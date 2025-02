Historia de las Artes

Historia de las Artes

Los cuadros y las palas mec√°nicas, las sonatas y los submarinos, los dramas y las dinamos... todos tienen algo en com√ļn. Han sido creados por personas. Son artificiales, en contraste con todo lo que es natural: plantas, animales, minerales. La persona media del siglo XX distinguir√≠a las pinturas, las sonatas y los dramas como formas de arte, mientras que ver√≠a las palas el√©ctricas, los submarinos y las dinamos como productos de la tecnolog√≠a. Esta distinci√≥n, sin embargo, es una distinci√≥n moderna que se remonta a un punto de vista del siglo XVIII.

En √©pocas anteriores, la palabra arte se refer√≠a a cualquier habilidad √ļtil. La zapater√≠a, la metalurgia, la medicina, la agricultura e incluso la guerra se clasificaban como artes. Se equiparaban a lo que hoy se denomina bellas artes: pintura, escultura, m√ļsica, arquitectura, literatura, danza y campos afines. En ese sentido m√°s amplio, el arte se ha definido como una destreza en el hacer o en el hacer, basada en un razonamiento verdadero y adecuado.

La comprensi√≥n m√°s temprana y m√°s amplia del arte puede verse en las palabras latinas y griegas que se utilizaron para describirlo. La palabra latina ars (en plural, artes) se aplicaba a cualquier habilidad o conocimiento necesario para producir algo. De ella se deriva la palabra inglesa art, al igual que artificial, que significa algo producido por un ser humano. La palabra griega es a√ļn m√°s reveladora. Se trata de techne, la fuente del t√©rmino tecnolog√≠a, que la mayor√≠a de la gente nunca confundir√≠a con arte.

El significado m√°s general de arte sobrevive en algunas expresiones modernas. Las artes liberales, por ejemplo, se refieren a los siete cursos de estudio universitario que se ofrec√≠an durante la Edad Media: gram√°tica, ret√≥rica, l√≥gica, aritm√©tica, geometr√≠a, m√ļsica y astronom√≠a. El estudiante que terminaba estos cursos recib√≠a el t√≠tulo de bachiller en artes.

Las artes liberales tienen su origen en la actitud de los antiguos griegos y romanos hacia los distintos tipos de habilidades. Los fil√≥sofos griegos, principalmente Plat√≥n y Arist√≥teles, no separaban las bellas artes de las llamadas artes √ļtiles, como se hace hoy. Distingu√≠an entre las artes liberales y las artes serviles, y las bellas artes se clasificaban entre las labores de las clases bajas en la antigua Grecia y Roma.

La palabra liberal viene del latín liberalis, que significa "adecuado para un hombre libre". Los estudios que realizaban los ciudadanos libres se consideraban, pues, artes liberales. Eran artes que requerían una capacidad mental superior: la lógica o la astronomía, por ejemplo. Tales artes contrastaban con las habilidades que eran básicamente laborales.

Servilis, palabra latina que significa esclavitud o servidumbre, se utilizaba para describir el trabajo manual que a menudo realizaban los esclavos, o al menos los miembros de las clases bajas. Las artes serviles incluían habilidades como la metalurgia, la pintura, la escultura o la zapatería. Los productos de estas artes proporcionaban comodidades materiales, pero no se consideraban bellas o nobles.

Estética y belleza

El concepto de beaux-arts, un t√©rmino acu√Īado en Francia durante el siglo XVIII, se expresa en ingl√©s como fine arts. Pero la palabra francesa beau (plural, beaux) suele traducirse como "bello". Este uso es la pista decisiva para la separaci√≥n de las bellas artes de las artes √ļtiles y la tecnolog√≠a en el siglo XVIII. Las artes de lo bello se separaron de las artes de lo √ļtil debido a la creencia de que las bellas artes ten√≠an una cualidad especial: serv√≠an para dar placer al p√ļblico. El tipo de placer se denominaba est√©tico, y se refer√≠a a la satisfacci√≥n que le proporcionaba al individuo o al grupo el mero hecho de percibir -ver u o√≠r- una obra de arte. La obra pod√≠a ser un cuadro, una representaci√≥n musical o teatral, un edificio bien dise√Īado o una obra literaria. La satisfacci√≥n puede provenir de la percepci√≥n de la belleza, la verdad o la bondad; pero desde mediados del siglo XVIII se ha hecho hincapi√© en la belleza.

La est√©tica es el estudio o la ciencia de lo bello. La palabra deriva del griego aisthetikos, que significa "de la percepci√≥n sensorial". El t√©rmino est√©tica fue acu√Īado por un fil√≥sofo alem√°n, Alexander Gottlieb Baumgarten, en una obra de dos vol√ļmenes sobre el tema. Escrita en lat√≠n y titulada "Aesthetica Acroamatica", se public√≥ entre 1750 y 1758. Esta obra inacabada, que estableci√≥ la est√©tica como una rama de la filosof√≠a, influy√≥ en algunos destacados fil√≥sofos alemanes, especialmente en Immanuel Kant. Kant mantuvo el uso del t√©rmino de Baumgarten para aplicarlo a todo el campo del conocimiento sensorial, y su interpretaci√≥n fue adaptada por los escritores alemanes Johann Wolfgang von Goethe y Friedrich Schiller para presentar sus propios estudios sobre el tema. Fue la "Cr√≠tica del juicio est√©tico" de Kant -la primera parte de su "Cr√≠tica del juicio" (1790)- la que result√≥ ser la obra fundamental sobre el tema, y no el trabajo anterior de Baumgarten.

Para Baumgarten, la estética tenía dos vertientes. En primer lugar, era un estudio de la teoría de la belleza; en segundo lugar, era una teoría del arte. Estas dos vertientes, unidas en una sola ciencia, servían para distinguir las bellas artes de las demás actividades de la humanidad.

El reconocimiento de estas artes como algo distintivo y dise√Īado para el placer comenz√≥ realmente durante el Renacimiento (principalmente en los siglos XV y XVI en Europa). Por primera vez, los artistas de gran destreza adquirieron reputaci√≥n individual y sus obras fueron buscadas con avidez. Despu√©s de un periodo de 1.000 a√Īos (entre el 400 y el 1.400 d.C.) en el que la Iglesia domin√≥ la cultura europea, los arist√≥cratas adinerados y los nuevos comerciantes y banqueros ricos se dedicaron a las artes. Compet√≠an entre s√≠ por la posesi√≥n de cosas bellas: casas, jardines, colecciones de pintura y escultura, libros de calidad y representaciones teatrales.

Las artes de la decoraci√≥n y el dise√Īo tambi√©n adquirieron un prestigio que nunca antes hab√≠an tenido. Los arquitectos, los paisajistas, los pintores y los escultores adquieren un nuevo protagonismo y, a menudo, grandes recompensas econ√≥micas. Los monarcas, los nobles y la creciente clase media se convirtieron en mecenas de las artes: contrataron a compositores, dramaturgos y otros artistas para que crearan obras para ellos. Cuando Baumgarten public√≥ su "Aesthetica Acroamatica", las bellas artes se hab√≠an apoderado del imaginario europeo. Su nueva terminolog√≠a sirvi√≥ para mejorar su reputaci√≥n, mientras que Kant y sus sucesores proporcionaron el marco intelectual para entenderlas.

Desde finales del siglo XVIII, la est√©tica se ha convertido en un campo de estudio bastante amplio y diversificado. Al igual que el resto de las ciencias, se ha alejado del paraguas de la filosof√≠a y se ha convertido en una disciplina propia. Trata de clasificar las artes, para entender, por ejemplo, qu√© tienen en com√ļn cosas tan diversas como el ballet y la escultura que permiten clasificarlas como bellas artes. El estudio de la est√©tica tambi√©n trata de describir las formas y estilos de las distintas artes. Elabora teor√≠as de la historia del arte en un intento de trazar patrones de desarrollo y cambio, junto con el an√°lisis de las influencias externas sobre los artistas y sus estilos.

La belleza -a diferencia de la estética, que no se utilizó como término hasta después de la década de 1750- ha sido objeto de debate y desacuerdo durante muchos siglos. El filósofo griego Platón podría considerarse, de hecho, el verdadero iniciador de la estética, ya que habló mucho de la naturaleza de la belleza en varios de sus diálogos. Para Platón, la verdadera belleza era un ideal más allá de la percepción humana; como la verdad y la bondad, era eterna. La belleza visible no podía ser absolutamente bella, creía, porque estaba sujeta al cambio, al crecimiento y a la decadencia. A su juicio, esta belleza no era más que una representación o imitación de la belleza real.

A pesar de todo lo que Plat√≥n dijo sobre la belleza, sus escritos nunca dan una definici√≥n precisa de la misma. Los artistas y artesanos griegos sab√≠an c√≥mo quer√≠an presentar la belleza en obras maestras como el Parten√≥n de Atenas y la estatua de Helios en Rodas. Exig√≠an proporci√≥n y armon√≠a, de acuerdo con su principio de moderaci√≥n: ni mucho ni poco. Pero los ejemplos no crean definiciones. A finales de la Edad Media, Santo Tom√°s de Aquino intent√≥ definir la belleza como "algo agradable de contemplar". A imitaci√≥n de los griegos, se√Īal√≥ que "la belleza consiste en la debida proporci√≥n, pues los sentidos se deleitan en las cosas debidamente proporcionadas".

Como definici√≥n, las palabras de Aquino son infructuosas. Ese es uno de los dos principales problemas de la belleza: la incapacidad de dar una definici√≥n clara y concisa que todo el mundo pueda entender y aceptar. El segundo problema es igual de molesto: ¬Ņexisten verdaderas normas de belleza o se trata s√≥lo de lo que piensa el p√ļblico? La conocida frase "La belleza est√° en el ojo del que mira" es la forma m√°s com√ļn de decir que lo que es bello depende del espectador. En otras palabras, la belleza de una persona puede ser la fealdad de otra. La opini√≥n contraria sostiene que la belleza puede separarse de la fealdad, al igual que la verdad puede separarse de la falsedad y el bien del mal.

Arte, tecnología y progreso

En una √©poca, como se ha se√Īalado anteriormente, se daba al arte el mismo significado que se aplicaba a las t√©cnicas. Sin embargo, la descripci√≥n general de que cada una de ellas implica la destreza para fabricar o hacer algo ya no es cierta ni se acepta.

En la actualidad, la tecnolog√≠a se considera generalmente una ciencia aplicada. La antigua terminolog√≠a sigue teniendo cierta validez en el papel que desempe√Īa la habilidad y tambi√©n en la transformaci√≥n de la materia. Las habilidades del artista, el artesano y el tecn√≥logo suelen implicar cambios en el mundo natural. El escultor da forma a una estatua con un bloque de m√°rmol. El silicio, el metal y el pl√°stico son transformados en un microchip por un t√©cnico que utiliza una m√°quina. Por lo dem√°s, el arte y la tecnolog√≠a se han separado completamente. El objetivo de los artistas es dar permanencia al presente, hablar de su √©poca creando obras que perduren en el tiempo. El objetivo de los t√©cnicos es avanzar hacia el futuro y hacia nuevos descubrimientos.

La tecnología sugiere un cambio y una mejora permanentes. Una vez descubierta y adoptada una nueva técnica, la sociedad no intenta volver a la técnica anterior. El automóvil desplazó al caballo y a la calesa; la luz eléctrica sustituyó a las lámparas de queroseno; el cine sonoro sustituyó al cine mudo; y los procesadores de texto están dejando rápidamente obsoletas las máquinas de escribir.

Este avance de la tecnolog√≠a se llama progreso. En las bellas artes no existe tal progreso. La habilidad del artista se basa en el conocimiento y la experiencia, al igual que la habilidad del t√©cnico. Pero los procesos creativos parecen ser diferentes. Hoy en d√≠a, por ejemplo, se puede admirar el dise√Īo de un carro romano, pero pocas personas querr√≠an depender de √©l como medio de transporte habitual. En cambio, todav√≠a es posible entrar en la Capilla Sixtina del Vaticano y asombrarse por la magnificencia de los frescos de Miguel √Āngel. Estas pinturas tienen una excelencia que nunca pasar√° de moda.

Una obra de arte, ya sea un cuadro de Tiziano o un concierto de Mozart, no es un pelda√Īo hacia otra cosa que alg√ļn d√≠a se considerar√° mejor. No es como el tubo de vac√≠o, que cumpli√≥ su funci√≥n hasta que se invent√≥ el transistor. Cada obra de arte se sostiene por s√≠ misma, es decir, es distintiva para todos los tiempos. Ni siquiera las malas imitaciones pueden da√Īar la bondad e integridad del original.

Todas las pinturas y piezas de escultura que se han hecho desde Miguel √Āngel y Leonardo da Vinci son diferentes de las obras de esos dos maestros. Pero las obras m√°s recientes no pueden considerarse en ning√ļn sentido como una mejora en el mismo sentido que el barco de vapor es una mejora del barco de vela. La pintura del siglo XX, por muy buena que sea, no puede considerarse una mejora respecto a las pinturas rupestres prehist√≥ricas descubiertas cerca de Lascaux (Francia); s√≥lo puede considerarse diferente.

A finales del siglo XX, el arte y la tecnolog√≠a se han unido gracias al ordenador. Es posible crear composiciones musicales en un ordenador. Tambi√©n es habitual dise√Īar modelos tridimensionales de productos comerciales o esbozar planos. Los ordenadores son utilizados por escultores, cineastas, arquitectos, grabadores y otros trabajadores de las artes visuales. Incluso es posible crear obras de arte acabadas en una pantalla de ordenador. Pero la distinci√≥n entre tecnolog√≠a y arte persiste. Los ordenadores hacen que la ejecuci√≥n de algunos tipos de arte sea m√°s dif√≠cil e interesante; sin embargo, no hacen que el arte sea mejor.

Artes √ļtiles

Una vez que las bellas artes fueron exaltadas por la estética hasta convertirse en una clase por sí mismas, la palabra arte, cuando se utilizaba sola, se entendía normalmente como bellas artes. En caso contrario, se modificaba con diversos adjetivos cuando se refería a otras habilidades. Hoy en día, por ejemplo, es habitual escuchar los términos artes decorativas, artes comerciales, artes industriales o artes gráficas. A veces se omite la palabra arte y se utilizan en su lugar términos como ciencias aplicadas, tecnologías o industrias.

El t√©rmino artes √ļtiles puede utilizarse para describir lo que no pertenece espec√≠ficamente a las bellas artes. El t√©rmino no es en absoluto preciso, por supuesto. Es obvio que un concierto para piano est√° destinado a ser escuchado y disfrutado, sin que tenga ninguna otra finalidad. No puede decirse lo mismo de un edificio bien dise√Īado. Aunque la arquitectura es una de las bellas artes, sus productos tienen otros usos adem√°s del est√©tico. Las principales funciones de los edificios son las de vivienda y lugar de trabajo.

El uso y la belleza tambi√©n suelen coincidir en otras artes cuyo objetivo principal es fabricar objetos √ļtiles. Los muebles, las joyas, la vajilla o las alfombras hechas por artesanos expertos pretenden ser bellos adem√°s de √ļtiles. Los ba√ļles y edredones caseros y otras obras de arte popular elaboradas en las zonas rurales tienen dise√Īos sencillos pero atractivos. Los dise√Īos creados para revestimientos de paredes, cortinas y alfombras tambi√©n pertenecen a la categor√≠a general de las artes decorativas.

Las industrias de producción en masa invierten mucho esfuerzo y dinero en hacer que los automóviles, los barcos, los televisores, los ordenadores y los electrodomésticos sean atractivos a la vista, además de funcionales. El arte comercial utilizado en la publicidad suele tratar de atraer a los clientes hacia su producto o servicio.

Clasificaciones de las artes

Las artes se han clasificado como liberales o serviles, finas o √ļtiles, como se ha se√Īalado anteriormente. Tambi√©n pueden clasificarse por el sentido al que apelan o por el n√ļmero de habilidades necesarias para crear el producto final.

Apelaci√≥n sensorial. Las artes se suelen clasificar por su atractivo para los sentidos de la vista o el o√≠do. Dado que la pintura, la escultura y la arquitectura dependen de la vista para su apreciaci√≥n est√©tica, todas son artes visuales, pero una escultura puede implicar tambi√©n el sentido del tacto. Algunas artes √ļtiles, como la fabricaci√≥n de muebles, tambi√©n apelan al tacto. La m√ļsica es un arte auditivo, relacionado con el o√≠do. La literatura puede ser tanto visual como auditiva. Cuando un individuo lee una novela, las palabras se transmiten a trav√©s de impresiones visuales. Los libros hablados proporcionan una experiencia auditiva del mismo arte. Si la cocina se incluye entre las artes √ļtiles, su atractivo es tanto el gusto como el olfato.

Artes simples o compuestas. La pintura, la escultura, la m√ļsica y la literatura son artes √ļnicas. Cada una de ellas es independiente de las dem√°s en el sentido de que las obras representativas pueden disfrutarse solas: un cuadro, una estatua, una sinfon√≠a o un poema. La arquitectura, la √≥pera, el teatro y la danza son artes compuestas. Su √©xito depende de una variedad de talentos.

Las grandes estructuras religiosas de la Europa medieval y renacentista fueron el resultado de la colaboraci√≥n de arquitectos, canteros, vidrieros, escultores, pintores y mosaiquistas, por nombrar algunos. Una √≥pera re√ļne un argumento dram√°tico, m√ļsica interpretada y cantada, escenograf√≠a y vestuario bien dise√Īados, actuaci√≥n y, tal vez, danza. Una pel√≠cula re√ļne a escritores, actores, directores, m√ļsicos, dise√Īadores de vestuario y decorados, operadores de c√°mara y una gran variedad de t√©cnicos. El ballet combina la danza, la m√ļsica, el argumento, el vestuario y la escenograf√≠a.

El desarrollo de la arquitectura como arte compuesto fue probablemente una divisi√≥n normal del trabajo. Nunca se esper√≥ que un solo individuo que dise√Īara un gran edificio tuviera experiencia en todas las fases de su construcci√≥n. Como dise√Īador, el arquitecto probablemente trabajaba como capataz y coordinador del proyecto. Los especialistas que trabajaban a las √≥rdenes del arquitecto pertenec√≠an a sus propios gremios, al igual que muchos artesanos pertenecen a sindicatos en la actualidad.

Imitación y expresión en las artes

En el cuarto capítulo de su "Poética", Aristóteles dice: "La imitación es natural para el hombre desde la infancia, ya que una de sus ventajas sobre los animales inferiores es que es la criatura más imitativa del mundo y aprende al principio por imitación. Y también es natural que todos se deleiten en las obras de imitación". Por "obras de imitación", Aristóteles entendía las obras de arte. Esto incluía los productos de la habilidad humana que ahora se consideran tecnológicos. Otros términos que podría haber utilizado para la imitación son "representación" y "representación".

A lo largo de toda la historia del arte, desde el mundo antiguo hasta principios del siglo XX, se daba por sentado que el arte imitaba a la naturaleza. El poeta ingl√©s del siglo XVI Thomas Overbury dijo simplemente: "La naturaleza es de Dios. El arte es el instrumento del hombre". Unos 300 a√Īos m√°s tarde, el cr√≠tico ingl√©s John Ruskin se√Īal√≥: "El arte no representa las cosas falsamente, sino tal y como se presentan a la humanidad". "El arte es hijo de la naturaleza", escribi√≥ el poeta estadounidense Henry Wadsworth Longfellow en su "Keramos y otros poemas".

La imitaci√≥n se consideraba un aspecto de las artes √ļtiles, as√≠ como de lo que ahora se llaman las bellas artes. El zapato imita el pie y el guante la mano. El tema m√°s duradero del escultor ha sido la representaci√≥n del cuerpo humano. Gran parte de la pintura del Lejano Oriente representa la naturaleza. Plat√≥n, en su di√°logo "Sofista", se√Īal√≥ que el pintor es capaz de imitar cualquier cosa del mundo, y es cierto que la elecci√≥n de temas del pintor es pr√°cticamente ilimitada: paisajes, edificios, personas, animales, escenas de batalla y bodegones de frutas o flores. La literatura puede imitar el drama de toda la humanidad o la vida individual. La poes√≠a, en el sentido cl√°sico, ha intentado imitar la verdad misma. La m√ļsica imita las pasiones humanas. La m√ļsica tambi√©n puede ser descriptiva al presentar sonidos que recuerdan al oyente un acontecimiento: el rugido de los ca√Īones cuando Napole√≥n invadi√≥ Rusia en la "Obertura 1812" de Tchaikovsky, las olas ondulantes de "La Mer" de Claude Debussy y los ruidos de los insectos en "El vuelo del abejorro" de Rimski-Korsakov.

La imitación, en este sentido, no significa duplicación. Una casa real es tridimensional, pero una pintura de la casa, aunque sólo sea bidimensional, podría ser una representación realista. La escultura, que es tridimensional, se aproxima más a la realidad, pero carece de la vida de lo que representa.

En el siglo XX se produjo un divorcio entre el arte y la naturaleza (o al menos una separación parcial). Hasta la década de 1960 se produjeron movimientos artísticos como el cubismo, el dadaísmo, el no objetivismo, el expresionismo abstracto, el surrealismo, el arte pop y el minimalismo.

La negaci√≥n de que el arte tenga que ser imitativo est√° en el centro de una declaraci√≥n de Pablo Picasso. Cuando le preguntaron si pintaba lo que ve√≠a, respondi√≥ "Pinto lo que s√© que est√° ah√≠". Pintar lo que uno ve es una descripci√≥n del arte como imitaci√≥n. Esta afirmaci√≥n bastante cr√≠ptica de Picasso enturbia la cuesti√≥n de la imitaci√≥n y sit√ļa el origen de la creaci√≥n art√≠stica totalmente en el artista. El objetivo del artista es la autoexpresi√≥n, no necesariamente la imitaci√≥n de ning√ļn rasgo del mundo exterior. Tanto la inspiraci√≥n como el tema provienen del interior. O el artista puede intentar destilar la esencia de lo que ve, para crear una abstracci√≥n de sus cualidades.

El movimiento que se aleja del arte como imitación, o representación, comenzó probablemente en Francia con el trabajo de los impresionistas en el siglo XIX. La palabra impresionista es en sí misma sugerente. El artista no se limita a pintar una representación, ya que la obra da una impresión personal de lo que se ve. El artista no intenta ser un realista fotográfico.

Por lo tanto, a finales del siglo XIX y principios del XX se produjo una brusca ruptura con todas las concepciones anteriores del arte. Un cuadro o una escultura ya no ten√≠an que referirse a algo familiar. En su lugar, pod√≠an consistir √ļnicamente en l√≠neas, formas y colores abstractos. Puede decirse que ese arte expresa la vida interior, la imaginaci√≥n o las emociones del artista. O puede ser un arte que no se refiera a nada en absoluto: pura abstracci√≥n por s√≠ misma.

La teor√≠a del arte como expresi√≥n ha sustituido generalmente a la creencia del arte como imitaci√≥n. Los cr√≠ticos han sostenido, por ejemplo, que todo el arte representativo es en cierto grado abstracto. Mientras que algunos rasgos del tema se enfatizan, otros se ignoran o se minimizan. El arte g√≥tico de la Edad Media era abstracto hasta cierto punto, ya que no pretend√≠a representar la realidad literal. Pretend√≠a representar el simbolismo religioso, pero las abstracciones no estaban tan alejadas de la experiencia normal como para que no fueran f√°cilmente reconocibles por los espectadores. Los retratos abstractos de los santos y las representaciones de los acontecimientos de la vida de Jes√ļs se hab√≠an vuelto familiares para los espectadores por una larga asociaci√≥n.

Las artes esc√©nicas, en particular, tienen la cualidad de la expresi√≥n. Una pieza musical puede expresar felicidad o tristeza. La canci√≥n "Ol' Man River" de George Gershwin tiene un aire de tristeza y fatalismo. Las marchas de John Philip Sousa evocan las artes de la guerra, mientras que algunas m√ļsicas de George M. Cohan parecen proclamar el patriotismo. Los cuadros pueden expresar una gran variedad de emociones, mientras que las obras literarias pueden abarcar toda la gama de actividades humanas. El drama tr√°gico, seg√ļn Arist√≥teles, estaba destinado a despertar el miedo y la piedad en el espectador, proporcionando as√≠ una liberaci√≥n emocional.

Principios de la forma

La Metro-Goldwyn-Mayer, el estudio cinematogr√°fico, ha utilizado durante mucho tiempo el lema latino Ars gratia artis (El arte por el arte). La afirmaci√≥n carece b√°sicamente de sentido, ya que es bastante dudoso que algo pueda existir por s√≠ mismo, sin ning√ļn otro prop√≥sito u objetivo. El arte, al menos, est√° pensado para ser disfrutado. Pero hay una escuela de teor√≠a del arte que sostiene que las artes visuales no sirven para otros fines que los propios. El disfrute de cada pintura o pieza de escultura se basa √ļnicamente en las formas visibles: colores, l√≠neas y formas, que son suficientes para satisfacer los gustos est√©ticos del p√ļblico.

Esta teor√≠a del arte tiene un fundamento m√°s firme cuando se trata de los principios de la forma. Los antiguos griegos ten√≠an sus propios principios: la armon√≠a, la proporci√≥n, la ausencia de exceso y de defecto. Arist√≥teles estableci√≥ principios de forma para la literatura dram√°tica en la "Po√©tica". Su primer principio era la unidad: una obra debe tener un principio, un medio y un final; todo en el drama debe pertenecer y tener un prop√≥sito. Tambi√©n exig√≠a la diversidad: un artista podr√≠a pintar un lienzo de un solo color, que tendr√≠a unidad, pero ser√≠a completamente carente de inter√©s. Lo mismo exig√≠a Arist√≥teles con el drama. Necesita diversidad y complejidad para que resulte atractivo para el p√ļblico, pero toda la complejidad debe unirse al final para que nada quede sin resolver.

Junto a la cuestión de la diversidad está la multiplicidad de temas. Las obras de ficción más largas suelen tener una línea argumental dominante y varios temas menores. Es el caso, por ejemplo, de "Guerra y Paz" de Leo Tolstoi. Los temas principales son la invasión de Rusia por Napoleón en 1812 y las historias de amor de Natasha, con André y Pierre. Pero hay numerosas tramas y temas subyacentes que ocupan a las decenas de personajes de la novela.

Incluso los cuadros pueden tener dos niveles temáticos. Algunas de las obras religiosas de Hieronymus Bosch, el pintor holandés, son bastante complejas. Su "Jardín de las delicias" tiene un tema principal, pero está compuesto por escenas aisladas con temas propios. Las piezas musicales más largas, especialmente las sinfonías, son multitemáticas; y los poemas épicos entrelazan varias historias dentro de un tema principal. La "Ilíada" de Homero, la mayor de las epopeyas, es un ejemplo clásico.

Algunas obras de arte -sobre todo el teatro, las novelas, los poemas largos y la m√ļsica- deben mostrar un desarrollo a medida que avanzan de principio a fin. No debe haber partes intercambiables o susceptibles de ser desplazadas de un lugar a otro. Tampoco debe haber interrupciones que dejen al p√ļblico pregunt√°ndose qu√© falta. El proceso de desarrollo debe demostrar equilibrio. Cada segmento de una obra de arte necesita un tiempo adecuado: la obertura de una √≥pera, por ejemplo, no puede ser m√°s larga que la √≥pera. En un drama, la acci√≥n debe distribuirse a lo largo de los actos. En una pintura, los objetos del fondo deben parecer m√°s peque√Īos que los del primer plano, a menos que la obra sea completamente abstracta.

El estilo en las artes

El término estilo se entiende más fácilmente como una forma de hacer arte. Cuando dos autores tienen una forma diferente de escribir, se dice que cada uno tiene un estilo personal. El estilo de Herman Melville era propio, muy diferente del de Mark Twain, por ejemplo. Si un escritor atrae a seguidores que intentan imitar la forma particular de escribir del autor, contribuyen a perpetuar un estilo. Los imitadores de James Joyce, por ejemplo, utilizan sus efectos de flujo de conciencia, y sus escritos se denominan joyceanos.

Los antiguos templos griegos, las iglesias románicas medievales y los rascacielos del siglo XX tienen características diferentes. Lo peculiar de cada uno es su estilo. Un movimiento pictórico, como el impresionismo, puede llamarse estilo. Una escuela de pintura, como la Escuela del Río Hudson a principios del siglo XIX, sugiere un estilo específico. De hecho, hay tantas formas de describir el estilo que la palabra se ha vuelto casi imposible de definir.

En el siglo XX han surgido muchos estilos de m√ļsica popular. Uno de los m√°s dominantes es el rock, que a su vez representa una fusi√≥n de estilos anteriores. Dentro del rock se desarrollaron varios subestilos. A Elvis Presley, que apareci√≥ a mediados de los 50, le siguieron los Beatles a principios de los 60. Al mismo tiempo, los Rolling Stones comenzaron a tocar una forma m√°s cruda de rock. Los Stones abrieron el camino al punk rock de los Sex Pistols. En 1990, la m√ļsica de Elvis Presley y su inspirador, Chuck Berry, se denominaba rock cl√°sico, en contraste con los estilos posteriores, m√°s extremos o violentos.

La propia palabra estilo procede del latín stilus, que originalmente se refería a una estaca y más tarde se utilizó para un instrumento de escritura afilado. La palabra ha llegado al inglés como stylus, para denotar dicha pluma. Debido a su asociación con la palabra escrita, stilus también absorbió un significado coloquial que se refería a un uso hábil de las palabras, ya sea al escribir o al hablar. Durante muchos siglos se habló de otros tipos de arte en términos de su manera, características o cualidades similares. El término estilo se limitaba a la literatura y la retórica.

En Italia, el estilo no se aplic√≥ a los distintos tipos de m√ļsica hasta aproximadamente el a√Īo 1600. Su uso para las artes visuales lleg√≥ poco despu√©s de 1700. Hoy en d√≠a es la palabra m√°s utilizada para describir las caracter√≠sticas distintivas de artistas individuales, periodos de arte, artes nacionales, tipos regionales y otras variaciones en las artes. As√≠, los t√©rminos rom√°nico, bizantino, g√≥tico, realista, postimpresionista, cubista, barroco, rococ√≥, cl√°sico, neocl√°sico, manierista, puntillista, surrealista, minimalista y adjetivos similares pueden entenderse como indicaci√≥n de estilos.

En las artes visuales, especialmente, los estilos surgen y se desarrollan de diferentes maneras y por diferentes razones. En arquitectura, por ejemplo, un estilo puede surgir de un intento de resolver problemas estructurales. Cuando la catedral g√≥tica apareci√≥ por primera vez en Francia, alrededor de 1140, quienes la dise√Īaron encontraron la manera de soportar el peso de los muros y techos utilizando contrafuertes externos. De este modo, se pudo disponer de mayores extensiones del muro m√°s delgado para las ventanas, algo que antes no era f√°cil de conseguir.

Una vez que las soluciones estructurales de la arquitectura gótica fueron generalmente aceptadas, se construyeron nuevas catedrales en todo el norte de Francia. La nueva forma de construir se convirtió rápidamente en un estilo que se imitó conscientemente en toda Europa. Como consecuencia, se desarrollaron subestilos góticos. La York Minster (Catedral de San Pedro) de Inglaterra, la catedral de Colonia de Alemania y la catedral de Milán de Italia son reconocibles como góticas. Pero también difieren entre sí de forma sorprendente.

El rascacielos del siglo XX tambi√©n fue el producto de la nueva tecnolog√≠a y la imaginaci√≥n. La Torre Sears, en Chicago, y el World Trade Center y el Empire State Building, en Nueva York, fueron posibles gracias a la construcci√≥n con vigas de acero. La introducci√≥n del ascensor hab√≠a hecho posibles los edificios altos, pero la construcci√≥n tradicional de mamposter√≠a segu√≠a limitando la altura de los edificios del centro. Este problema fue resuelto por William Le Baron Jenney, el ingeniero que dise√Ī√≥ el edificio de la Home Insurance Company (1884-85) en Chicago. Precursor del rascacielos moderno, ten√≠a un esqueleto de columnas de hierro fundido, cubiertas de mamposter√≠a, y vigas de hierro forjado. Probablemente no sea una coincidencia que la estructura alta m√°s famosa de la √©poca fuera la Torre Eiffel de Par√≠s, una construcci√≥n totalmente de vigas de acero (v√©ase Torre Eiffel).

A veces los cambios estilísticos son poco más que una cuestión de decoración. Los tres tipos más conocidos de columnas griegas clásicas eran dóricas, jónicas y corintias. Los tres tipos servían esencialmente para los mismos fines, y desde la distancia se parecían bastante. Una visión más cercana muestra sus diferencias estilísticas, sobre todo en la decoración. Mientras que la parte superior de una columna dórica era bastante sencilla, en la jónica había una talla de caracol y en la corintia, hojas de acanto.

Todas las artes est√°n influenciadas por la √©poca en la que florecen. Est√°n sujetas a las limitaciones o a la abundancia de una √©poca, especialmente a la calidad y disponibilidad de los materiales para las artes visuales. Las grandes obras de escultura de Leonardo da Vinci, Miguel √Āngel y otros artistas se beneficiaron de las canteras de m√°rmol italianas cercanas. La arquitectura siempre ha estado sujeta a los conocimientos t√©cnicos de sus distintas √©pocas. Lo que se expresa y la forma en que se expresa tambi√©n se basan en √©pocas espec√≠ficas. Los grandes acontecimientos suelen dar lugar a una gran cantidad de arte. La Revoluci√≥n Francesa y la carrera de Napole√≥n influyeron poderosamente en todas las artes de Francia, tanto en el estilo como en el contenido.

Las ideas políticas y económicas de una época pueden tener un vivo impacto en la literatura. La Revolución Industrial y sus consecuencias inspiraron a muchos escritores del siglo XIX. Charles Dickens no podría haber escrito "Tiempos difíciles" si no fuera con el trasfondo de una sociedad recién industrializada. La pobreza masiva y la brutalización de los trabajadores a finales del siglo XIX y principios del XX fueron algunos de los factores que inspiraron los estilos llamados realismo y naturalismo. Emile Zola en Francia y Theodore Dreiser en Estados Unidos fueron notables realistas en la ficción.

Ning√ļn estilo realmente bueno pasa nunca de moda. Las artes funerarias y de los templos de los egipcios y los mesopot√°micos quedaron obsoletas incluso en el mundo antiguo. Pero los estilos posteriores que se desarrollaron en la sociedad occidental han perdurado. La arquitectura cl√°sica de Grecia y Roma reapareci√≥ durante el Renacimiento y de nuevo con el Romanticismo del siglo XIX. Algunas estructuras modernas siguen utilizando l√≠neas cl√°sicas o neocl√°sicas. El g√≥tico nunca ha pasado de moda para las casas de culto, aunque la mayor parte del g√≥tico moderno es totalmente inaut√©ntico como forma de construir. (Los problemas para los que se dise√Ī√≥ el estilo pueden resolverse ahora de otras maneras). Lo mismo ocurre con la arquitectura bizantina, producto de la antigua y medieval Constantinopla (actual Estambul).

Los estilos renacentistas de la Baja Edad Media tienen un atractivo más amplio y se siguen utilizando en una mayor variedad de edificios: museos, instituciones educativas y edificios gubernamentales, por nombrar algunos. La mezquita, que se desarrolló como casa de culto en el Islam, ha persistido durante siglos, aunque existen llamativas variedades regionales y nacionales del estilo. En las sociedades tradicionales, como las que existen en la India, los estilos pueden persistir casi sin cambios durante siglos.

La formación del artista

Los artistas y sus obras pertenecen, ante todo, a lugares y épocas concretas. A través de sus obras, los artistas interpretan sus sociedades para su propia generación. Al mismo tiempo, destilan la esencia de su tiempo y lugar para las generaciones posteriores. Una ilustración de Norman Rockwell capta perfectamente la calidad de vida en la América rural y pueblerina de la primera mitad del siglo XX. El gran rosetón de la catedral de Chartres describe con viveza los objetos de creencia de los cristianos del siglo XII. La terminal de Trans World Airlines de Eero Saarinen en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York simboliza la tecnología y la aventura del vuelo.

Como los artistas son producto de su tiempo, absorben las ideas, creencias y técnicas predominantes de su generación. También son individuos con un talento especial, que en la mayoría de los casos han dedicado una parte importante de su vida a formarse y a perfeccionar sus habilidades.

Hoy en d√≠a es posible estudiar artes en un colegio o universidad. Tambi√©n hay escuelas especializadas en arquitectura, m√ļsica, dise√Īo y otras artes. Estas instituciones educativas son un desarrollo bastante moderno, sobre todo de mediados del siglo XIX. Desde la antig√ľedad hasta el siglo XVI, los artistas eran formados por otros artistas en sus talleres o estudios. Convertirse en artista requer√≠a un largo aprendizaje (v√©ase Aprendizaje). El artista ne√≥fito se convert√≠a en aprendiz cuando era un joven adolescente y realizaba las tareas m√°s serviles en el estudio antes de formarse en las tareas m√°s dif√≠ciles de un arte u oficio. El periodo normal de servicio era de siete a√Īos.

En el siglo XVII, el artista en ciernes se consideraba más un alumno que un aprendiz; la formación de estudiantes de arte por parte de los maestros duró hasta bien entrado el siglo XIX. En el siglo XVII, sin embargo, las primeras academias habían comenzado a florecer como centros de formación. En Italia se fundó la Accademia di San Luca en Roma en 1593. En Francia se fundó en París en 1648 la Real Academia de Pintura y Escultura, que se inspiró en ella. La Royal Academy of Arts de Inglaterra se fundó en Londres en 1768.

Estas academias se convirtieron en una fuerza vital en la instrucción de los jóvenes artistas y ejercieron una poderosa influencia en el desarrollo de las artes en general. Como las academias limitaban sus inscripciones, crearon élites artísticas dentro de sus países. También establecieron normas de gusto para sociedades enteras. Por su insistencia en la técnica correcta, las escuelas tendían a estandarizar el arte y a premiar el conformismo.

En el siglo XIX surgieron reacciones contra el monopolio de las academias. En Londres, la Escuela de Dise√Īo, patrocinada por el gobierno, abri√≥ sus puertas en 1837. En 1852 se fund√≥ el Victoria and Albert Museum y, al mismo tiempo, el gobierno cre√≥ otras escuelas de arte. La combinaci√≥n de museo y escuela de arte se impuso tambi√©n en otros pa√≠ses. Una parte b√°sica de la formaci√≥n del artista consist√≠a en pintar imitaciones de los antiguos maestros en los museos. En Par√≠s se cre√≥ en 1795 el Instituto Franc√©s (actual Escuela Nacional Superior de Bellas Artes) para supervisar las artes y desplazar a la Real Academia de Pintura y Escultura como instituci√≥n de formaci√≥n.

En Inglaterra, bajo la direcci√≥n de William Morris, se crearon escuelas para ense√Īar tanto bellas artes como artes aplicadas. Esta fusi√≥n de las bellas artes y las artes aplicadas fue impulsada por la Bauhaus (casa de la construcci√≥n), una escuela de dise√Īo fundada en Weimar (Alemania) en 1919 por Walter Gropius. Con su destacado profesorado de arquitectos, pintores y otros artistas, la Bauhaus transform√≥ por completo la educaci√≥n art√≠stica. Gracias a su influencia, las escuelas de arte que adoptaron sus m√©todos e ideales se incorporaron a los colegios y universidades, especialmente en Estados Unidos.

Las escuelas de formaci√≥n musical comenzaron con la fundaci√≥n de un conservatorio en Par√≠s en 1795. En las d√©cadas siguientes se crearon otros conservatorios en ciudades europeas y americanas. Algunos de ellos acabaron asoci√°ndose a universidades. La primera escuela moderna de danza, la Real Academia de Danza, fue fundada en Francia por el rey Luis XIV en 1661. Con esta y otras escuelas francesas, Par√≠s se convirti√≥ en el principal centro de formaci√≥n de ballet. La formaci√≥n para el teatro fue, hasta el siglo XX, similar a un sistema de aprendizaje. Los j√≥venes actores trabajaban en los teatros para aprender su oficio de la mano de int√©rpretes experimentados. Hoy existen dos tipos principales de escuelas de teatro. Algunas, como el Actors Studio de Nueva York y la Royal Academy of Dramatic Art de Londres, s√≥lo ense√Īan interpretaci√≥n. Otras, como la Yale School of Drama, son talleres asociados a universidades e institutos.

Revisor de hechos: Frederick