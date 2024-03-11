Historia de la Violencia

Historia del Declive de la Violencia

"Los mejores ángeles de nuestra naturaleza: Por qué ha disminuido la violencia" es un libro de 2011 de Steven Pinker, traducido al español y a otras lenguas, con éxito, en el que el autor argumenta que la violencia en el mundo ha disminuido tanto a largo como a corto plazo y sugiere explicaciones de por qué ha ocurrido esto. El libro utiliza datos que simplemente documentan la disminución de la violencia a través del tiempo y la geografía. Esto dibuja un panorama de disminución masiva de la violencia en todas sus formas, desde la guerra hasta la mejora del trato a los niños. Destaca el papel de los monopolios de la fuerza por parte del Estado-nación, del comercio (que hace que otras personas sean más valiosas vivas que muertas), del aumento de la alfabetización y la comunicación (que promueve la empatía), así como el aumento de una orientación racional para la resolución de problemas como pos…