Historia de los Acadios

Los acadios eran un pueblo semítico que vivía en la península arábiga durante el gran periodo de florecimiento de las ciudades-estado sumerias. Aunque no sabemos mucho sobre la historia y la cultura de los primeros acadios, sí sabemos que, a medida que los acadios emigraban hacia el norte, entraban en creciente conflicto con las ciudades-estado sumerias y, en el año 2340 a.C., el gran líder militar acadio, Sargón, conquistó Sumer y construyó un imperio acadio que abarcaba la mayor parte de las ciudades-estado sumerias y se extendía hasta el Líbano. Sargón basó su imperio en la ciudad de Akkad, que se convirtió en la base del nombre de su pueblo. Esta gran capital del mayor imperio que el ser humano había visto hasta entonces se convirtió después en la ciudad de Babilonia, que fue el centro comercial y cultural de Oriente Medio durante casi dos mil años.

Pero el ambicioso imperio de Sargón sólo duró un abrir y cerrar de ojos en los…