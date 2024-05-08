Historia de la Política Social Británica

La Política Social Británica, 1601-1948

Se trata de un resumen principalmente cronológico de la evolución de la política social británica hasta 1948. La Ley de Pobres duró, de una u otra forma, 350 años, y los relatos de la política social británica tienden, en consecuencia, a estar dominados por el papel del gobierno. Esta no fue la experiencia de otros países, en los que la asistencia social se desarrolló más típicamente mediante una combinación de provisión voluntaria y mutua, complementada posteriormente por la acción gubernamental. Muchas fuentes europeas destacan el papel de los movimientos obreros, que siguen teniendo una importancia considerable en algunos sistemas nacionales; pero se trata de una vertiente de muchas, junto con las iniciativas religiosas, voluntarias y cívicas.

Antes de la antigua Ley de Pobres

Durante la Edad Media, el apoyo a los pobres se proporcionaba en gran parte de Europa a través d…