la renta nacional, en comparaci贸n con m谩s del 40% en las econom铆as europeas m谩s desarrolladas. Sin embargo, a mediados del siglo XX, la econom铆a sovi茅tica contaba con un gran sector industrial moderno centrado en inmensas f谩bricas de capital intensivo que utilizaban tecnolog铆as de producci贸n relativamente avanzadas, mano de obra cualificada y abundantes recursos. Este impresionante desarrollo de la capacidad industrial permiti贸 las expansiones militares de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fr铆a, impuls贸 la explotaci贸n de recursos en Siberia y el Lejano Oriente y proporcion贸 a la poblaci贸n sovi茅tica un aumento significativo del nivel de vida.

Sin embargo, los problemas fundamentales de la econom铆a dirigida sovi茅tica condujeron a un descenso de las tasas de crecimiento industrial a partir de los a帽os sesenta. La movilidad de la mano de obra barata del campo disminuy贸, los rendimientos de la inversi贸n de capital cayeron al aumentar las asignaciones err贸neas, y los incentivos para la innovaci贸n y el esfuerzo de los trabajadores en una econom铆a cada vez m谩s compleja empeoraron. Aunque las pol铆ticas aut谩rquicas protegieron a la econom铆a de choques globales como la Gran Depresi贸n, los limitados flujos comerciales y tecnol贸gicos con las naciones avanzadas restringieron el crecimiento de la productividad industrial, llevando a las empresas relativamente ineficientes a luchar una vez que la econom铆a se abri贸 al final del periodo sovi茅tico. En cambio, en la posguerra surgi贸 una creciente dependencia del petr贸leo y los recursos naturales, que se prolong贸 en la era postsovi茅tica. En el siglo XXI, la Rusia de Vladimir Putin era una econom铆a postindustrial que depend铆a en gran medida de las rentas de los recursos.

Este relato del desarrollo industrial a largo plazo de Rusia y la Uni贸n Sovi茅tica se centra en el papel fundamental que ha desempe帽ado el Estado. Al mismo tiempo, hacemos hincapi茅 en que, incluso en el per铆odo sovi茅tico, los mercados y las transacciones similares a las del mercado eran fundamentales para asignar el capital, la mano de obra, los insumos de recursos y los bienes finales.2 Los mercados de factores y productos a veces eran prohibidos o inhibidos de alguna manera por el Estado, pero incluso entonces, las transacciones informales ten铆an una importancia fundamental. Los mercados de factores y productos estaban a veces prohibidos o inhibidos por el Estado, pero incluso entonces las transacciones informales ten铆an una importancia fundamental. Bajo el barniz sovi茅tico de la planificaci贸n hab铆a un sistema de transacciones horizontales negociadas entre las empresas y de negociaci贸n vertical entre las empresas y sus superiores industriales.

El capital extranjero, el comercio y los flujos tecnol贸gicos fueron vitales para las primeras etapas de la industrializaci贸n zarista y siguieron influyendo en el desarrollo industrial sovi茅tico, incluso en condiciones de autarqu铆a declarada. La reciente experiencia industrial de la Rusia postsovi茅tica se ha caracterizado por una renovada apertura al capital y al comercio exterior, una inversi贸n del 茅nfasis en la fabricaci贸n pesada que caracteriz贸 el periodo sovi茅tico y una creciente dependencia de los sectores basados en los recursos bajo un control estatal cada vez m谩s estricto.

Antes de continuar, hay que abordar dos cuestiones de definici贸n. La primera es qu茅 entendemos por "industria". En general, nos referimos a la producci贸n no agr铆cola y no de servicios que utiliza capital, fuerza motriz, mano de obra e insumos intermedios para producir un producto final concreto. Esto abarca la industria pesada y ligera, la miner铆a y el procesamiento de productos agr铆colas y recursos naturales. Nos basamos en una serie temporal reci茅n construida (y definida de forma coherente) de la producci贸n industrial per c谩pita desde 1860 hasta 2010, que consideramos junto con otras pruebas cualitativas y cuantitativas de la actividad industrial durante el per铆odo.

Una segunda cuesti贸n es qu茅 entendemos por "Rusia". Aunque nuestros datos principales sobre la producci贸n industrial se miden en t茅rminos per c谩pita, los cambios en los l铆mites nos obligan a centrarnos en geograf铆as ligeramente diferentes a lo largo del tiempo. En 1870, el Imperio ruso inclu铆a las provincias rusas, ucranianas, bielorrusas y b谩lticas de la "Rusia europea", as铆 como el C谩ucaso, partes de Asia central, Siberia, Besarabia (la actual Moldavia), Finlandia y las provincias polacas. Siguiendo las pr谩cticas habituales, excluimos a Finlandia de nuestro recuento.3 Con algunas excepciones (es decir, el B谩ltico), las fronteras de la Uni贸n Sovi茅tica eran similares a las zaristas despu茅s de 1922. Las mayores discrepancias surgen en los 煤ltimos veinticinco a帽os. La disoluci贸n de la Uni贸n Sovi茅tica en 1991 supuso la desintegraci贸n de un registro estad铆stico unificado. Por ello, en este 煤ltimo periodo nos centramos en la Federaci贸n Rusa, que corresponde a la Rep煤blica Socialista Federativa Sovi茅tica de Rusia dentro de la antigua URSS.

3.2 El desarrollo industrial bajo los zares Los historiadores suelen fechar el nacimiento de la industria rusa en las iniciativas de Pedro el Grande y sus sucesores en el siglo XVIII, que impulsaron algunas grandes explotaciones metal煤rgicas y textiles, basadas en tecnolog铆as de producci贸n atrasadas y en mano de obra coaccionada (es decir, de siervos). Sin embargo, no es realmente hasta el segundo cuarto del siglo XIX cuando se observan signos sustanciales de desarrollo industrial moderno, y s贸lo despu茅s de la emancipaci贸n de los siervos en 1861 se puede documentar siquiera parcialmente el crecimiento de este sector. La mecanizaci贸n s贸lo se impuso lentamente en la hilatura del algod贸n despu茅s de que Gran Breta帽a empezara a permitir la exportaci贸n de maquinaria (d茅cada de 1830), mientras que otros sectores textiles segu铆an siendo atrasados y depend铆an en gran medida de la producci贸n dom茅stica de los campesinos. En la regi贸n de Mosc煤, los hogares campesinos destinaban gran parte de su mano de obra a actividades protoindustriales en los sistemas de desmantelamiento de telas, junto con la producci贸n artesanal de productos artesanales y de peque帽a escala. Los limitados datos cuantitativos indican que el n煤mero de f谩bricas y la mano de obra fabril aumentaron de forma constante durante los primeros sesenta a帽os del siglo XIX, aunque partiendo de niveles extremadamente bajos.

Aunque las pol铆ticas arancelarias y la demanda estatal contribuyeron sin duda a iniciar el crecimiento industrial, sobre todo en Polonia, el B谩ltico, San Petersburgo y la regi贸n que rodea a Mosc煤, la servidumbre y el d茅bil entorno legal para los negocios probablemente contribuyeron a obstaculizar la industria antes de 1861.5 La derrota en la Guerra de Crimea puso de manifiesto el retraso econ贸mico de Rusia, lo que condujo a un lento pero acelerado proceso de cambio econ贸mico que dur贸 hasta la Revoluci贸n Bolchevique.

Los datos emp铆ricos son m谩s claros despu茅s de 1861. Las investigaciones de estudiosos desde los a帽os 60 nos proporcionan el componente imperial de una serie de producci贸n industrial per c谩pita rusa/sovi茅tica para 1870-2010. Esta serie incluye la fabricaci贸n, la miner铆a y la producci贸n de combustible, pero excluye los servicios p煤blicos y el transporte. Si bien la parte imperial de los datos cubre la gran mayor铆a de las actividades industriales "modernas", es probable que pasen por alto algunos modos de fabricaci贸n y miner铆a menos formales, de menor escala y m谩s tradicionales, destinados al consumo local y dom茅stico. Esta producci贸n oculta era m谩s importante a principios del siglo XIX, lo que sugiere que la aceleraci贸n del crecimiento observada (del 2,7 al 4,3% entre 1860-85 y 1885-1913) podr铆a exagerar el ritmo de la industrializaci贸n de finales del zarismo.

驴Qu茅 explica el ritmo inicialmente lento y la posterior aceleraci贸n del crecimiento industrial de la Rusia Imperial? Gerschenkron (1947; 1965) describi贸 una secuencia que enfatizaba el relativo estancamiento del sector industrial durante la d茅cada de 1880, el papel del Estado en el fomento de algo parecido a un despegue en la d茅cada de 1890 y un per铆odo final de alto crecimiento tras las reformas agrarias de Stolypin a mediados de la d茅cada de 1900. Seg煤n Gerschenkron, las reformas de emancipaci贸n de la d茅cada de 1860 reforzaron la organizaci贸n comunal de la sociedad rural e instauraron los pagos de rescate colectivo a cambio de los derechos comunales sobre la tierra. Estas caracter铆sticas socavaron los incentivos agr铆colas, redujeron la movilidad de la mano de obra y mantuvieron baja la demanda rural. S贸lo cuando el Estado intervino durante la d茅cada de 1890 para sustituir la demanda agregada que faltaba y proporcionar apoyo arancelario y crediticio, estas "condiciones de atraso" empezaron a desaparecer, y el crecimiento industrial despeg贸. Desde los a帽os 60, varios autores han interpretado que estas intervenciones constituyen un conjunto coherente de pol铆ticas industriales, tal y como las formul贸 Sergei Witte, el Ministro de Finanzas de 1892 a 1903.

Este marco se centra en el papel del Estado zarista en el fomento del inicio del crecimiento industrial moderno, aunque esta interpretaci贸n ha sido criticada desde varias direcciones. Una preocupaci贸n importante es la emp铆rica. El aumento constante de las tasas de crecimiento industrial (del que se hacen eco tambi茅n las cifras del PIB per c谩pita) desde 1861 hasta 1913 sugiere que las discontinuidades destacadas por Gerschenkron eran quiz谩 menos relevantes que la tendencia secular. Adem谩s, la investigaci贸n sobre el consumo rural implica que la demanda interna de producci贸n industrial ligera era relativamente s贸lida mucho antes de la d茅cada de 1890.9 Es incorrecto afirmar que el Estado no desempe帽贸 ning煤n papel en el fomento del crecimiento industrial (a trav茅s de las subvenciones a los ferrocarriles, las pol铆ticas comerciales, etc.) durante el per铆odo, pero hacemos hincapi茅 en la continuidad de las pol铆ticas y en el papel desempe帽ado por los factores del sector privado.

La interpretaci贸n de Gerschenkron tambi茅n asume que la estructura comunal de la Rusia rural posterior a 1861 limit贸 el flujo de mano de obra fuera del sector agr铆cola, aumentando as铆 los costes de la industria. Por el contrario, las conclusiones de varios investigadores implican un nivel sustancial de migraci贸n laboral a corto y largo plazo de las explotaciones agr铆colas al empleo industrial en las ciudades y las zonas rurales. Esto sugiere que los costes de la mano de obra industrial se mantuvieron relativamente bajos a lo largo del periodo, sobre todo teniendo en cuenta la elevada tasa de crecimiento de la poblaci贸n rural.10 Desgraciadamente, los datos sobre los salarios industriales en el espacio y a lo largo del tiempo son escasos. La mejor informaci贸n procede de los trabajos de Strumilin (1926; 1930) sobre los trabajadores de la construcci贸n de San Petersburgo (salarios diarios) y sobre los trabajadores de las f谩bricas de mayor tama帽o de todo el imperio (salarios anuales). Estos datos sirven para mostrar que en el periodo 1870-1913 se produjo un crecimiento relativamente lento de los salarios reales de los trabajadores no cualificados (0,8% anual) en San Petersburgo, y que los salarios de las f谩bricas tambi茅n se mantuvieron relativamente estables a lo largo del periodo.11 Adem谩s, aunque la alfabetizaci贸n aumentaba lentamente, la diferencia entre los salarios de los analfabetos y los de todos los trabajadores de las f谩bricas se mantuvo constante. Dado que la prima de la mano de obra cualificada segu铆a siendo alta, y el coste de la mano de obra no cualificada era bajo, los incentivos para adoptar tecnolog铆as de ahorro de mano de obra eran probablemente limitados. Aunque no es coherente con las afirmaciones de Gerschenkron sobre la comuna, estos precios de los factores quiz谩s llevaron al gobierno zarista a desempe帽ar un papel m谩s activo en la subvenci贸n y la generaci贸n de demanda de sectores industriales m谩s avanzados, como el armamento y el ferrocarril.

Los productores industriales de la Rusia Imperial tard铆a no s贸lo empleaban una mano de obra no cualificada relativamente barata, sino que tambi茅n se enfrentaban a bajos costes energ茅ticos debido a los vastos recursos de carb贸n y madera y a la incipiente extracci贸n de carb贸n y petr贸leo. Los datos son contradictorios cuando se trata del coste y la disponibilidad del capital. Seg煤n los c谩lculos de varios investigadores, el stock de capital industrial creci贸 tan r谩pido (8-9 por ciento al a帽o), si no m谩s, que el de otras naciones en proceso de industrializaci贸n entre los a帽os 1880 y 1913. Seg煤n ellos, el valor del capital industrial por trabajador se increment贸 en un 55% durante este periodo. Los limitados datos sobre los tipos de inter茅s rusos sugieren que fueron ligeramente m谩s altos que en la mayor铆a de las econom铆as de Europa Occidental entre 1880 y 1913, pero esto podr铆a haber reflejado un mayor rendimiento esperado, as铆 como un d茅ficit en el ahorro interno. De hecho, estos rendimientos, junto con las garant铆as estatales de inversi贸n y la relativa estabilidad del tipo de cambio, atrajeron enormes cantidades de capital extranjero durante las 煤ltimas d茅cadas del r茅gimen imperial. Rusia se convirti贸 en el mayor deudor extranjero del mundo durante este periodo, con inversiones directas y de cartera procedentes de Francia, Alemania, el Reino Unido y otros pa铆ses.

A pesar de la disponibilidad de capital extranjero (y de tecnolog铆a) y de la lenta mejora de los mercados de capitales y de las instituciones financieras, se se帽ala que los costes de construcci贸n de una f谩brica textil moderna en Rusia eran entre un 75% y un 100% mayores que en Inglaterra a principios del siglo XX. Esto es m谩s coherente con la conclusi贸n de otros autores de que las empresas industriales rusas no eran excesivamente intensivas en capital, que con la afirmaci贸n de Gerschenkron (1947) de que las empresas manten铆an altas tasas de inversi贸n (y eran relativamente intensivas en capital) para superar las limitaciones del mercado de trabajo. Aparte de las relativamente escasas habilidades directivas, una raz贸n clave del alto coste de creaci贸n de una f谩brica moderna en Rusia era el sistema de proteccionismo. No s贸lo aumentaba el nivel general de los aranceles, sino que tambi茅n se impon铆an considerables derechos a los productos met谩licos, la maquinaria y los bienes de capital. Estos aranceles impuestos de forma selectiva eran, por lo general, una respuesta a las presiones de los productores nacionales relativamente ineficientes.

Tambi茅n se sostiene que esto elev贸 considerablemente los costes de acceso a tecnolog铆as m谩s modernas, reduciendo as铆 el crecimiento de la productividad en sectores industriales como el textil, el qu铆mico o el ferroviario. Estas pol铆ticas estatales permitieron a los productores nacionales ganar cuota de mercado y aumentar la producci贸n, pero el resultado a largo plazo fue una falta de competitividad, a pesar del acceso a mano de obra no cualificada y energ铆a baratas. Los elevados precios hicieron que el sector industrial ruso se viera obligado a depender de la demanda interna, que, aunque quiz谩 no fuera tan limitada como se suele afirmar, segu铆a estando condicionada por la estructura agraria de la econom铆a y el bajo nivel de ingresos.

Los esfuerzos del Estado por superar el "atraso" fueron insuficientes, y fueron necesarias las reformas del Primer Ministro Petr Stolypin de las instituciones de la propiedad comunal tras la Revoluci贸n de 1905 para impulsar el desarrollo industrial impulsado por el mercado, que se vio interrumpido por la guerra y la posterior revoluci贸n. Por el contrario, parte de la literatura sostiene que los ferrocarriles y el desarrollo del mercado condujeron a un auge de la producci贸n agr铆cola y de las exportaciones (es decir, a un crecimiento extensivo), pero las persistentes limitaciones institucionales, el retraso tecnol贸gico y el empeoramiento de la relaci贸n de intercambio limitaron el crecimiento industrial hasta 1917. Las conclusiones de Allen son relativamente pesimistas en cuanto a la trayectoria de una hipot茅tica econom铆a zarista despu茅s de 1913: Rusia no pod铆a ni pod铆a igualar la r谩pida transformaci贸n experimentada por Jap贸n antes de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en nuestra opini贸n, una combinaci贸n de pol铆ticas estatales (aranceles, cr茅dito, macroecon贸micas e institucionales) y fuerzas de mercado (mercados de factores y bienes relativamente libres) foment贸 el crecimiento industrial a partir de mediados del siglo XIX. El cambio fue menos epis贸dico y m谩s constante de lo que afirmaba Gerschenkron, mientras que la convergencia de la producci贸n industrial fue m谩s evidente de lo que percib铆a Allen. Sin embargo, y como se desprende del cuadro 3.2, el crecimiento a partir de una base muy baja no cambi贸 dr谩sticamente la estructura de la econom铆a rusa en 1913. Los bajos niveles de capital humano y el relativo retraso tecnol贸gico impidieron el crecimiento de la productividad, mientras que los bajos ingresos rurales (quiz谩 relacionados con las estructuras de incentivos en la comuna campesina) limitaron la demanda interna de la producci贸n industrial.

El crecimiento industrial en la econom铆a dirigida sovi茅tica

Tras la revoluci贸n bolchevique, la guerra civil y el colapso econ贸mico, se produjo una importante recuperaci贸n industrial bajo la Nueva Pol铆tica Econ贸mica, o NEP, entre 1921 y 1928. La NEP supuso una econom铆a mixta en la que tanto las pol铆ticas estatales como las relaciones de mercado contribuyeron a la reconstrucci贸n. Las transacciones de mercado predominaban en la agricultura, la industria artesanal y el comercio interior, mientras que el gobierno controlaba directamente la industria a gran escala, el transporte, el comercio exterior y el cr茅dito. La naturaleza dual de la econom铆a de la NEP acab贸 produciendo crisis en las relaciones entre el Estado bolchevique y los productores y consumidores privados interesados. Esto condujo finalmente a la sustituci贸n de la NEP por la econom铆a dirigida de Stalin a finales de la d茅cada de 1920.

A pesar de las tasas de acumulaci贸n relativamente altas anteriores a 1913, un cuello de botella clave para el desarrollo industrial en la d茅cada de 1920 fue el limitado nivel de capital por trabajador. Casi una d茅cada de guerra y revoluci贸n destruy贸 gran parte del stock de capital, provoc贸 la fuga de capitales y redujo la renta nacional a la mitad (casi a la subsistencia), lo que limit贸 el ahorro interno. La Rusia sovi茅tica perdi贸 el acceso a los mercados financieros internacionales tras el impago de la deuda imperial. A pesar del declarado inter茅s sovi茅tico por aumentar la producci贸n industrial, el sector era demasiado peque帽o para (auto)financiar r谩pidamente la recuperaci贸n.

La presi贸n para aumentar la inversi贸n, en combinaci贸n con los objetivos declarados por los bolcheviques en relaci贸n con el control del Estado y la necesidad de superar a los pa铆ses capitalistas, condujo a dram谩ticos debates entre los bolcheviques sobre las pol铆ticas necesarias para el crecimiento industrial y econ贸mico en la d茅cada de 1920 (Erlich, 1960). Bujarin y sus seguidores (la "derecha") llegaron a abogar por un desarrollo equilibrado con considerable libertad para los mercados. Preobrazhensky y la "izquierda" abogaban por una r谩pida industrializaci贸n basada en la redistribuci贸n del excedente agr铆cola hacia la inversi贸n en bienes de producci贸n a trav茅s de m谩rgenes de beneficio para las manufacturas y precios fijos de adquisici贸n de cereales (la "tijera" de precios de los bienes industriales a los agr铆colas). Esta pol铆tica, sin embargo, era dif铆cil de llevar a cabo sin utilizar la coerci贸n abierta hacia los campesinos. Los primeros intentos bolcheviques de regular el comercio entre el campo y la ciudad y de fijar los precios relativos de los bienes industriales y agr铆colas disminuyeron la cantidad de bienes agr铆colas suministrados y produjeron crisis en la adquisici贸n urbana (las "crisis de las tijeras de precios" de 1923 y 1926 y las "crisis de la adquisici贸n de granos" de 1927 y 1928).

El desarrollo industrial sovi茅tico de posguerra: Convergencia y desaceleraci贸n

Una de las respuestas es que los rendimientos de la acumulaci贸n de capital eran decrecientes ante el endurecimiento del mercado laboral, especialmente en la industria. Los recursos de mano de obra barata se hab铆an agotado en gran medida a principios de la d茅cada de 1960, y quedaba menos gente en la agricultura o en la producci贸n dom茅stica que pudiera ser trasladada al empleo industrial28 . Ante la ralentizaci贸n del crecimiento de la oferta de mano de obra, una estrategia de crecimiento extensivo requer铆a una acumulaci贸n de capital a煤n m谩s r谩pida, lo que no era posible o era incre铆blemente ineficiente. Aunque probablemente forme parte de la explicaci贸n del estancamiento industrial, un problema de esta interpretaci贸n es que la productividad laboral sovi茅tica en la industria era s贸lo un 20% del nivel de EE.UU. en 1950, alcanzando s贸lo un 30% en 1980. Esto sugiere un margen considerable para la intensificaci贸n del capital durante el periodo.

Otra posible raz贸n de la ralentizaci贸n del crecimiento fue la disminuci贸n de la eficiencia de la econom铆a sovi茅tica. Easterly y Fisher (1995) descubren que, controlando el nivel inicial del PIB y los insumos de los factores, la Uni贸n Sovi茅tica creci贸 un 2,28% m谩s lentamente que el resto del mundo en el periodo 1960-89. El cuadro 3.4 demuestra que, si se aplica una funci贸n de producci贸n Cobb-Douglas para desglosar los componentes del crecimiento, el crecimiento de la productividad total de los factores (PTF) sovi茅tica fue disminuyendo durante toda la 茅poca de posguerra e incluso se volvi贸 negativo hacia 197029.

Las razones de la ralentizaci贸n del crecimiento de la PTF sovi茅tica fueron ampliamente discutidas y debatidas. Si se atribuye la evoluci贸n de la PTF exclusivamente a los cambios tecnol贸gicos, el crecimiento negativo sostenido de la PTF ser铆a un fen贸meno bastante singular. Esto es poco probable, dado que hubo cierta innovaci贸n sovi茅tica hasta el final del r茅gimen. Para explicar esta anomal铆a, Weitzman (1970) plante贸 una funci贸n de producci贸n agregada con una elasticidad de sustituci贸n entre el capital y el trabajo inferior a 1. El planteamiento de Weitzman es elegante (y respalda una interpretaci贸n de excedente de mano de obra decreciente), pero no es inmediatamente evidente por qu茅 la elasticidad de sustituci贸n en la Uni贸n Sovi茅tica ser铆a tan radicalmente diferente de la de otros pa铆ses. Teniendo en cuenta este modelo, tambi茅n es dif铆cil entender c贸mo pudo producirse tal ruptura en el crecimiento de la PTF en torno a 1970.

Una explicaci贸n probable de la ralentizaci贸n y, finalmente, de la tasa negativa de crecimiento de la PTF sovi茅tica medida fue una amplia disminuci贸n de la eficiencia en la asignaci贸n de recursos. Los cambios seculares en el entorno econ贸mico se enfrentaron a la pobre estructura de incentivos del sistema de mando, dando lugar a una interpretaci贸n institucional m谩s que tecnol贸gica del menor crecimiento de la PTF. Las deficiencias de la econom铆a dirigida, ya evidentes en los a帽os 30, se profundizaron durante el 煤ltimo per铆odo sovi茅tico. Tanto los factores "de mercado" como las pol铆ticas estatales contribuyeron a esta din谩mica.

En primer lugar, la creciente complejidad tecnol贸gica y organizativa de la econom铆a hizo m谩s dif铆cil la planificaci贸n y la negociaci贸n casi de mercado entre el centro y los agentes econ贸micos. La complejidad supuso un aumento de las asimetr铆as de informaci贸n, lo que increment贸 la probabilidad de que se produjeran planes desequilibrados, errores en la asignaci贸n de fondos de inversi贸n y de insumos escasos, y "fallos de mercado" en la distribuci贸n de la producci贸n final. Debido a los problemas de incentivos a los que se enfrentaban, los agentes econ贸micos no pod铆an o no quer铆an corregir totalmente estos factores a trav茅s de transacciones secundarias y no respond铆an a las cambiantes demandas de los consumidores y productores. La creciente proporci贸n de inversi贸n destinada a la modernizaci贸n de las viejas plantas en lugar de la construcci贸n de otras nuevas ilustra los crecientes errores de asignaci贸n. Lo primero era m谩s costoso que lo segundo (aproximadamente un 55% m谩s); pero uno de los principios fundamentales de la pol铆tica industrial sovi茅tica fue siempre mantener todas las f谩bricas en funcionamiento. El gobierno continu贸 siguiendo este principio a pesar del creciente n煤mero de empresas "antiguas" que necesitaban ser reconstruidas.

Los cambios en la pol铆tica y la econom铆a pol铆tica de la econom铆a sovi茅tica actuaron en la misma direcci贸n. El gobierno renunci贸 a muchos de los peores aspectos de la coerci贸n econ贸mica y pol铆tica con la muerte de Stalin. Los intentos irregulares de reforma econ贸mica y de apertura pol铆tica a partir de los a帽os sesenta reforzaron la posici贸n negociadora de los agentes econ贸micos -especialmente los directivos industriales- en sus relaciones con Mosc煤. Esto suaviz贸 a煤n m谩s las restricciones presupuestarias, ya que a las autoridades centrales les resultaba m谩s dif铆cil comprometerse de forma cre铆ble a no lanzar proyectos arriesgados o a castigar a los directivos por los fracasos de los planes. Adem谩s, el lobby militar era especialmente fuerte debido a la Guerra Fr铆a. Esto llev贸 a la asignaci贸n de m谩s y mejores bienes de capital, insumos y recursos de innovaci贸n hacia proyectos de defensa nacional que ten铆an escasa rentabilidad econ贸mica. La proporci贸n de los gastos militares sovi茅ticos era del 8 al 15% del PIB en la d茅cada de 1980, en contraste con el 6% de Estados Unidos. Reconocer que la URSS no pod铆a permitirse la carrera armament铆stica fue uno de los factores que indujeron a Gorbachov a iniciar reformas (v茅ase m谩s detalles).

Los problemas de incentivos impulsados por las instituciones y el desequilibrio en la asignaci贸n de los factores eran especialmente v铆vidos en los sectores de los bienes de consumo y la agricultura, que estaban muy por detr谩s de la industria pesada y la producci贸n militar, a las que se daba prioridad. Como resultado, en el 煤ltimo per铆odo sovi茅tico se produjo un aumento de la escasez y un empeoramiento de la calidad de los bienes de consumo. El aumento de las tasas de ahorro de los hogares (del 5 al 15%) entre principios de los a帽os sesenta y finales de los ochenta fue impulsado "forzosamente" por la demanda insatisfecha ante los precios fijos del plan. El desv铆o de recursos de los hogares condujo a una inflaci贸n "oculta" y a un aumento de las subvenciones impl铆citas a los precios, que se hicieron cada vez m谩s costosas para las finanzas del Estado. Pero estos ahorros forzados no alimentaron las ganancias de eficiencia en la industria, y la ralentizaci贸n del crecimiento dificult贸 a煤n m谩s los intentos de satisfacer las crecientes expectativas de consumo de los ciudadanos sovi茅ticos. Esto min贸 la lealtad pol铆tica de la poblaci贸n sovi茅tica y redujo la estabilidad de todo el sistema cuando las amenazas coercitivas dejaron de ser cre铆bles en la d茅cada de 1980.

La pol铆tica econ贸mica internacional es otro ejemplo del fracaso de la gobernanza econ贸mica sovi茅tica tard铆a. Aunque la econom铆a de posguerra era relativamente aut谩rquica y nunca estuvo abierta a la entrada de capitales, la fundaci贸n del Consejo de Asistencia Econ贸mica Mutua (CMEA) en 1949 cre贸 un bloque comercial que vio c贸mo se exportaban productos manufacturados sovi茅ticos a cambio de productos agr铆colas, bienes intermedios y algunas importaciones de bienes de capital de otros pa铆ses comunistas. Este comercio no supon铆a ninguna competencia extranjera real para los productores nacionales, y se produc铆a en ausencia de tipos de cambio y precios de mercado, lo que finalmente llev贸 a la Uni贸n Sovi茅tica a subvencionar de forma efectiva las exportaciones a otros miembros del CMEA.32 Tras la crisis de la OPEP, los dirigentes sovi茅ticos aprovecharon los yacimientos reci茅n abiertos en Siberia occidental y los altos precios internacionales para aumentar r谩pidamente la exportaci贸n de petr贸leo y gas natural (entre 5.000 y 25.000 millones de d贸lares s贸lo en el caso del petr贸leo durante la d茅cada de 1970). Esto financi贸 las importaciones que mitigaron las crecientes ineficiencias en la producci贸n de alimentos, bienes de consumo y bienes de capital avanzados, aunque los precios fijos de exportaci贸n dentro del CMEA generaron considerables costes de oportunidad. En general, la importaci贸n de tecnolog铆as del extranjero proporcion贸 entre el 10 y el 30% de las inversiones sovi茅ticas en equipamiento, y las importaciones de alimentos representaron entre el 10 y el 20% de la ingesta cal贸rica de la poblaci贸n sovi茅tica a finales de los a帽os 70 y principios de los 80. Sin embargo, la creciente dependencia de los ingresos por exportaci贸n de productos b谩sicos hizo que la econom铆a sovi茅tica fuera vulnerable a la ca铆da de los precios del petr贸leo a principios de los a帽os ochenta, limitando las importaciones cada vez m谩s necesarias y debilitando el presupuesto del Estado.

