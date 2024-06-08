Historia de los Hebreos

Los reinos hebreos

En cuanto a la guerra, la diplomacia, los inventos y el arte, los hebreos apenas hicieron mella en la corriente de la historia. Sin embargo, su contribución a la civilización mundial en materia de religión y ética fue enorme. De su experiencia surgieron tres grandes religiones: El judaísmo, el cristianismo y el islam.

Gran parte de la experiencia hebrea se recoge en la Sagrada Escritura de Israel, el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana, cuyo contenido actual fue aprobado hacia el año 90 d.C. por un consejo de rabinos. Como obra literaria es excepcional, pero es más que eso. Es la historia de la vida de Israel, una historia que no puede contarse adecuadamente sin la convicción de que Dios había llamado a este pueblo en su gracia, lo había separado de las naciones para una responsabilidad especial y le había encomendado la tarea de ser su siervo en el cumplimiento de su propósito.

El rel…