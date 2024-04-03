Historia de la Obra Social de las Parroquias Civiles

Respuestas de las Parroquias Civiles a la Mendicidad en Irlanda antes de las Hambrunos

En su tratado de 1737 sobre la necesidad de badar a los "mendigos extranjeros" en la ciudad de Dublín, Jonathan Swift traicionó una sorprendente ignorancia sobre el papel de las parroquias irlandesas en la asistencia a los pobres y la reducción de la mendicidad. Swift afirmó incorrectamente que en Irlanda, al igual que en Inglaterra, cada parroquia está legalmente "obligada a mantener a sus propios pobres". Su error radicaba en el hecho de que, mientras que en Inglaterra las Leyes de Pobres isabelinas habían identificado a la parroquia como la fuerza motriz institucional para la aplicación del sistema legal de la Ley de Pobres, en el que se confería a los pobres el derecho a recibir ayuda de su parroquia nativa, las parroquias irlandesas no tenían esa importancia. Mientras que una ley de mediados del siglo XVII otor…