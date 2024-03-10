Historia de los Enfoques Protestantes de la Limosna

Enfoques Protestantes de la Limosna en la Irlanda de Antes de las Hambrunas

Evangelismo, mendicidad y limosna El papel del evangelicalismo protestante en la configuración de la forma en que los contemporáneos abordaron la pobreza y la mendicidad en este periodo es indispensable para cualquier estudio de cómo las principales iglesias protestantes negociaron estas cuestiones sociales. Surgido del protestantismo británico en el siglo XVIII, el evangelicalismo fue un movimiento de reforma y avivamiento que es difícil, si no imposible, de definir estrictamente, ya que, en palabras de Boyd Hilton, "no era un fenómeno preciso";3 Jonathan Wright ha descrito el evangelicalismo como "un fenómeno complejo y variado, que atravesaba tanto las líneas confesionales como las teológicas".4 Lo que sí puede identificarse son los rasgos doctrinales compartidos en gran medida por los evangélicos de todas las confesiones. Lo…