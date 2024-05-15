Historia de los Caldeos

En el año 609 a.C. el imperio asirio cayó por culpa de dos enemigos, los medos y los caldeos, que los derrotaron. Quemaron Nínive. Después de derrotar a los asirios en el 612 a.C., los caldeos formaron un nuevo imperio, que gobernaría la Media Luna Fértil. Bajo el gobierno del rey Nabucodonosor, los caldeos construyeron una nación poderosa y rica. Tras la muerte del rey Nabucodonosor en el año 562 a.C., el imperio caldeo entró rápidamente en decadencia. Hacia el 539 a.C. fueron conquistados por los persas. El Imperio Caldeo comenzó en el 605 a.C. hasta el 562 a.C. La zona y región estaba en los Jardines Colgantes de Babilonia. Nabucodonosor quería complacer a su esposa así que cultivó plantas y árboles sobre las montañas y por eso se llama el Nuevo Imperio Babilónico. Mientras que el reino medo controlaba la región de las tierras altas, los caldeos, con su capital en Babilonia, eran los amos del Creciente Fértil. Nabucodonosor, c…