Historia de la Planificación Estratégica

La caída y el auge de la planificación estratégica en los Años 80-90

Cuando la planificación estratégica llegó a la escena a mediados de la década de 1960, los líderes empresariales la adoptaron como "la única y mejor manera" de idear y aplicar estrategias que mejoraran la competitividad de cada unidad de negocio. Fiel a la gestión científica de la que fue pionero Frederick Taylor, esta única y mejor manera implicaba separar el pensar del hacer y crear una nueva función dotada de especialistas: los planificadores estratégicos. Se esperaba que los sistemas de planificación produjeran las mejores estrategias, así como instrucciones paso a paso para llevarlas a cabo, de modo que los hacedores, los gestores de las empresas, no pudieran equivocarse. Como sabemos ahora, la planificación no ha funcionado exactamente así.

Aunque ciertamente no está muerta, la planificación estratégica hace tiempo que cayó de su pedestal. P…