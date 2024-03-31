Historia de las Cruzadas

En 1095, una asamblea de eclesiásticos convocada por el Papa Urbano II se reunió en Clermont, Francia. Unos mensajeros del emperador bizantino Alejo Comneno habían instado al papa a enviar ayuda contra los ejércitos de los turcos musulmanes. El 27 de noviembre, el Papa se dirigió a la asamblea y pidió a los guerreros de Europa que liberaran Tierra Santa de los musulmanes. La respuesta de la asamblea fue abrumadoramente favorable. Así se inició la primera y más exitosa de al menos ocho cruzadas contra los califatos musulmanes de Oriente Próximo.

"¡Dios lo quiere!"

Ese fue el grito de guerra de los miles de cristianos que se unieron a las cruzadas para liberar Tierra Santa de los musulmanes. Desde 1096 hasta 1270 hubo ocho grandes cruzadas y dos cruzadas infantiles, ambas en el año 1212. Sólo la Primera y la Tercera Cruzada tuvieron éxito. En la larga historia de las Cruzadas, miles de caballeros, soldados, c…