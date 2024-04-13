Historia de las Mujeres Esclavizadas o Esclavas

Litearatura sobre la esclavitud y el género

La esclavitud y el género es un tema relativamente nuevo en la historia del Atlántico. Los estudios sobre la esclavitud y el género se desarrollaron con cierta independencia entre sí hasta la década de 1990. Con la aparición de la "nueva historia social" en la década de 1960, con su enfoque "ascendente", los grupos de personas históricamente marginados -como las mujeres, los esclavos, los trabajadores, los inmigrantes y las minorías- se convirtieron por fin en objeto de estudio legítimo. Así, empezaron a surgir estudios sobre la vida de los esclavos, la familia, la comunidad y la cultura. Al mismo tiempo, la historia de las mujeres comenzó a examinar la importancia histórica de la feminidad y los medios colectivos de empoderamiento social y político de las mujeres. En esos estudios, los esclavos y las mujeres pasaron a ser representados, respectivamente, como par…