Una Historia de la Sociedad Civil

Nota: Puede interesar también la información acerca de la sociedad virtuosa, y sobre el pensamiento ilustrado, donde ya se teorizaba sobre una sociedad civil ideal y el papel de la sociedad civil en el Estado

Las nociones modernas de la sociedad civil comenzaron a surgir con las luchas del siglo XVIII en Europa Occidental para desmantelar el estado absolutista y afectar a la transición del feudalismo al capitalismo. Desde entonces, y posteriormente, el significado y la finalidad de la sociedad civil han variado, y su influencia ha aumentado y disminuido entre los académicos y los responsables políticos. Los supuestos normativos positivos sobre la sociedad civil son, sin embargo, un tema llamativo, y muchos escritores defienden habitualmente el significado liberalizador y democratizador de la sociedad civil. Tales contribuciones no carecen de perspicacia, pero no pueden conceptualizar ni expli…