Historia de la Medición de la Limosna

Medición de la Limosna en la Irlanda de Antes de las Hambrunas

Matthew Martin, cuya investigación sobre la mendicidad en Londres en la década de 1790 fue pionera en la investigación basada en las estadísticas en este campo, lo que le valió el sobrenombre de "Mendicity Martin", habló de la necesidad de determinar el verdadero alcance de la mendicidad en la calle, "tanto en lo que respecta al número medio de mendigos de Londres, como al importe bruto de las sumas anuales extorsionadas al público por sus importunidades". Al proponer medidas para restringir la mendicidad en la calle en la ciudad, Martin afirmó que su objetivo era reducir el gasto público de la gestión de los pobres. Para desarrollar este estudio, es necesario examinar los intentos de llevar a cabo en Irlanda lo que Martin hizo en Londres, explorando cómo los contemporáneos intentaron establecer el número de mendigos (a nivel nacional y local) y la canti…