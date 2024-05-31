Historia de la Religión en Japón

Un reglamento del siglo VIII dividía los festivales observados por el Estado según su importancia en tres clases. El más importante de todos, que ocupa el primer lugar, es el Daijowe, celebrado por cada nuevo emperador en el undécimo mes del año de su llegada, o, si no da tiempo a los prolongados preparativos, un año después. El emperador ofrecía a los dioses, con su propia mano, como primicias de su reinado, el arroz recién cosechado y la cerveza recién elaborada. El grano debía cultivarse en dos terrenos seleccionados por adivinación, y cada paso de las operaciones, desde la designación de los campos, se realizaba de acuerdo con el ritual minuciosamente prescrito. Para la ofrenda propiamente dicha se construyeron nuevos edificios con muchas ceremonias en un suburbio de la capital; en ellos, sobre una alfombra de esteras de caña, se colocaba un gran cojín, el "asiento de la deidad". El emperador y el pueblo se preparan…