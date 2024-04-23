Historia de las Finanzas Corporativas

Historia de los Ratios Financieros: Liquidez y Rentabilidad

Nota: Véase Historia de los Ratios Financieros (liquidez, solvencia y rentabilidad).

Primeras raíces

Para tener éxito, los empresarios siempre han tenido que medir de alguna manera la rentabilidad de las empresas. Hasta cierto punto, esto es cierto incluso en las sociedades antiguas que se dedicaban al comercio básico o a la caza y la recolección. Los registros escritos sobre negocios y comercio se remontan a miles de años atrás. Las primeras pruebas proceden de la antigua civilización de Sumeria.

Los sumerios construyeron ciudades y sociedades complejas en Mesopotamia, incluso en lo que hoy es Kuwait y Arabia Saudí, a partir del 3200 a.C. Para gestionar las ciudades y el comercio, los gobiernos sumerios llevaban registros escritos de los bienes producidos y distribuidos. Los primeros registros sumerios muestran bocetos de productos agrícolas, realizados con …