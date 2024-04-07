Historia de la Mendicidad en Europa

Medición de la Mendicidad en la Irlanda de Antes de las Hambrunas

La mendicidad era una característica omnipresente de la vida en la Irlanda anterior a la hambruna. Los relatos sobre las condiciones sociales del país se refieren invariablemente a la prevalencia de los mendigos, mientras que las narraciones de los viajeros presentan inevitablemente descripciones de los coloridos y amenazantes mendigos que encontraron. Las calles urbanas y los caminos rurales se describían con frecuencia como "infestados" de "enjambres" de mendigos y el uso de ese lenguaje afirmaba la asociación generalizada de la mendicidad con la enfermedad. De hecho, la mendicidad se consideraba una amenaza para la sociedad en varios frentes. Sin embargo, las prácticas de la mendicidad y la limosna también estaban enmarcadas por un sentido universal de la obligación cristiana entre todas las clases de la sociedad de ayudar a los más pobres que ellos.…