Historia de la Infancia

La historia de la infancia como concepto y la literatura que la rodea es un desarrollo relativamente reciente. Durante milenios, no se consideró a los niños como un grupo diferenciado con necesidades y deseos específicos, sino más bien como adultos en miniatura. No fue hasta mediados del siglo XVIII cuando empezó a surgir el concepto de infancia como una fase única de la vida, lo que influyó en la creación de un cuerpo distinto de literatura adaptada a los niños.

Primeros avances

1767 Johann Friedrich Oberlin, pastor luterano alsaciano, fundó la primera escuela infantil para niños pequeños.

1816 Robert Owen creó en Escocia un Instituto para la Formación del Carácter, que incluía clases de párvulos para niños de dos a cinco años.

1818 Se crea en Londres la primera escuela infantil de Inglaterra.

1829 Se crea en Cremona la primera escuela infantil de Italia.

1840 Charles Darwin empezó a registrar el crecimiento y desarrollo de su hijo.

1863 Se publica The Water-Babies, de Charles Kingsley.

1865 Se publica Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll.

Figuras clave

John Locke y Jean-Jacques Rousseau Su pensamiento ilustrado contribuyó al desarrollo de la infancia como concepto.

William Preyer El psicofisiólogo alemán propuso métodos para una serie de estudios sobre la infancia.

G. Stanley Hall En 1891, el psicólogo educativo estadounidense creó una publicación periódica dedicada a la psicología y pedagogía infantiles.

Friedrich Fröbel El fundador alemán del jardín de infancia, consideraba el desarrollo de la primera infancia como una fase especial en la que los niños se expresan mediante el juego.

Maria Montessori Empezó a estudiar los problemas educativos de los niños con carencias culturales y deficiencias mentales en 1899 y abrió su primera Casa dei Bambini (Casa de los Niños) en 1907.

Sigmund Freud, Melanie Klein y Anna Freud se ocuparon del desarrollo infantil desde un punto de vista psicoanalítico.

Jean Piaget Desarrolló una teoría sobre cómo los niños adquieren la comprensión mediante la observación directa y la interacción.

Siglo XX

El siglo XX fue testigo del auge de la educación colectiva, con la creación de kibutzim en Palestina y guarderías y jardines de infancia en Rusia. La psicología infantil se convirtió en una disciplina científica, con el desarrollo de tests de inteligencia y clínicas de orientación infantil. Se aprobaron leyes para regular el trabajo infantil en Europa, Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda.

Impacto de la Revolución Industrial en la infancia

La Revolución Industrial, que comenzó en el Reino Unido en el siglo XVIII, tuvo un impacto significativo en la infancia al cambiar el funcionamiento de las sociedades y la forma en que las personas se relacionaban entre sí.

(Suprimidos algunos párrafos)

🎁 Muchas gracias por leernos. Este contenido fue completo (sin párrafos suprimidos) en el momento de su envío por email. Para una mejor experiencia y tener acceso a todo el contenido de nuestras publicaciones gratuitas, suscríbete ahora totalmente gratis. ¿Por qué hacemos esto?

Impactos negativos

Trabajo infantil El auge de las fábricas condujo a la explotación de los niños en el trabajo industrial. Los niños, a veces de tan sólo 9 años, trabajaban muchas horas (14-16 horas al día, seis días a la semana) en condiciones peligrosas a cambio de salarios escasos para complementar los ingresos familiares [6, 1,. Las fábricas estaban a menudo sucias, con máquinas inseguras que causaban lesiones y muertes.

Malas condiciones de vida La rápida migración a las ciudades y pueblos industriales provocó el hacinamiento y el desarrollo de barrios de chabolas con viviendas de mala calidad. Los sistemas de saneamiento eran inadecuados y el agua potable solía estar contaminada, lo que provocaba brotes de enfermedades.

Falta de educación Los niños que trabajaban en las fábricas no solían tener acceso a la educación. La Ley de Fábricas de 1833 ordenaba que los niños trabajadores menores de 13 años recibieran dos horas de clase al día, pero no siempre se cumplía.

Impactos positivos

Movimientos de reforma y legislación Las miserables condiciones de los niños trabajadores provocaron el surgimiento de sindicatos y movimientos de reforma destinados a regular el trabajo infantil y mejorar las condiciones laborales [1,. La Ley de Fábricas de 1833 fue un importante instrumento legislativo que prohibía trabajar a los menores de 9 años y restringía la jornada laboral de los menores de 18 años.

Mayor concienciación La exposición de la dura realidad del trabajo infantil aumentó la concienciación y suscitó un debate público sobre la cuestión social de la pobreza en las naciones industrializadas.

Literatura sobre la Historia de la Infancia en Canadá:

La historia de la infancia y la juventud en el contexto canadiense surgió en la década de 1970 bajo la rúbrica de la nueva historia social. El campo fue animado por primera vez por estudiosos que buscaban historiar la preocupación del Estado, junto con la sociedad civil, por los jóvenes. Los trabajos fundacionales se centraron en el impulso de la reforma progresista para ampliar la responsabilidad del Estado respecto a los niños y mejorar la situación de éstos en la nación.

Esta primera oleada de estudios, que surgió de la historia de la familia y de la historia de la educación, hizo hincapié en la historia de las actitudes de los adultos hacia la infancia, en las políticas estatales y en el crecimiento del estado del bienestar, y contribuyó a establecer la presencia de los jóvenes dentro de temas más amplios de la historia social, en particular los estudios sobre la familia, la educación, el bienestar y la delincuencia. Gran parte de este trabajo ofreció una crítica al Estado y a sus múltiples actores por los prejuicios de clase, raza y género inherentes a las iniciativas centradas en los niños y al rescate de los mismos a finales del siglo XIX y principios del XX.

Como complemento a los estudios de los proyectos de la Era Progresista emprendidos para salvar a los niños y a la infancia, los estudios críticos del proyecto colonial canadiense han expuesto cómo la escolarización residencial de los jóvenes indígenas fue fundamental para la formación del Estado e, irónicamente, estuvo relacionada con la ambición de rescatar a la infancia de la pobreza y la disipación.

Una segunda oleada de trabajos históricos se ha preocupado más por desentrañar cómo los niños y los jóvenes contribuyeron al cambio y respondieron a él a lo largo del tiempo. Los trabajos contributivos situaron a los niños en la historia de la inmigración centrándose en los planes de migración juvenil; en la historia laboral con los niños trabajadores; y en el ámbito de la historia política y étnica identificando a los jóvenes estudiantes huelguistas.

Este estallido de actividad en las décadas de 1980 y 1990 demostró cómo la edad como categoría de análisis podía revelar la agencia histórica de los jóvenes y contribuir a una comprensión más profunda de la infancia como experiencia. Los numerosos libros y artículos incluidos en este artículo fueron el resultado de una amplia investigación de archivo, principalmente con fuentes textuales producidas por adultos.

A partir de estos trabajos, los estudiosos empezaron a hacer hincapié en la experiencia y las perspectivas de los niños, lo que requirió metodologías diferentes. Para llegar a la experiencia y la perspectiva, los historiadores han leído materiales de archivo como los expedientes judiciales "a contrapelo", han entrevistado a adultos sobre su infancia, han utilizado memorias y han interpretado acciones de los niños para profundizar en nuestra comprensión de los niños como actores históricos.

La historiografía en el contexto canadiense sigue ampliándose y profundizándose con nuevas monografías y colecciones de ensayos que se publican cada año. Los estudiosos siguen abordando las numerosas posibilidades de seguir investigando en diversos ámbitos, como una mayor representación regional y una mayor atención a los niños de grupos no dominantes, como los niños indígenas, de la clase trabajadora, inmigrantes y refugiados, además de los profesionales que intervinieron en sus vidas.

Panorama general y bibliografía

Todavía no se ha escrito un análisis historiográfico verdaderamente exhaustivo del campo, aunque Gleason y Myers 2017 ofrecen un ensayo útil en este sentido en esta colección de lecturas. Sólo se ha realizado una bibliografía exhaustiva del campo: Barman, et al. 1992 es un útil estudio de materiales impresos de fuentes primarias y secundarias.

Varias obras importantes ayudan a esbozar los principales contornos de la historia de la infancia y la juventud en el Canadá moderno. Estas obras sirven para dar una idea de la naturaleza de la infancia canadiense en todo el país, aunque privilegiando el centro y el oeste de Canadá. Todas hacen hincapié en la naturaleza construida de la infancia y la adolescencia y ofrecen buenos detalles sobre el significado de estas categorías a lo largo del siglo XX. Sutherland 1976 es un libro pionero sobre el impulso reformista progresista para mejorar el estado y la condición de los niños de la nación, y constituye un estudio exhaustivo que ejemplifica los trabajos fundacionales en la materia procedentes de la historia de la familia y de la educación.

Revisor de hechos: Roubert

(Suprimidos algunos párrafos)

🎁 Muchas gracias por leernos. Este contenido fue completo (sin párrafos suprimidos) en el momento de su envío por email. Para una mejor experiencia y tener acceso a todo el contenido de nuestras publicaciones gratuitas, suscríbete ahora totalmente gratis. ¿Por qué hacemos esto?

