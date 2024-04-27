Historia de la Reforma Protestante

Una de las mayores revoluciones fue la revuelta religiosa del siglo XVI conocida como la Reforma. Este conflicto tormentoso, a menudo brutal, separó a los cristianos de Europa Occidental en protestantes y católicos. Los resultados de esta separación fueron tan profundos que la Reforma ha sido considerada un punto de inflexión en la historia. Marcó el comienzo de la Edad Moderna porque, una vez destruida la unidad religiosa de los pueblos, éstos comenzaron a pensar en términos de sus propios intereses regionales. De la diversidad de esos intereses surgieron nuevos problemas y creencias políticas, sociales y económicas.

Antecedentes de la revuelta

A principios del siglo XVI, Europa Occidental tenía una sola religión, el catolicismo romano. La iglesia católica era rica y poderosa y había preservado la cultura clásica de Europa. Sin embargo, a pesar de los concilios generales convocados para…