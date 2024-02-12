Historia de la Marginalidad en Europa

Medición de la Marginalidad en la Irlanda de Antes de las Hambrunas

La mendicidad era un rasgo omnipresente en la sociedad irlandesa anterior a la hambruna. Muchos mendigos pedían limosna por necesidad y la práctica no sólo estaba arraigada en la cultura de los pobres -lo que Fuchs ha denominado "las culturas de la conveniencia "- sino que era una fuente de ingresos necesaria para muchos en apuros. Las familias pobres podían descender rápidamente a la indigencia por la enfermedad de un miembro de la familia, en particular del sostén de la familia, y para las personas que se encontraban en estas situaciones la mendicidad era una estrategia de supervivencia siempre abierta, aunque conllevaba un estigma social y requería habilidad en la práctica para despertar la compasión de los demás. En una época anterior a cualquier derecho legal de asistencia, la necesidad de subsistir mediante la mendicidad era indiscutiblemente …