Historia de la Salud Pública Comunitaria

La historia de los trabajadores sanitarios comunitarios

Los miembros de la comunidad formados para impartir educación sanitaria, prevención de enfermedades, tratamiento básico y apoyo a largo plazo a los pacientes tienen una larga historia en todo el mundo. Los trabajadores comunitarios legos (o no profesionales) reciben diferentes nombres, desde "auxiliares" hasta "trabajadores sanitarios de primera línea", pasando por "trabajadores sanitarios legos" y "trabajadores sanitarios de la comunidad". A efectos de este capítulo, el cuadro que incluye a todos los trabajadores que prestan servicios relacionados con la salud en la comunidad pero que no tienen formación en una escuela profesional (como médico, enfermero, auxiliar de enfermería, etc.) se denominará trabajadores sanitarios comunitarios. Por lo general, estos trabajadores son personas de confianza de las comunidades a las que prestan servicio, con cierto nive…