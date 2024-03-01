Historia de los Controles de Precios

Historia de los Controles de Precios en el Entorno Económico Global

Antecedentes históricos

Controles de precios en el Imperio Romano

Una de las primeras incidencias de control de precios de las que se tiene constancia fue el Edicto de Precios del año 301 de la era cristiana, promulgado por el emperador romano Diocleciano (que reinó entre 284 y 305 de la era cristiana). Diocleciano promulgó el edicto para frenar la inflación (el aumento de los precios en toda la economía, que puede provocar la pérdida de valor de la moneda), que se había disparado en el Imperio Romano durante la Crisis del Siglo III (235-284 d.C.). Durante este periodo de depresión económica y anarquía militar, varios usurpadores acuñaron sus propias monedas. La mayoría de las monedas iniciales en circulación estaban hechas de metales comunes, y su calidad inferior hizo subir el precio de los bienes. Diocleciano intentó primero detener la inflación acuñ…