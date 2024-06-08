Historia de los Bosques

La historia de los bosques tiene una tradición propia que se remonta a un siglo o más. Los primeros trabajos en esta línea consideraban principalmente la gestión de los bosques, generalmente en Europa, donde existía una documentación adecuada. La historia forestal norteamericana pasó a hacer hincapié en los aspectos económicos, laborales y tecnológicos de la larga saga de explotación de los bosques estadounidenses y canadienses. Los historiadores del medio ambiente, que al principio escribían directamente en modo declinatorio, trataron de ayudar a establecer el alcance de la deforestación en tiempos antiguos y modernos. A pesar de que los bosques se encuentran entre los biomas más fáciles de alterar para el ser humano, gracias al fuego, y por lo tanto fueron de los primeros que los humanos transformaron (y destruyeron), la gran mayoría de la deforestación mundial tuvo lugar en los siglos XIX y XX. El crecimiento más rápido de la …