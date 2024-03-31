Historia de la Medición de la Mendicidad y la Limosna

Medición de la Mendicidad en la Irlanda de Antes de las Hambrunas

Surgimiento de la investigación estadística

La primera mitad del siglo XIX fue testigo de la aparición de la estadística como disciplina científica. La popularidad de la "revolución estadística" estaba estrechamente vinculada a la preocupación que prevalecía en los círculos educados y elitistas por la condición moral y espiritual de la población en general, pero especialmente de las clases bajas. La recopilación de grandes cantidades de cifras, recogidas de forma científica, permitió a los investigadores y a los activistas sociales argumentar desde una plataforma moral más elevada de lo que sería el caso en otras circunstancias. La estadística permitió poner a prueba las teorías y opiniones subjetivas mediante el uso de hechos fríos y objetivos. Los pioneros de la investigación estadística consideraban que sus esfuerzos formaban parte d…