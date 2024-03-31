Historia de la Pureza Ideológica

Efectos de las "espirales de pureza" ideológicas

Nota: La espiral de pureza es un efecto de trinquete social dentro de una comunidad. Un proceso de puja moral, sin control, que corroe al grupo desde dentro, premiando a los que se sitúan en los extremos y castigando implacablemente los matices. No debe confundirse con la "señalización de la virtud", la "cultura woke" o las "turbas en línea". Una espiral de pureza puede contener todas estas cosas, pero se define por el hecho de que tiene lugar en una comunidad o sociedad definida, en la que ser más puro que tú siempre se premia, y mantener una opinión divergente, "menos pura", normalmente se castiga, una dinámica que conduce a una escalada inevitable, ya que sólo los más extremos pueden "ganar".

"Nadie es más peligroso que aquel que se imagina puro de corazón, porque su pureza, por definición, es inexpugnable."

Las palabras del escritor James Baldwin, escritas en la América d…